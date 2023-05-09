Ежегодно мы отправляем в праздничное путешествие наших дорогих школьников по Москве-реке, которое становится стартом и отправлением в новый этап их Жизни.



Вся подготовка, организационные хлопоты и проведение мероприятия будут под чутким контролем команды теплохода. Мы приготовили для вас все самое интересное, что может быть в этот праздник. Он будет самым впечатляющим, интересным и весёлым!