Выпускной на теплоходе Прага с банкетом

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Ежегодно мы отправляем в праздничное путешествие наших дорогих школьников по Москве-реке, которое становится стартом и отправлением в новый этап их Жизни.

Вся подготовка, организационные хлопоты и проведение мероприятия будут под чутким контролем команды теплохода. Мы приготовили для вас все самое интересное, что может быть в этот праздник. Он будет самым впечатляющим, интересным и весёлым!
Выпускной на теплоходе Прага с банкетом
Выпускной на теплоходе Прага с банкетом
Выпускной на теплоходе Прага с банкетом
Выпускной на теплоходе Прага с банкетом
Выпускной на теплоходе Прага с банкетом
Выпускной на теплоходе Прага с банкетом
Ближайшие даты:
22
июн
23
июн
24
июн
25
июн
30
июн
1
июл

Что вас ожидает:

  • Праздничная программа
  • Виды Москвы с теплохода
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Запоминающийся праздник для вас и ваших детей:

  • Мы накроем для Вас праздничный стол, с лучшими угощениями от повара, а наш персонал лаконично оформит все это красивой сервировкой.
  • Мы пригласим лучшего ди-джея, который будет ставить лучшую танцевальную музыку, любимую публикой!
  • Мы разнообразим вашу программу, пригласив Ведущего, который все мероприятие будет с вами и превратит мероприятие в тематичное путешествие.
  • Этот праздник станет запоминающимся для всех, как для школьников, так и для родителей и конечно же учителей. Приходите! Мы ждём вас на борту нашего теплохода Прага.
  • Меню банкета (включено в стоимость билета).

Холодные блюда и салаты:

  • Обжаренные на гриле баклажаны фаршированные соленым сыром с добавлением грецких орешков.
  • Рулетики с сыром.
  • «Оливье» с куриным филе и домашней заправкой.
  • Салат «Дальневосточный краб» с крабами и овощами.

Горячее блюдо:

Курица BBQ с овощным гарниром.

Десерт:

Пирожное.

Напитки:

Чай пакетированный или кофе.

С 22 июня по 1 июля в 13:00, 16:30, 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Речной круиз продолжительностью 3 часа
  • Банкет на борту теплохода
  • Фотозона на теплоходе
  • Фотографы
  • Модный ведущий с развлекательной программой, конкурсами и призами
  • Зажигательная дискотека
  • Салют из шариков
  • Бармен шоу
Что не входит
  • Проезд до/от места отправления
Место начала и завершения?
Сити-Экспоцентр
Когда и сколько длится?
Когда: С 22 июня по 1 июля в 13:00, 16:30, 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Для школьников
Для подростков
Летние
Гастрономические
Воробьевы Горы
Природа и пейзажи
Популярные места
Речные прогулки
На теплоходе
Выпускной на теплоходе или яхте
Музыкальные теплоходы
Нескучный Сад

Похожие туры из Москвы

Речная прогулка и салют Победы 9 мая 2023 на панорамном теплоходе Прага
2.5 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
6 отзывов
Речная прогулка и салют Победы 9 мая 2023 на панорамном теплоходе Прага
Сити-Экспоцентр
9 мая
3 290 за человека
Аренда теплохода «Светоч»
1 час
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
Нет отзывов
Аренда теплохода «Светоч»
Лужнецкая набережная
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
9 450 за всё до 60 чел.
Аренда теплохода «Чижик-2»
1 час
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
Нет отзывов
Аренда теплохода «Чижик-2»
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
11 500 за всё до 60 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ