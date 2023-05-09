Ежегодно мы отправляем в праздничное путешествие наших дорогих школьников по Москве-реке, которое становится стартом и отправлением в новый этап их Жизни.
Вся подготовка, организационные хлопоты и проведение мероприятия будут под чутким контролем команды теплохода. Мы приготовили для вас все самое интересное, что может быть в этот праздник. Он будет самым впечатляющим, интересным и весёлым!
Вся подготовка, организационные хлопоты и проведение мероприятия будут под чутким контролем команды теплохода. Мы приготовили для вас все самое интересное, что может быть в этот праздник. Он будет самым впечатляющим, интересным и весёлым!
Ближайшие даты:
22
июн
июн
23
июн
июн
24
июн
июн
25
июн
июн
30
июн
июн
1
июл
июл
Что вас ожидает:
- Праздничная программа
- Виды Москвы с теплохода
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Запоминающийся праздник для вас и ваших детей:
- Мы накроем для Вас праздничный стол, с лучшими угощениями от повара, а наш персонал лаконично оформит все это красивой сервировкой.
- Мы пригласим лучшего ди-джея, который будет ставить лучшую танцевальную музыку, любимую публикой!
- Мы разнообразим вашу программу, пригласив Ведущего, который все мероприятие будет с вами и превратит мероприятие в тематичное путешествие.
- Этот праздник станет запоминающимся для всех, как для школьников, так и для родителей и конечно же учителей. Приходите! Мы ждём вас на борту нашего теплохода Прага.
- Меню банкета (включено в стоимость билета).
Холодные блюда и салаты:
- Обжаренные на гриле баклажаны фаршированные соленым сыром с добавлением грецких орешков.
- Рулетики с сыром.
- «Оливье» с куриным филе и домашней заправкой.
- Салат «Дальневосточный краб» с крабами и овощами.
Горячее блюдо:
Курица BBQ с овощным гарниром.
Десерт:
Пирожное.
Напитки:
Чай пакетированный или кофе.
С 22 июня по 1 июля в 13:00, 16:30, 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Речной круиз продолжительностью 3 часа
- Банкет на борту теплохода
- Фотозона на теплоходе
- Фотографы
- Модный ведущий с развлекательной программой, конкурсами и призами
- Зажигательная дискотека
- Салют из шариков
- Бармен шоу
- Что не входит
- Проезд до/от места отправления
- Место начала и завершения?
- Сити-Экспоцентр
- Когда и сколько длится?
- Когда: С 22 июня по 1 июля в 13:00, 16:30, 20:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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