Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Выпускной на теплоходе Рио-4

Приглашаем вас отпраздновать выпускной на борту нашего теплохода

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Приглашаем вас отпраздновать выпускной на борту нашего теплохода.

В программе: развлечения от ведущего танцы под живое исполнение вокалиста, выбор Короля и Королевы выпускного, фотосессия, конкурсы, викторины и невероятная дискотека. Вы можете выбрать дневной, вечерний или ночной праздник.
Выпускной на теплоходе Рио-4
Выпускной на теплоходе Рио-4
Выпускной на теплоходе Рио-4
Выпускной на теплоходе Рио-4
Выпускной на теплоходе Рио-4
Выпускной на теплоходе Рио-4
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Четыре программы на выбор:

  • «День Weekend» (с пятницы по воскресенье) c 13:00 до 17:00.
  • «Вечер будни» (с понедельника по четверг) c 18:00 до 23:00.
  • «Вечер Weekend» (с пятницы по воскресенье) c 18:00 до 23:00.
  • «Ночь Weekend» (с пятницы по воскресенье) c 00:30 до 05:00.

В стоимость билета входит:

  • Речная прогулка по центру Москвы.
  • Питание и напитки.
  • Развлекательная программа от ведущего.
  • Выступление вокалиста (исполнение в живую).
  • Выбор Короля и королевы вечера.
  • Мощный свет и звук.
  • Услуги фотографа – сотни крутых фотографий.
  • Праздничное декорирование.
  • Охрана, медик.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Речная прогулка по центру Москвы.
  • Питание и напитки
  • Развлекательная программа от ведущего
  • Выступление вокалиста (исполнение в живую)
  • Выбор Короля и королевы вечера
  • Мощный свет и звук
  • Услуги фотографа – сотни крутых фотографий
  • Праздничное декорирование
  • Охрана, медик
Место начала и завершения?
Кленовый Бульвар
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 16 июня по 2 июля в 0:30, 13:00, 19:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 115 человек.

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