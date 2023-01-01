Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁

К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.

Рассмотрите похожие актуальные предложения в Москве:

3 часа 🛥 На яхте ⛴ На теплоходе Круиз Флотилия-Рэдиссон 152 отзыва Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson Представьте себе круиз на яхте по Москве-реке 1 500 ₽ за человека 1 час 🛥 На яхте ⛴ На теплоходе Индивидуальная Дарим Нет отзывов Аренда яхты Elegance-64 в Москве Эта экскурсия для тех, кто устал от огромных толп на теплоходных прогулках 28 500 ₽ за всё до 15 чел. 2.5 часа 🛥 На яхте ⛴ На теплоходе Круиз Флотилия-Рэдиссон 95 отзывов Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson Круиз по Москве-реке на роскошной яхте с филиалом популярного рыбного ресторана «Erwin. РекаМореОкеан» на борту 1 700 ₽ за человека