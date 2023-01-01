Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

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Описание
Четыре программы на выбор:
«День Weekend» (с пятницы по воскресенье) c 13:00 до 17:00.
«Вечер будни» (с понедельника по четверг) c 18:00 до 23:00.
«Вечер Weekend» (с пятницы по воскресенье) c 18:00 до 23:00.
«Ночь Weekend» (с пятницы по воскресенье) c 00:30 до 05:00.
В стоимость билета входит:
Речная прогулка по центру Москвы.
Питание и напитки.
Развлекательная программа от ведущего.
Выступление вокалиста (исполнение в живую).
Выбор Короля и королевы вечера.
Мощный свет и звук.
Услуги фотографа – сотни крутых фотографий.
Праздничное декорирование.
Охрана, медик.
Ответы на вопросы
Что входит
Речная прогулка по центру Москвы.
Питание и напитки
Развлекательная программа от ведущего
Выступление вокалиста (исполнение в живую)
Выбор Короля и королевы вечера
Мощный свет и звук
Услуги фотографа – сотни крутых фотографий
Праздничное декорирование
Охрана, медик
Место начала и завершения?
Кленовый Бульвар
Когда и сколько длится?
Когда:
Ежедневно с 16 июня по 2 июля в 0:30, 13:00, 19:00
Экскурсия длится около
4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 115 человек.
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