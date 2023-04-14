Выпускной вечер на теплоходах «Москва» с фуршетом

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Выпускной вечер 2023 на борту теплохода типа «Москва» — лучшее ценовое предложение в столице.

Всё включено: трёхчасовая прогулка по центру столицы, фуршет на корабле, зажигательная дискотека и незабываемые воспоминания для каждого выпускника.
Выпускной вечер на теплоходах «Москва» с фуршетом
Выпускной вечер на теплоходах «Москва» с фуршетом
Выпускной вечер на теплоходах «Москва» с фуршетом
Выпускной вечер на теплоходах «Москва» с фуршетом
Выпускной вечер на теплоходах «Москва» с фуршетом
Выпускной вечер на теплоходах «Москва» с фуршетом
Ближайшие даты:
16
июн
17
июн
18
июн
19
июн
20
июн
21
июн
22
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даты

Что вас ожидает:

  • Праздничная программа
  • Виды Москвы с теплохода
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Описание

Выпускной на борту теплохода

На ваш выбор три рейса в самое удобное время с отправлением от причала деловой столицы Москва-Сити «Сити-Экспоцентр». Проведите незабываемый выпускной вечер на теплоходе класса Москва.

Меню фуршета (включено в стоимость)

Закуски:

Брускетта.

с ветчиной и сыром:

  • Мини-пирожки.
  • в ассортименте.

Салат:

  • Греческий.
  • с балканским сыром.

Горячее блюдо:

  • Куриный шашлычок на шпажке.
  • c картофелем фри.

Напитки:

  • Чай.
  • Сок.

с 16 по 30 июня в 13:00, 16:30, 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фуршет
  • Ведущий и диджей
  • Программа
  • Оформление теплохода
  • Услуги профессионального фотографа
Что не входит
  • Проезд до/от места отправления
Место начала и завершения?
Сити-Экспоцентр
Когда и сколько длится?
Когда: с 16 по 30 июня в 13:00, 16:30, 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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