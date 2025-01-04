Что вас ожидает: Практически посередине между Москвой и Петербургом среди множества рек и озёр, на берегу первого в России водохранилища расположился Вышний Волочёк. История, облик и дух этого города делают его не просто местом остановки, а полноценной целью поездки. Шлюзы, бейшлоты, каналы, многочисленные мосты и мостики, торговые ряды и целые кварталы исторической застройки, дача Рябушинского, предположительно построенная по проекту Кекушева, великолепный собор Казанского монастыря, авторства Каминского Важная информация:

ВАЖНО: Просим предоставить паспортные данные туристов (ФИО, паспортные данные (серия/номер паспорта), дата рождения) для подачи списков пассажиров в Единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности. Данные из которой проверяет ГИБДД на основании 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и Постановления Правительства РФ N 1586 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» • Пусть вас не пугают расстояния — и туда, и обратно значительная часть пути пройдёт по скоростной трассе М11. Важная информация: Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки. Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее.