Полюбуйтесь историей и уникальной атмосферой Вышнего Волочка — живописного города, расположенного посередине между Москвой и Петербургом. Омываемый реками и озёрами, он предлагает уникальные впечатления с первого в России водохранилища.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Практически посередине между Москвой и Петербургом среди множества рек и озёр, на берегу первого в России водохранилища расположился Вышний Волочёк. История, облик и дух этого города делают его не просто местом остановки, а полноценной целью поездки. Шлюзы, бейшлоты, каналы, многочисленные мосты и мостики, торговые ряды и целые кварталы исторической застройки, дача Рябушинского, предположительно построенная по проекту Кекушева, великолепный собор Казанского монастыря, авторства Каминского Важная информация:
ВАЖНО: Просим предоставить паспортные данные туристов (ФИО, паспортные данные (серия/номер паспорта), дата рождения) для подачи списков пассажиров в Единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности. Данные из которой проверяет ГИБДД на основании 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и Постановления Правительства РФ N 1586 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» • Пусть вас не пугают расстояния — и туда, и обратно значительная часть пути пройдёт по скоростной трассе М11. Важная информация: Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки. Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (13+)
|от 4 200 ₽
|Детский (5-12 лет)
|от 4 150 ₽
|Пенсионный
|от 4 150 ₽
|Обед
|590 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вышний Волочёк - город каналов и мостов
- Казанский женский монастырь
- Вышневолоцкий краеведческий музей
- Дача купцов Рябушинских
Что включено
- Проезд на туристическом автобусе по скоростной автомобильной дороге М11
- Экскурсионная программа
- Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит в цену
- Обед в кафе. Стоимость 590 ₽, оплачивается вместе с путёвкой
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. ВДНХ, гостиница «Космос»
Завершение: Высадка туристов в районе станции метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
- ВАЖНО: Просим предоставить паспортные данные туристов (ФИО, паспортные данные (серия/номер паспорта), дата рождения) для подачи списков пассажиров в Единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности
- Данные из которой проверяет ГИБДД на основании 16-ФЗ "О транспортной безопасности" и Постановления Правительства РФ N 1586 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом", - Пусть вас не пугают расстояния - и туда, и обратно значительная часть пути пройдёт по скоростной трассе М11
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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