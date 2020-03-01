Выбирайте и другие экскурсии по Москве

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  4. Высотная Москва: крыши столицы

Прогуляться по секретным крышам и насладиться лучшими панорамами города

Mark
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Mark – представитель гидов
В вас жива жажда приключений? Хотите увидеть родной город с необычного ракурса или удивить любимого человека? Я проведу вас на свои любимые руферские точки, расскажу о достопримечательностях, которые откроются с высоты, а если захотите, организую фотосессию или романтическое свидание.
От
3500 ₽
2975 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Встреча — станция метро Охотный ряд
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Высотная Москва: крыши столицы
Высотная Москва: крыши столицы

Что вас ожидает

Тайные тропы
На ваш выбор будет представлено несколько адресов: за лучшими видами мы отправимся к Новому Арбату, Смоленской или Таганской. Я проведу инструктаж по технике безопасности и расскажу об особенностях экстремального хобби.

Романтика и ритм большого города
Москва предстанет как на ладони: вы оцените ее настоящий масштаб, увидите с нового ракурса знакомые памятники и прочувствуете скорость столицы, наблюдая за пешеходами и автомобилями. Здесь вы по-новому насладитесь мгновением заката и проникнитесь романтическим настроением.

Организационные детали

  • Минимальное количество участников — 2
  • За отдельную плату я могу продлить экскурсию и показать несколько крыш, организовать фотосессию или романтическое свидание на крыше в любом районе, подробности уточняйте в переписке
  • Для постоянных клиентов и некоммерческих фотографов действует скидка
Высотная Москва: крыши столицы
Высотная Москва: крыши столицы
Высотная Москва: крыши столицы
Высотная Москва: крыши столицы
Высотная Москва: крыши столицы
Высотная Москва: крыши столицы
Высотная Москва: крыши столицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — станция метро Охотный ряд.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Mark
Mark
Здравствуйте, меня зовут Марк, и я покажу вам самые удивительные уголки московских каменных джунглей! Вы увидите город с высоты птичьего полета, узнаете, где вкусно покушать и куда сходить в столице.
Напишите мне

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