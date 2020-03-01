Выбирайте и другие экскурсии по Москве

Что вас ожидает

Тайные тропы

На ваш выбор будет представлено несколько адресов: за лучшими видами мы отправимся к Новому Арбату, Смоленской или Таганской. Я проведу инструктаж по технике безопасности и расскажу об особенностях экстремального хобби.

Романтика и ритм большого города

Москва предстанет как на ладони: вы оцените ее настоящий масштаб, увидите с нового ракурса знакомые памятники и прочувствуете скорость столицы, наблюдая за пешеходами и автомобилями. Здесь вы по-новому насладитесь мгновением заката и проникнитесь романтическим настроением.