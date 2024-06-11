Эта экскурсия будет интересна любителям советского кино и фильмов Станислава Говорухина.
Сначала мы прогуляемся по парку и поговорим о ВДНХ в киноиндустрии, а также об истории комплекса и его павильонах. Затем посетим выставку, посвящённую известному режиссёру. Обсудим его жизнь и творчество.
Сначала мы прогуляемся по парку и поговорим о ВДНХ в киноиндустрии, а также об истории комплекса и его павильонах. Затем посетим выставку, посвящённую известному режиссёру. Обсудим его жизнь и творчество.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка по ВДНХ кинематографической
- Мы вспомним, где на ВДНХ снимались сцены из фильмов «Подкидыш», «Свинарка и пастух», «Светлый путь» и прочих. Поговорим об актрисах Фаине Раневской, Любови Орловой и режиссёре Иване Пырьеве
- Разгадаем тайны фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок»
- Выясним, кто послужил моделями для статуй девушек-колхозниц и почему центральная арка ВДНХ похожа на Бранденбургские ворота в Берлине
- Обсудим историю строительства парка, самые красивые выставочные павильоны и образцовую советскую деревню
Выставка «Вертикаль»
На экспозиции в музее воссоздан рабочий кабинет знаменитого режиссёра. Вы увидите личные вещи, рукописи и сценарии Станислава Говорухина, предоставленные его семьёй. Мы поговорим о совместном творчестве Станислава Михайловича с Владимиром Высоцким, Александром Розенбаумом и Сергеем Соловьёвым.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Музей кино
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 19% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1655 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызываетЗадать вопрос
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