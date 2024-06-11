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Эта экскурсия будет интересна любителям советского кино и фильмов Станислава Говорухина.



Сначала мы прогуляемся по парку и поговорим о ВДНХ в киноиндустрии, а также об истории комплекса и его павильонах. Затем посетим выставку, посвящённую известному режиссёру. Обсудим его жизнь и творчество.