По всем известным преданиям Москва появилась на семи холмах. Но произошло это не случайно, и виной тому не просто желание Юрия Долгорукого поставить Кремль на красивом и живописном месте.
Одной из причин была дорога, названная спустя несколько веков Стромынской.
Стромынка — старинная сухопутная дорога, известия о существовании которой есть ещё до времён Удельной Руси. Она старше самой Москвы на несколько веков. Но кто ее прокладывал и для чего? На этот вопрос и множество других я дам ответ!
Что Вас ждёт в путешествии:
Начало пути от улицы Стромынка и Преображенская застава;
Хомутовская дорога и разбойник Берлюка;
Промыслы Стромынской дороги и Владимирской губернии;
Киржачская слобода, старинные храмы и часовни, восстановленные в новейшее время и те, которые остаются разрушенными и поныне...
Организационные детали:
Экскурсия строится под Ваши предпочтения и пожелания, и может меняться по ходу ее проведения.
Обед не входит в стоимость экскурсии 🧭, но мы можем организовать пикник на природе, взяв обед с собой.
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Обед (можно устроить пикник)
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Комсомольская площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.