Древняя дорога

По всем известным преданиям Москва появилась на семи холмах. Но произошло это не случайно, и виной тому не просто желание Юрия Долгорукого поставить Кремль на красивом и живописном месте.

Одной из причин была дорога, названная спустя несколько веков Стромынской.

Стромынка — старинная сухопутная дорога, известия о существовании которой есть ещё до времён Удельной Руси. Она старше самой Москвы на несколько веков. Но кто ее прокладывал и для чего? На этот вопрос и множество других я дам ответ!

Что Вас ждёт в путешествии:

Начало пути от улицы Стромынка и Преображенская застава;

Хомутовская дорога и разбойник Берлюка;

Промыслы Стромынской дороги и Владимирской губернии;

Киржачская слобода, старинные храмы и часовни, восстановленные в новейшее время и те, которые остаются разрушенными и поныне...

Организационные детали: