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Ядро Золотого кольца

Дмитрий М.
Дмитрий М. – Гид из Москвы
Авторская экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 к городам древнего Владимирского ополья, по самой древней дороге России.

Вы узнаете историю 📖 древней дороги России, услышите много историй и увидите заброшенные и восстановленные храмы и церкви.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗На автомобиле
  • 🧘На выходные
  • 🏛История и архитектура
  • ☀️Однодневная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек
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Ядро Золотого кольца
Ядро Золотого кольца

Что вы увидите

  • Село Стромынь и Филипповское
  • Город Киржач
  • Заброшенные церкви и усадьбы
  • Место гибели Гагарина
Древняя дорога
По всем известным преданиям Москва появилась на семи холмах. Но произошло это не случайно, и виной тому не просто желание Юрия Долгорукого поставить Кремль на красивом и живописном месте.
Одной из причин была дорога, названная спустя несколько веков Стромынской.
Стромынка — старинная сухопутная дорога, известия о существовании которой есть ещё до времён Удельной Руси. Она старше самой Москвы на несколько веков. Но кто ее прокладывал и для чего? На этот вопрос и множество других я дам ответ!

Что Вас ждёт в путешествии:

  • Начало пути от улицы Стромынка и Преображенская застава;
  • Хомутовская дорога и разбойник Берлюка;
  • Промыслы Стромынской дороги и Владимирской губернии;
  • Киржачская слобода, старинные храмы и часовни, восстановленные в новейшее время и те, которые остаются разрушенными и поныне...

Организационные детали:

  • Экскурсия строится под Ваши предпочтения и пожелания, и может меняться по ходу ее проведения.
  • Обед не входит в стоимость экскурсии 🧭, но мы можем организовать пикник на природе, взяв обед с собой.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед (можно устроить пикник)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Комсомольская площадь
Ядро Золотого кольца
Ядро Золотого кольца
Ядро Золотого кольца
Ядро Золотого кольца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий М.
Дмитрий М.
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Дмитрий М. проводит ещё 5 экскурсий

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