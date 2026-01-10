Пешеходная экскурсия по московским адресам, связанным с жизнью и творчеством Майи Плисецкой.
Вы узнаете о становлении великой балерины, ее отношениях с Большим театром и личной истории с Родионом Щедриным.
Вы узнаете о становлении великой балерины, ее отношениях с Большим театром и личной истории с Родионом Щедриным.
Описание экскурсии
Московские адреса Майи Плисецкой
Эта пешеходная экскурсия знакомит с московскими страницами жизни великой балерины Майи Плисецкой. Маршрут проходит вблизи Большого театра и раскрывает разные грани личности артистки через места, связанные с ее творческой биографией и личной жизнью.
Становление балерины
Вы увидите здание, где располагался детский сад, который посещала Майя Плисецкая, и хореографическое училище, где начинался ее творческий путь. Узнаете о сложных взаимоотношениях с Большим театром и о том, как формировался уникальный стиль балерины.
Творческие вершины и личная жизнь
Экскурсия включает посещение Дома артистов Большого театра и мест, связанных с Родионом Щедриным — главным мужчиной в жизни Плисецкой. Вы узнаете о международной карьере балерины и ее роли в культурной дипломатии советской эпохи.
Наследие и память
Маршрут проходит через сквер Плисецкой и другие знаковые места, связанные с памятью о балерине. Вы услышите истории о последних годах жизни артистки и ее вкладе в мировое балетное искусство. Важная информация:
- Возрастное ограничение — 16+.
- Встречаемся за 10 минут до экскурсии.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хореографическое училище
- Большой театр
- Дом артистов Большого театра
- Здания Минкульта и Госконцерта СССР
- Театр Солодовникова
- Сквер Плисецкой
- Здание Моссовета
- Пушкинская площадь
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Радиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход из станции метро Кузнецкий мост
Завершение: Угол Мамоновского переулка и Тверской улицы
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Возрастное ограничение - 16+
- Встречаемся за 10 минут до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
Дворики московские: дворцы, особняки и доходные дома столицы
Начало: Встреча на площади Красные ворота, у палатки "Печа...
Расписание: По субботам 14:00
Сегодня в 14:00
17 янв в 14:00
1334 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Прогуляйтесь по местам, где жил и творил Иван Бунин. Узнайте о его жизни и встречах с Толстым и Горьким, почувствуйте атмосферу старого Арбата
Начало: В районе метро Кропоткинская
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Московские адреса любви
Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города
Начало: В районе метро Маяковская
16 янв в 12:00
17 янв в 13:30
6400 ₽ за всё до 5 чел.