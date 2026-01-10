Московские адреса Майи Плисецкой

Эта пешеходная экскурсия знакомит с московскими страницами жизни великой балерины Майи Плисецкой. Маршрут проходит вблизи Большого театра и раскрывает разные грани личности артистки через места, связанные с ее творческой биографией и личной жизнью.

Становление балерины

Вы увидите здание, где располагался детский сад, который посещала Майя Плисецкая, и хореографическое училище, где начинался ее творческий путь. Узнаете о сложных взаимоотношениях с Большим театром и о том, как формировался уникальный стиль балерины.

Творческие вершины и личная жизнь

Экскурсия включает посещение Дома артистов Большого театра и мест, связанных с Родионом Щедриным — главным мужчиной в жизни Плисецкой. Вы узнаете о международной карьере балерины и ее роли в культурной дипломатии советской эпохи.

Наследие и память

Маршрут проходит через сквер Плисецкой и другие знаковые места, связанные с памятью о балерине. Вы услышите истории о последних годах жизни артистки и ее вкладе в мировое балетное искусство. Важная информация: