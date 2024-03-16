Поучаствовать в масленичных гуляньях, увидеть арт-объекты Боровска с художником и обновиться в бане
На следующий день погуляем по Боровску с художником, благодаря которому город стал популярен в интернете. Трансфер из Москвы и обратно уже включён в стоимость.
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 900 ₽
Описание
Организационные детали
Просим внимательно подойти к выбору одежды и обуви, ориентироваться на погоду. Лучше взять тёплые разношенные ботинки с нескользящей подошвой и удобную одежду для прогулок. Запланировано посещение бани, вам понадобятся купальные костюмы и тапочки.
Программа тура по дням
Масленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баня
Собираемся в 09:45 у станции метро Румянцево, в 10:00 выезжаем в арт-парк. По дороге остановимся в усадьбе Гончаровых на обед (13:00).
Ориентировочно к 15:00 приедем в «Никола-Ленивец». Ежегодно здесь устраивают масленичные гулянья с сжиганием «Чёрной горы» — арт-объекта. Этот эффектный перформанс нас ждёт вечером. Сначала прогуляемся по территории парка, посетим «Масленичный городок», который состоит из мини-копий прошлых арт-объектов. Примем участие в активностях и мастер-классах, зайдём на ярмарку. Желающие смогут заработать «блинкоины» и обменять их на горячие блинчики.
В 17:30 начнётся главное событие — заполыхает масленичный огонь! Он уничтожит всё плохое, очистит и согреет землю, даст место новому.
Уже поздно вечером заселимся в гостевой дом у озера в деревне Гордеево. Здесь нас ждут ужин с самоваром и блинами и бочковая баня. С желающими поиграем в настолки и посмотрим раритетные видео, снятые основателями «Николы-Ленивца» на этапе зарождения и старта проекта.
Боровск с художником и городские масленичные гулянья
Позавтракав, выезжаем в Боровск (10:00). Вы познакомитесь с человеком, благодаря которому Боровск стал популярен в интернете и чьи произведения украшают стены домов. Прогуляемся и рассмотрим арт-объект «Ковчег» и ансамбль тюремного замка.
Затем в 14:00 остановимся на обед в кафе. После чего примем участие в масленичных гуляньях в Боровске.
В Москве будем к 17:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, м. Румянцево, 09:45Завершение: Москва, м. Румянцево, 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.