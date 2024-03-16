Собираемся в 09:45 у станции метро Румянцево, в 10:00 выезжаем в арт-парк. По дороге остановимся в усадьбе Гончаровых на обед (13:00).

Ориентировочно к 15:00 приедем в «Никола-Ленивец». Ежегодно здесь устраивают масленичные гулянья с сжиганием «Чёрной горы» — арт-объекта. Этот эффектный перформанс нас ждёт вечером. Сначала прогуляемся по территории парка, посетим «Масленичный городок», который состоит из мини-копий прошлых арт-объектов. Примем участие в активностях и мастер-классах, зайдём на ярмарку. Желающие смогут заработать «блинкоины» и обменять их на горячие блинчики.

В 17:30 начнётся главное событие — заполыхает масленичный огонь! Он уничтожит всё плохое, очистит и согреет землю, даст место новому.

Уже поздно вечером заселимся в гостевой дом у озера в деревне Гордеево. Здесь нас ждут ужин с самоваром и блинами и бочковая баня. С желающими поиграем в настолки и посмотрим раритетные видео, снятые основателями «Николы-Ленивца» на этапе зарождения и старта проекта.