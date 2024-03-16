Ярче пламя и больше блинчиков: на Масленицу в «Никола-Ленивец»
Индивидуальный тур в Москве

Поучаствовать в масленичных гуляньях, увидеть арт-объекты Боровска с художником и обновиться в бане

Отправимся на праздник очищения и возрождения в парк «Никола-Ленивец», где ежегодно полыхает самый большой масленичный огонь! Поучаствуем в колоритных гуляньях, сможем заработать «блинкоины» и обменять их на горячие блинчики, зайдём на ярмарку и увидим эффектное сожжение арт-объекта. Вечером обновимся в бане и согреемся чаем из самовара.

На следующий день погуляем по Боровску с художником, благодаря которому город стал популярен в интернете. Трансфер из Москвы и обратно уже включён в стоимость.
Ярче пламя и больше блинчиков: на Масленицу в «Никола-Ленивец»
Ярче пламя и больше блинчиков: на Масленицу в «Никола-Ленивец»
Ярче пламя и больше блинчиков: на Масленицу в «Никола-Ленивец»
Ближайшие даты:
16
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Просим внимательно подойти к выбору одежды и обуви, ориентироваться на погоду. Лучше взять тёплые разношенные ботинки с нескользящей подошвой и удобную одежду для прогулок. Запланировано посещение бани, вам понадобятся купальные костюмы и тапочки.

Программа тура по дням

1 день

Масленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баня

Собираемся в 09:45 у станции метро Румянцево, в 10:00 выезжаем в арт-парк. По дороге остановимся в усадьбе Гончаровых на обед (13:00).

Ориентировочно к 15:00 приедем в «Никола-Ленивец». Ежегодно здесь устраивают масленичные гулянья с сжиганием «Чёрной горы» — арт-объекта. Этот эффектный перформанс нас ждёт вечером. Сначала прогуляемся по территории парка, посетим «Масленичный городок», который состоит из мини-копий прошлых арт-объектов. Примем участие в активностях и мастер-классах, зайдём на ярмарку. Желающие смогут заработать «блинкоины» и обменять их на горячие блинчики.

В 17:30 начнётся главное событие — заполыхает масленичный огонь! Он уничтожит всё плохое, очистит и согреет землю, даст место новому.

Уже поздно вечером заселимся в гостевой дом у озера в деревне Гордеево. Здесь нас ждут ужин с самоваром и блинами и бочковая баня. С желающими поиграем в настолки и посмотрим раритетные видео, снятые основателями «Николы-Ленивца» на этапе зарождения и старта проекта.

Масленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баняМасленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баняМасленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баняМасленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баняМасленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баняМасленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баняМасленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баняМасленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баняМасленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баняМасленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баняМасленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баняМасленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баняМасленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баняМасленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баняМасленичные гулянья в арт-парке «Никола-Ленивец», ужин с блинами и самоваром и баня
2 день

Боровск с художником и городские масленичные гулянья

Позавтракав, выезжаем в Боровск (10:00). Вы познакомитесь с человеком, благодаря которому Боровск стал популярен в интернете и чьи произведения украшают стены домов. Прогуляемся и рассмотрим арт-объект «Ковчег» и ансамбль тюремного замка.

Затем в 14:00 остановимся на обед в кафе. После чего примем участие в масленичных гуляньях в Боровске.

В Москве будем к 17:00.

Боровск с художником и городские масленичные гуляньяБоровск с художником и городские масленичные гуляньяБоровск с художником и городские масленичные гуляньяБоровск с художником и городские масленичные гуляньяБоровск с художником и городские масленичные гуляньяБоровск с художником и городские масленичные гуляньяБоровск с художником и городские масленичные гулянья

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Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, м. Румянцево, 09:45
Завершение: Москва, м. Румянцево, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
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