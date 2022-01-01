Наши концерты - это гармоничное сочетание безупречного вокала и музыкальных инструментов в атмосфере города и видов с высоты.

Драйв и эмоции в каждой ноте. Каждый раз - ярко, дерзко и увлекательно!

Вечеринки "Ритмы города" - это мотивы рок-н-ролла, мелодичность ретро-песен и фразы, наполненные смыслом.

Состав группы: вокал, скрипка, саксофон и другие!

Концерты, как правило проводятся в закатное время, так что точно удастся получить лучшие фото на память!

В программе вечера:

Зажигательная музыка и танцы

Прохладительные безалкогольные коктейли

Шикарный закат на высоте 170 метров

Профессиональная фото и видео съемка события и всех желающих

До встречи на высоте!