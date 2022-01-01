Яркий концерт на крыше
Яркий концерт на крыше
Яркий концерт на крыше
Яркий концерт на крыше
Яркий концерт на крыше
Яркий концерт на крыше
Яркий концерт на крыше
Яркий концерт на крыше

Что вы увидите 🤩

  • Центр Москвы
  • Сталинские высотки
  • ММДЦ "Москва Сити"
Наши концерты - это гармоничное сочетание безупречного вокала и музыкальных инструментов в атмосфере города и видов с высоты.
Драйв и эмоции в каждой ноте. Каждый раз - ярко, дерзко и увлекательно!
Вечеринки "Ритмы города" - это мотивы рок-н-ролла, мелодичность ретро-песен и фразы, наполненные смыслом.
Состав группы: вокал, скрипка, саксофон и другие!
Концерты, как правило проводятся в закатное время, так что точно удастся получить лучшие фото на память!

В программе вечера:

    Зажигательная музыка и танцы
    Прохладительные безалкогольные коктейли
    Шикарный закат на высоте 170 метров
    Профессиональная фото и видео съемка события и всех желающих
    До встречи на высоте!

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-50 человек
    Концерт на высоте
    2 500 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Зажигательная музыка и танцы
    • Два безалкогольных коктейля
    • Шикарный закат на высоте 170 метров
    • Профессиональная фото и видео съемка события и всех желающих
    Что не входит
    • Алкогольные напитки
    • Еда
    Место начала и завершения
    Точный адрес согласуется с туристом лично
    Когда и сколько длится?
    Когда: Четверг в 19:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • при отмене клиентом: - 0% возврат
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Четверг в 19:00

    Андрей
    Андрей
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