3 отзыва оставили туристы

Традиция украшать рождественскую елку насчитывает не один век. В XIX веке праздничное дерево 🌲 наряжали всевозможными сладостями, орехами, яблоками, забавными фигурками из бумаги, картона, ткани и фольги. Но постепенно становятся популярными стеклянные елочные украшения. Одни из первых отечественных мастерских по производству стеклянных елочных игрушек находились в Круговской волости Клинского уезда. В 1848 году князь А. С. Меншиков, правнук А. Д. Меншикова, сподвижника Петра I, получает разрешение на строительство небольшого стекольного завода в своем имении Александрово, близ Клина. С этого момента зарождается Клинский стеклодувный промысел. На заводе стали выпускаться лампы, бутылки, изделия из цветного стекла и даже хрусталь! Впрочем, предприимчивые ремесленники-кустари, оборудовав маленькие мастерские, быстро составили заводу своеобразную конкуренцию: тоже начали изготавливать стеклянные бусы, которыми принято было украшать ёлки. Умельцы совершенствовались в своём мастерстве, искали новые формы и приёмы и начали создавать не только бусы, но и сосульки, шары, сказочные фигурки. Красивые 🤩 и оригинальные изделия из стекла и подавно никого не оставляют равнодушными. Какие только украшения ни производят мастера: фигурки людей и животных, персонажи сказок, крошечные самовары и чайники, яркие шары и прочие оригинальные ёлочные украшения, расписанные вручную в национальных художественных традициях. На экскурсии 🧭 по Выставочному комплексу вас ждут 12 залов, которые расскажут о зарождении и развитии стекольного промысла на Клинской земле. Вы посетите два цеха по производству и росписи стеклянной игрушки. Понаблюдав во время экскурсии за непростой работой стеклодувов и художников фабрики "Ёлочка", на мастер - классе дети и взрослые могут попробовать себя в роли специалиста по изготовлению новогоднего чуда - под руководством мастера сами распишут настоящий стеклянный шарик. В завершении экскурсии, в парадном зале Вас ждет красавица Ёлка и Дед Мороз. Оригинальные новогодние игрушки производства фабрики "Ёлочка" помогают наполнить каждый дом неповторимой таинственной атмосферой приближающего Нового года и Рождества. В сказочном тереме – фирменном магазине вас ждет огромный ассортимент новогодних игрушек.