3 отзыва оставили туристы

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"Ёлочка в Клину" Клин – Музей-фабрика ёлочных игрушек

Кругозор
Кругозор – Гид из Москвы
Хотите попасть в новый мир с богатой историей 📖 елочной игрушки, понаблюдать за непростой работой талантливых мастеров-стеклодувов и художников по росписи, попробовать себя в роли специалиста по изготовлению новогоднего чуда? Приглашаем вас в старинный и очень красивый город 🏙️ Клин - родину стеклянных елочных игрушек России.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧘На выходные
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 870 ₽ за человека

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"Ёлочка в Клину" Клин – Музей-фабрика ёлочных игрушек
"Ёлочка в Клину" Клин – Музей-фабрика ёлочных игрушек
Традиция украшать рождественскую елку насчитывает не один век. В XIX веке праздничное дерево 🌲 наряжали всевозможными сладостями, орехами, яблоками, забавными фигурками из бумаги, картона, ткани и фольги. Но постепенно становятся популярными стеклянные елочные украшения. Одни из первых отечественных мастерских по производству стеклянных елочных игрушек находились в Круговской волости Клинского уезда. В 1848 году князь А. С. Меншиков, правнук А. Д. Меншикова, сподвижника Петра I, получает разрешение на строительство небольшого стекольного завода в своем имении Александрово, близ Клина. С этого момента зарождается Клинский стеклодувный промысел. На заводе стали выпускаться лампы, бутылки, изделия из цветного стекла и даже хрусталь! Впрочем, предприимчивые ремесленники-кустари, оборудовав маленькие мастерские, быстро составили заводу своеобразную конкуренцию: тоже начали изготавливать стеклянные бусы, которыми принято было украшать ёлки. Умельцы совершенствовались в своём мастерстве, искали новые формы и приёмы и начали создавать не только бусы, но и сосульки, шары, сказочные фигурки. Красивые 🤩 и оригинальные изделия из стекла и подавно никого не оставляют равнодушными. Какие только украшения ни производят мастера: фигурки людей и животных, персонажи сказок, крошечные самовары и чайники, яркие шары и прочие оригинальные ёлочные украшения, расписанные вручную в национальных художественных традициях. На экскурсии 🧭 по Выставочному комплексу вас ждут 12 залов, которые расскажут о зарождении и развитии стекольного промысла на Клинской земле. Вы посетите два цеха по производству и росписи стеклянной игрушки. Понаблюдав во время экскурсии за непростой работой стеклодувов и художников фабрики "Ёлочка", на мастер - классе дети и взрослые могут попробовать себя в роли специалиста по изготовлению новогоднего чуда - под руководством мастера сами распишут настоящий стеклянный шарик. В завершении экскурсии, в парадном зале Вас ждет красавица Ёлка и Дед Мороз. Оригинальные новогодние игрушки производства фабрики "Ёлочка" помогают наполнить каждый дом неповторимой таинственной атмосферой приближающего Нового года и Рождества. В сказочном тереме – фирменном магазине вас ждет огромный ассортимент новогодних игрушек.
Что входит
  • проезд на туристическом автобусе
  • экскурсионная программа (включая билеты)
  • сопровождение гидом (путевая информация).
Что не входит
  • мастер-класс по росписи гуашью стеклянного шарика. Стоимость 270 руб.
Начало и место завершения
🚩 м. Тимирязевская
"Ёлочка в Клину" Клин – Музей-фабрика ёлочных игрушек
"Ёлочка в Клину" Клин – Музей-фабрика ёлочных игрушек

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кругозор
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3 отзыва оставили туристы

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