Вы увидите легендарную сцену Большого театра, где танцевали звезды первой величины — Г. Уланова, М. Плисецкая, пели И. Козловский, Ф. Шаляпин и Л. Собинов, ставили классические балеты в оригинальной редакции Ю. Григорович и М. Петипа, стоял за дирижерским пультом С. Рахманинов.
Побываете в знаменитом квадратном зале с потолком круглой формы, куда имели доступ только первые лица государства, полюбуетесь полом фойе, покрытым плиткой точь-в-точь такой, что лежала тут в XIX веке.
Посетите новый подземный зал, попадете в особую творческую атмосферу, что незримо витает здесь, прикоснетесь к настоящему искусству.
И, возможно, в ходе экскурсии вам посчастливится стать свидетелем репетиции мастеров ГАБТа «новой волны». Это путешествие в мир закулисья Большого театра производит огромное впечатление. Обычному зрителю не увидеть и десятой доли открывающихся участникам экскурсии тайн и красот.
Цены на экскурсию
Для группы 1-20 человек
Взрослый (16+)
3 000 ₽
Пенсионер, Студент
3 000 ₽
Дети (с 7 до 16 лет)
3 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
У фонтана на Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.