По воскресеньям в 12:00

Если Москва, то Большой театр, если Большой, то «Лебединое озеро», — так рассуждают иностранцы.



В чем-то они правы, ведь побывать в Москве и не посетить этот известный театр просто невозможно.



Его здание не единожды сгорало до основания, но каждый раз отстраивалось заново, становясь только краше.



Вот и теперь мы приглашаем вас прогуляться по коридорам и залам Большого театра, открытого для зрителей после 6-летней реставрации.