Загадки и легенды Центрального Дома культуры железнодорожников

Мы приглашаем вас на удивительную экскурсию по легендарному зданию, архитектурный облик которого...

Мы приглашаем вас на удивительную экскурсию по легендарному зданию, архитектурный облик которого соединил в себе, казалось бы, вещи совершенно несовместимые: советский конструктивизм и нарышкинское барокко.

Вас ждут истории, легенды, загадки, великие имена, уникальная архитектура и многое другое.

Путешествие по ЦДКЖ запомнится вам надолго!
Загадки и легенды Центрального Дома культуры железнодорожников
Загадки и легенды Центрального Дома культуры железнодорожников
Загадки и легенды Центрального Дома культуры железнодорожников
Загадки и легенды Центрального Дома культуры железнодорожников
Загадки и легенды Центрального Дома культуры железнодорожников
Загадки и легенды Центрального Дома культуры железнодорожников

В ходе экскурсии вы:

  • Познакомитесь с архитектурным наследием известного советского архитектора А. В. Щусева, узнаете, какие стили и их смешения нашли свое воплощение в облике ЦДКЖ.
  • Услышите историю возведения Казанского вокзала, а также историю Центрального дома культуры железнодорожников – от «образцового рабочего клуба-театра», до современного театрально-концертного зала.
  • Полюбуетесь интерьерами ЦДКЖ, пройдетесь по его парадным пространствам, побываете в концертном зале, заглянете в репетиционный зал.
  • Вспомните имена великих композиторов, актеров и певцов, в разное время выступавших в стенах ЦДКЖ.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый (16+)
1 090 ₽
Пенсионер, Студент
960 ₽
Дети (с 0 до 16 лет)
940 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
У памятника военным железнодорожникам
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По воскресеньям в 12:00

Мос-Тур
Мос-Тур
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