Познакомитесь с архитектурным наследием известного советского архитектора А. В. Щусева, узнаете, какие стили и их смешения нашли свое воплощение в облике ЦДКЖ.
Услышите историю возведения Казанского вокзала, а также историю Центрального дома культуры железнодорожников – от «образцового рабочего клуба-театра», до современного театрально-концертного зала.
Полюбуетесь интерьерами ЦДКЖ, пройдетесь по его парадным пространствам, побываете в концертном зале, заглянете в репетиционный зал.
Вспомните имена великих композиторов, актеров и певцов, в разное время выступавших в стенах ЦДКЖ.
Цены на экскурсию
Для группы 1-20 человек
Взрослый (16+)
1 090 ₽
Пенсионер, Студент
960 ₽
Дети (с 0 до 16 лет)
940 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
У памятника военным железнодорожникам
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.