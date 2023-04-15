Закулисье Большого театра

Посетить главный театр страны и познакомиться с его внутренней жизнью

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Ответы на вопросы
Роскошный, великолепный, блистательный, элегантный — всех этих определений недостаточно, чтобы в полной мере описать Большой.

А от имён работавших здесь композиторов, танцовщиков и певцов захватывает дух даже у далёких от культуры людей.

Приглашаем вас остаться практически один на один с театром и увидеть, как он живёт, когда не принимает зрителей.
Закулисье Большого театра
Закулисье Большого театра
Закулисье Большого театра
Закулисье Большого театра
Ближайшие даты:
15
апр
29
апр
6
мая
13
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Большой театр изнутри

Мы посетим театр днём, когда всё в нем дышит приятным ожиданием вечернего спектакля. За 2 часа вы:

  • Спуститесь на уровень метро посмотреть на Бетховенский зал
  • Подниметесь на 4-й ярус полюбоваться люстрой и росписями потолка
  • Прогуляетесь по фойе, где принимал поздравления после коронации Николай II
  • Рассмотрите расшитый венецианским золотом занавес из первых рядов партера
  • Увидите репетицию предстоящего шедевра на сцене

Даже если вы бывали на представлениях, вы откроете для себя Большой театр с новой стороны!

Организационные детали

  • На экскурсии разрешена фотосъёмка (кроме репетиций)
  • Посещение с детьми младше 6 лет, к сожалению, невозможно по правилам театра

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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