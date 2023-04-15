Роскошный, великолепный, блистательный, элегантный — всех этих определений недостаточно, чтобы в полной мере описать Большой. А от имён работавших здесь композиторов, танцовщиков и певцов захватывает дух даже у далёких от культуры людей. Приглашаем вас остаться практически один на один с театром и увидеть, как он живёт, когда не принимает зрителей.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Большой театр изнутри

Мы посетим театр днём, когда всё в нем дышит приятным ожиданием вечернего спектакля. За 2 часа вы:

Спуститесь на уровень метро посмотреть на Бетховенский зал

Подниметесь на 4-й ярус полюбоваться люстрой и росписями потолка

Прогуляетесь по фойе, где принимал поздравления после коронации Николай II

Рассмотрите расшитый венецианским золотом занавес из первых рядов партера

Увидите репетицию предстоящего шедевра на сцене

Даже если вы бывали на представлениях, вы откроете для себя Большой театр с новой стороны!

Организационные детали