Посетить главный театр страны и познакомиться с его внутренней жизнью
Роскошный, великолепный, блистательный, элегантный — всех этих определений недостаточно, чтобы в полной мере описать Большой.
А от имён работавших здесь композиторов, танцовщиков и певцов захватывает дух даже у далёких от культуры людей.
Приглашаем вас остаться практически один на один с театром и увидеть, как он живёт, когда не принимает зрителей.
А от имён работавших здесь композиторов, танцовщиков и певцов захватывает дух даже у далёких от культуры людей.
Приглашаем вас остаться практически один на один с театром и увидеть, как он живёт, когда не принимает зрителей.
Ближайшие даты:
15
апр
апр
29
апр
апр
6
мая
мая
13
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Большой театр изнутри
Мы посетим театр днём, когда всё в нем дышит приятным ожиданием вечернего спектакля. За 2 часа вы:
- Спуститесь на уровень метро посмотреть на Бетховенский зал
- Подниметесь на 4-й ярус полюбоваться люстрой и росписями потолка
- Прогуляетесь по фойе, где принимал поздравления после коронации Николай II
- Рассмотрите расшитый венецианским золотом занавес из первых рядов партера
- Увидите репетицию предстоящего шедевра на сцене
Даже если вы бывали на представлениях, вы откроете для себя Большой театр с новой стороны!
Организационные детали
- На экскурсии разрешена фотосъёмка (кроме репетиций)
- Посещение с детьми младше 6 лет, к сожалению, невозможно по правилам театра
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Театральной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Москве
Здравствуйте, дорогие путешественники! Приглашаем вас на экскурсии в места, куда не попасть просто так. Мы работаем с лучшими гидами с многолетним опытом, каждый из которых является специалистом в своей области. С радостью раскроем вам Москву по-новому.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании