Заповедная Пречистенка

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Место окончания маршрута: ул. Пречистенка.
Заповедная Пречистенка
Заповедная Пречистенка
Заповедная Пречистенка
Заповедная Пречистенка

Что вас ожидает 🤩

  • Пречистенка
  • Боярские палаты
  • Миниатюрный дворец
  • Доходные дома
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Древняя Москва - боголюбивая и богобоязненная - тем не менее, любила пошутить. Представьте, в двух километрах от Кремля, целый район (современная Пречистенка), на протяжении нескольких веков, носил название «Чертолье». А главная улица района, Чертольская, вела прямо к стенам Новодевичьего монастыря.

Только в 17 веке Царь, Алексей Михайлович, возмутившись «упоминанием нечистого» на богомольном пути, повелел переименовать улицу в честь главной монастырской иконы – Пречистой Богородицы. Так московская улица и «переоделась».

Пречистенку называют московским Сен-Жермен, намекая на изящные ампирные особняки и на их состоятельных владельцев 19 столетия. Особняки стоят до сих пор, меняются только обитатели. Ах, сколько интересных историй помнят стены ампирных дворцов!

Программа

Вы узнаете:

  • Историю предприимчивого боярина, поставившего свои палаты, нарушая все правила.
  • Почему молодой московский архитектор дал зарок «не строить для провинциальных толстосумов».
  • В нарушении правил диалектики: от всемирно известного монумента до граненого стакана.
  • Что может создать архитектор, когда за спиной нет прямого заказчика.
  • Историю нелюбви, или почему в царской России появились бизнес-леди.

Вы увидите:

  • Красные и белые боярские палаты конца 17 века.
  • Двухфасадный миниатюрный дворец.
  • Доходные дома начала 20 столетия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 10:00

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