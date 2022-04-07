Древняя Москва - боголюбивая и богобоязненная - тем не менее, любила пошутить. Представьте, в двух километрах от Кремля, целый район (современная Пречистенка), на протяжении нескольких веков, носил название «Чертолье». А главная улица района, Чертольская, вела прямо к стенам Новодевичьего монастыря.

Только в 17 веке Царь, Алексей Михайлович, возмутившись «упоминанием нечистого» на богомольном пути, повелел переименовать улицу в честь главной монастырской иконы – Пречистой Богородицы. Так московская улица и «переоделась».

Пречистенку называют московским Сен-Жермен, намекая на изящные ампирные особняки и на их состоятельных владельцев 19 столетия. Особняки стоят до сих пор, меняются только обитатели. Ах, сколько интересных историй помнят стены ампирных дворцов!