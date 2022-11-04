См. расписание

Что вас ожидает:

Луховицы — старинного город и родина триколора.

Обзорная экскурсия по Луховицам начнётся с памятника Петру Первому, который стоит неподалёку от вокзала. Несмотря на то, что фрегат «Орёл» был создан при отце Петра, царе Алексее Михайловиче, именно Пётр Алексеевич развил русский флот и добыл России славу морской державы. На здании луховицкого вокзала располагаются три памятных доски, посвящённые визитам в город знаковых исторических личностей.

Тут бывали царь Николай II и писатели Фёдор Михайлович Достоевский и Константин Паустовский. А вот поэт Пушкин сюда не приезжал, но памятник ему в Луховицах имеется. Он стоит в красивом сквере, где к вам тоже может прийти поэтическое вдохновение. В Луховицах живут люди добрые и весёлые, поэтому тут есть и памятник почтальону Печкину. Печкин появился в канун Всемирного дня связи, который совпал с полувековым юбилеем города. Садитесь на раму велосипеда, Печкин вас прокатит! Невозможно побывать в Луховицах и не увидеть памятник огурцу-кормильцу. Огурцы выращивают в районе, который называется «низы». Это пойма Оки с очень питательной почвой. Участки у местных крестьян — по 30-40 соток. Обязательно попробуйте местные огурцы и запомните вкус.

Зарайск — город древний, красивый особой провинциальной красотой

Зарайск находится в получасе езды от Луховиц. Это город древний, красивый особой провинциальной красотой. Тут много старинных построек, а улочки стремятся то в горку, под горку. По преданию, Зарайск был основан вблизи от святого источника «Белый колодец», где была явлена чудодейственная икона Николы Зарайского. Вода в источнике студёная, кристально чистая. Можно окунуться — живительная прохлада снимает тяготы душевные и телесные. Главная местная достопримечательность — зарайский кремль. Он самый маленький в Подмосковье, но и наиболее сохранившийся. По его территории можно гулять, а самое интересное — подняться на стену и осмотреть окрестности. За кремлёвскими стенами — Никольский собор XVII века и более поздний Иоанно-Предтеченский собор, постройки величественные и намоленные.

Рядом с кремлём находится ещё одна достопримечательность Зарайска – водонапорная башня. Здание впечатляющее, похоже на сказочную постройку. Поблизости – торговые ряды, купеческие особняки XVIII-XIX веков. В них находятся кафе и милые сувенирные магазинчики. Тут же, в исторической части Зарайска, можно посетить Мемориальный дом-музей скульптора А. С. Голубкиной, ученицы знаменитого французского скульптора Родена. Голубкина происходила из старообрядческой семьи, а родители ее были огородниками. То, что 25-летняя Анна захотела не выйти замуж, а стать скульптором, поразило родных и знакомых. Она училась не только в Москве и Петербурге, но и в Париже. Став знаменитой, она украшала МХАТ, создавала портреты А. Белого, А. Н. Толстого, Вс. Иванова и даже Карла Маркса. В Зарайске любят свою землячку и с радостью покажут вам мемориальную экспозицию «В поисках добра и человечности».

Важная информация: