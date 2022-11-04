См. расписание

«Зарайские кущи»: Зарайск - Луховицы

А в тихом городке за Раем стоит самый маленький

А в тихом городке за Раем стоит самый маленький, но гордый кремль страны. Погуляв по стенам кремля, посетив замечательный музей на его территории, вы побываете в доме-музее ученицы О. Родена скульптора А. Голубкиной и святом источнике «Белый колодец», а самые смелые смогут подняться на сказочную водонапорную башню и увидеть панораму этого древнего красивого города.
«Зарайские кущи»: Зарайск - Луховицы
«Зарайские кущи»: Зарайск - Луховицы
«Зарайские кущи»: Зарайск - Луховицы
«Зарайские кущи»: Зарайск - Луховицы
«Зарайские кущи»: Зарайск - Луховицы
«Зарайские кущи»: Зарайск - Луховицы
Ближайшие даты:
19
ноя
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Описание

Что вас ожидает:

  • Луховицы — старинного город и родина триколора.
  • Обзорная экскурсия по Луховицам начнётся с памятника Петру Первому, который стоит неподалёку от вокзала. Несмотря на то, что фрегат «Орёл» был создан при отце Петра, царе Алексее Михайловиче, именно Пётр Алексеевич развил русский флот и добыл России славу морской державы. На здании луховицкого вокзала располагаются три памятных доски, посвящённые визитам в город знаковых исторических личностей.
  • Тут бывали царь Николай II и писатели Фёдор Михайлович Достоевский и Константин Паустовский. А вот поэт Пушкин сюда не приезжал, но памятник ему в Луховицах имеется. Он стоит в красивом сквере, где к вам тоже может прийти поэтическое вдохновение. В Луховицах живут люди добрые и весёлые, поэтому тут есть и памятник почтальону Печкину. Печкин появился в канун Всемирного дня связи, который совпал с полувековым юбилеем города. Садитесь на раму велосипеда, Печкин вас прокатит! Невозможно побывать в Луховицах и не увидеть памятник огурцу-кормильцу. Огурцы выращивают в районе, который называется «низы». Это пойма Оки с очень питательной почвой. Участки у местных крестьян — по 30-40 соток. Обязательно попробуйте местные огурцы и запомните вкус.
Зарайск — город древний, красивый особой провинциальной красотой
Зарайск находится в получасе езды от Луховиц. Это город древний, красивый особой провинциальной красотой. Тут много старинных построек, а улочки стремятся то в горку, под горку. По преданию, Зарайск был основан вблизи от святого источника «Белый колодец», где была явлена чудодейственная икона Николы Зарайского. Вода в источнике студёная, кристально чистая. Можно окунуться — живительная прохлада снимает тяготы душевные и телесные. Главная местная достопримечательность — зарайский кремль. Он самый маленький в Подмосковье, но и наиболее сохранившийся. По его территории можно гулять, а самое интересное — подняться на стену и осмотреть окрестности. За кремлёвскими стенами — Никольский собор XVII века и более поздний Иоанно-Предтеченский собор, постройки величественные и намоленные.
Рядом с кремлём находится ещё одна достопримечательность Зарайска – водонапорная башня. Здание впечатляющее, похоже на сказочную постройку. Поблизости – торговые ряды, купеческие особняки XVIII-XIX веков. В них находятся кафе и милые сувенирные магазинчики. Тут же, в исторической части Зарайска, можно посетить Мемориальный дом-музей скульптора А. С. Голубкиной, ученицы знаменитого французского скульптора Родена. Голубкина происходила из старообрядческой семьи, а родители ее были огородниками. То, что 25-летняя Анна захотела не выйти замуж, а стать скульптором, поразило родных и знакомых. Она училась не только в Москве и Петербурге, но и в Париже. Став знаменитой, она украшала МХАТ, создавала портреты А. Белого, А. Н. Толстого, Вс. Иванова и даже Карла Маркса. В Зарайске любят свою землячку и с радостью покажут вам мемориальную экспозицию «В поисках добра и человечности».

Важная информация:

  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит
  • Обед в кафе за доп. плату (стоимость 400 руб., оплачивается вместе с путёвкой
Место начала и завершения?
м. Кузьминки
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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