Замечательная возможность подробнее познакомиться с жемчужинами подмосковного храмового зодчества. Свернув с основных дорог, в глубине северной и северо-западной части Подмосковья, вы обнаружите малоизвестные творения знаменитых архитекторов: Константина Тона, Александра Каминского, Ивана Машкова. Вы увидите редчайший памятник архитектуры – колокольню, выполненную в виде минарета, наглядно познакомитесь с различными архитектурными стилями. Откроете для себя и один из древнейших сохранившихся пам

Описание экскурсии

Необычные архитектурные жемчужины

Иногда стоит свернуть с оживлённых трасс, чтобы неожиданно открыть для себя хорошо скрытые и малоизвестные жемчужины архитектуры. Это путешествие познакомит вас с пятью населёнными пунктами, в трёх из которых население составляет менее 10 человек, а в самом «обитаемом» не наберется и сотни жителей. Тем интереснее открывать здесь впечатляющие памятники, плохо знакомые массовому туристу.

Архитектурные стили и исторические памятники

Вы сможете познакомиться с различными архитектурными стилями и даже с одной из самых первых каменных церквей на Руси. Узнайте о внутреннем убранстве храмов, биографиях знаменитых зодчих и о том, как развивалась отечественная архитектурная традиция.

Храм Казанской иконы Божией Матери в Глебово

Глебово, несмотря на то, что было селом, долго не имело своего храма. Однако, в середине XIX века здесь был построен храм по проекту самого Константина Тона — любимого зодчего императора Николая I. Этот выдающийся архитектор известен по таким постройкам, как Храм Христа Спасителя и Большой Кремлёвский Дворец. Пятишатровая церковь выполнена в русско-византийском стиле.

Троицкий Александро-Невский монастырь в Акатово

В деревне Акатово находится женский монастырь, основанный в 1899 году. Его появление стало возможным благодаря богатому крестьянину, который основал обитель в честь императора Александра II, отменившего крепостное право. Монастырь не успел долго действовать, но среди построек особенно выделяется белоснежный Александро-Невский собор, который строился по проекту знаменитого архитектора Александра Каминского.

Храм Михаила Архангела в Поджигородово

В деревне Поджигородово, где по переписи 2010 года проживает всего четыре человека, можно увидеть необычный памятник конца XVIII века в стиле псевдоготики. Здесь органично переплетаются элементы европейской архитектуры средневековья и русского зодчества. Особое внимание привлекает колокольня, напоминающая минарет. Эта церковь считается одной из самых необычных в Подмосковье.

Храм Святителя Николая Мирликийского в Никольском

Никольское-Сверчково является родиной двух выдающихся русских зодчих: Якова Бухвостова и Трофима Игнатьева. Храм XVIII века, сохранившийся в этой деревне, не имеет отношения ни к одному из них, но представляет собой интересный пример раннего барокко.

Храм Рождества Христова в Юркино

Это один из древнейших памятников архитектуры Подмосковья и, возможно, самая первая каменная церковь, построенная частными владельцами в своих вотчинах. Предположительно, церковь была возведена в 1490-1504 годах с участием итальянского зодчего. За свою долгую историю Юркинская церковь не раз перестраивалась и в советское время была заброшена. Попасть внутрь можно лишь в редких случаях, но даже снаружи этот уникальный памятник древнего зодчества производит сильное впечатление.

Важная информация

Транспортное обслуживание по программе осуществляется автобусом туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).