Утро на Москве-реке – незабываемое и волшебное начало дня!

Приглашаем насладиться тихой прелестью просыпающейся златоглавой на волшебной утренней прогулке 👣 на комфортабельном и удобном теплоходе. Что может быть вкусней и романтичней завтрака на палубе величавого теплохода, под плеск волны, на свежем воздухе, в окружении «проплывающих» мимо красот и живописностей столицы?! Завтрак от капитана!

Маршрут прогулки:

Причал «Новоспасский мост» — Краснохолмский мост — Высотка на Котельнической набережной — Большой Устьинский мост — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — Крымский мост — Воробьёвы горы ⛰️ (оборот) — Причал «Новоспасский мост»

Близкие и такие новые с непривычного ракурса краснобокие башни, золотые купола и рубиновые звезды Кремля, величественный и грандиозный Храм Христа Спасителя – как группа белоснежных богатырей в ослепительно золотых шлемах, неоднозначный памятник Петру I, который наконец-то можно рассмотреть близко и во всех деталях, чудеса советской и русской инженерии – мощные старинные и новые мосты, панорамы самых красивых 🤩 набережных и парков 🌳 в летнем буйстве веселой зелени, «макушка» столицы ⭐️ – чудесные Воробьевы горы во всем своем зеленом великолепии, памятники, храмы, архитектурные шедевры… Весь город 🏙️ для вас – на прохладной ладони Москвы-реки!

Это великолепное начало дня!

Приходите завтракать на палубе и любоваться утренней Москвой!

Меню завтрака: яичница глазунья с отварными сосисками, чай или кофе (на выбор), хлеб, маффин.

Важная и полезная информация:

-В целях безопасности просьба внимательно слушать правила поведения пассажиров в рейсе;

-Не разрешена посадка детей дошкольного возраста вдоль бортов;

-Проносить и употреблять свои продукты и напитки на борту теплохода не разрешено

Все посадочные места расположены в закрытых салонах теплохода. Также есть открытая палуба, куда могут выйти все желающие.

Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготного билета необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу, при посадке на корабль.

Экскурсия может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет 🎫