Что вас ждёт

Тайны и загадки Московского Кремля, почему высотку на Котельнической набережной называют символом советской эпохи — всё это вы узнаете от нашего экскурсовода. А живописные виды и неповторимая атмосфера Москвы оставят в вашей памяти самые приятные воспоминания. На борту работает кафе-буфет с широким ассортиментом закусок и напитков.

Важная информация

Вы можете произвести посадку на любом причале и совершить прогулку 👣 по полному маршруту с возвращением на причал посадки.