Тайны и загадки Московского Кремля, почему высотку на Котельнической набережной называют символом советской эпохи — всё это вы узнаете от нашего экскурсовода. А живописные виды и неповторимая атмосфера Москвы оставят в вашей памяти самые приятные воспоминания. На борту работает кафе-буфет с широким ассортиментом закусок и напитков.
Важная информация
Вы можете произвести посадку на любом причале и совершить прогулку 👣 по полному маршруту с возвращением на причал посадки.
+Что входит
Прогулка по реке
–Что не входит
Напитки, питание
Начало и место завершения
🚩 ЦПКиО им. Горького
Экскурсия проводится Ежедневно каждые 15 минут с 12:00 до 20:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.