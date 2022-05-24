«Жемчужина Москвы» - речная прогулка от храма Христа Спасителя

Рассмотреть весь центр с борта теплохода и послушать увлекательные рассказы гида

На короткой часовой прогулке вы полюбуетесь историко-архитектурным ландшафтом города, услышите о тайнах Кремля, символах советской эпохи и других знаковых памятниках в самом сердце Москвы.

И все это — на комфортабельных теплоходах вместимостью до 100 человек с панорамными окнами, открытыми площадками на верхней палубе и сервисом на борту.
«Жемчужина Москвы» - речная прогулка от храма Христа Спасителя
«Жемчужина Москвы» - речная прогулка от храма Христа Спасителя
«Жемчужина Москвы» - речная прогулка от храма Христа Спасителя
«Жемчужина Москвы» - речная прогулка от храма Христа Спасителя
«Жемчужина Москвы» - речная прогулка от храма Христа Спасителя
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Круговой экспресс-круиз — с комфортом

Вы отчалите от главного храма страны и совершите часовое путешествие по центральной излучине Москвы-реки — до легендарного дома на Котельнической и обратно, к Патриаршему мосту. Сопровождать вас будут не только прекрасные виды, но и яркие факты о столице, которые вам расскажет гид на борту. Прогулка проходит на комфортабельных двухпалубных теплоходах с кафе-буфетом «Алина Танго», «Егорий», «Экскурсионный» («М-250») и «Капитан Смолик».

Маршрут прогулки

Причал «Патриарший мост» у храма Христа Спасителя (посадка) — Патриарший мост — парк Горького (остановка) — Кремль — собор Василия Блаженного — высотка на Котельнической набережной — Краснохолмский мост (разворот) — Парящий мост — парк Зарядье (остановка) — причал «Патриарший мост» у храма Христа Спасителя (высадка).

Организационные детали

  • Вместимость теплоходов от 60 до 100 человек
  • На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар/ресторан
  • Питание оплачивается отдельно (по желанию)
  • На борт теплоходов не разрешается приносить с собой еду и напитки
  • Вы можете произвести посадку на любом причале и совершить прогулку по полному маршруту с возвращением на причал посадки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Патриарший мост»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥ГрупповыеВодные🧒Можно с детьмиНа теплоходеСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмы☦️Храм Христа Спасителя🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Москве

Речная прогулка «Доброе утро, Москва!» от Москва-Сити до Зарядье
1 час 18 минут
⛴ На теплоходе
Групповая
Teplohod
4.5
2 отзыва
Речная прогулка «Доброе утро, Москва!» от Москва-Сити до Зарядье
Приглашаем вас на ежедневную речную прогулку «Доброе утро, Москва!» по центру столицы от Москва-Сити до парка Зарядье
Завтра
25 мая
26 мая
от 149 за 1 человека
Речная прогулка «Вечерняя Москва»
1 час 18 минут
⛴ На теплоходе
Групповая
Teplohod
4.1
20 отзывов
Речная прогулка «Вечерняя Москва»
Приглашаем вас на ежедневную речную прогулку «Вечерняя Москва» по центру столицы. Самое выгодное предложение на
Сегодня
25 мая
26 мая
от 600 за 1 человека
Жемчужина Москвы« - речная прогулка от причала »Патриарший мост
1 час
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
Teplohod
5
2 отзыва
Жемчужина Москвы« - речная прогулка от причала »Патриарший мост
Есть несколько способов познакомиться с городом - пешая прогулка, автобусная экскурсия и речная прогулка
Сегодня
Завтра
25 мая
790 за 1 человека
«Парк Горького малый причал» - обзорная прогулка на теплоходе с гидом
1 час
⛴ На теплоходе
Групповая
Teplohod
4.3
7 отзывов
«Парк Горького малый причал» - обзорная прогулка на теплоходе с гидом
С наступление лета количество теплоходов на Москва-реке увеличивается. Речная прогулка - одно из летних развлечений
Сегодня
Завтра
25 мая
790 за 1 человека
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
7 отзывов
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок
30 мая
5 июня
6 июня
3 900 за 1-10 чел.
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
2 часа
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Teplohod
3.5
2 отзыва
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Давайте отправимся в мини-круиз по Москве-реке! На комфортабельном теплоходе - тёзке столицы - мы пройдём от небоскрёбов
29 мая
5 июня
12 июня
1 290 за 1 человека
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
5
1 отзыв
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Подняться к куполам главного храма Москвы и узнать, почему столицу оставили Наполеону
26 мая
27 мая
28 мая
85006 800 за 1-6 чел.
Круиз на теплоходе в Серебряный Бор от Москва-Сити
4 часа
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Спутник
5
5 отзывов
Круиз на теплоходе в Серебряный Бор от Москва-Сити
Приглашаем отправиться вместе с нами в увлекательное, речное путешествие от Делового центра Москва-Сити
29 мая
12 июня
19 июня
750 за 1 человека
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Любимый
4.7
54 отзыва
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Храм Христа Спасителя - не только одна из визитных карточек столицы, но
28 мая
4 июня
11 июня
1 190 за 1 человека
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
2.5 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
Teplohod
4.4
50 отзывов
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Хотите увидеть Москву с необычного ракурса
Сегодня
Завтра
25 мая
от 590 за 1 человека
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
1.5 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
Спутник
4
5 отзывов
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
Предлагаем вам посмотреть на столицу с другого ракурса и отправиться на прогулку по Москве-реке
Сегодня
Завтра
25 мая
600 за 1 человека
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
1.5 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
Teplohod
5
1 отзыв
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
Приглашаем вас на время отключиться от суеты мегаполиса и прокатиться на теплоходе по Москве-реке
Сегодня
Завтра
25 мая
800 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ