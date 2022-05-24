На короткой часовой прогулке вы полюбуетесь историко-архитектурным ландшафтом города, услышите о тайнах Кремля, символах советской эпохи и других знаковых памятниках в самом сердце Москвы. И все это — на комфортабельных теплоходах вместимостью до 100 человек с панорамными окнами, открытыми площадками на верхней палубе и сервисом на борту.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Круговой экспресс-круиз — с комфортом

Вы отчалите от главного храма страны и совершите часовое путешествие по центральной излучине Москвы-реки — до легендарного дома на Котельнической и обратно, к Патриаршему мосту. Сопровождать вас будут не только прекрасные виды, но и яркие факты о столице, которые вам расскажет гид на борту. Прогулка проходит на комфортабельных двухпалубных теплоходах с кафе-буфетом «Алина Танго», «Егорий», «Экскурсионный» («М-250») и «Капитан Смолик».

Маршрут прогулки

Причал «Патриарший мост» у храма Христа Спасителя (посадка) — Патриарший мост — парк Горького (остановка) — Кремль — собор Василия Блаженного — высотка на Котельнической набережной — Краснохолмский мост (разворот) — Парящий мост — парк Зарядье (остановка) — причал «Патриарший мост» у храма Христа Спасителя (высадка).

Организационные детали