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«Жемчужина Москвы» — речная прогулка с экскурсией на борту (весь центр за час)

4.4
18 отзывов
Мегафлот М.
Мегафлот М. – Гид из Москвы
Настоящий хит этого лета— вояж по главной реке столицы ⭐️ «Жемчужина Москвы».

Теплоход проследует от причала «Патриарший», что возле храма Христа Спасителя.

Приглашаем гостей на комфортабельные суда «Алина Танго», «Капитан Смолик», «Индиго», «Адмиралъ», «Экскурсионный М-250», «М-230», «М-88».
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 590 ₽ за человека

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«Жемчужина Москвы» — речная прогулка с экскурсией на борту (весь центр за час)
«Жемчужина Москвы» — речная прогулка с экскурсией на борту (весь центр за час)

Что вы увидите

  • Храм Христа Спасителя
  • Парк Горького
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Парк Зарядье
  • Высотку на Котельнической
  • Театр Эстрады
  • Памятник Петру
  • Музеон
Маршрут: Патриарший мост (Храм Христа Спасителя) — Парк 🌳 Горького — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Высотка на Котельнической набережной — Краснохолмский мост — Патриарший мост — Парк Зарядье — Парк Музеон — Памятник Петру — Крымский мост — Большой Каменный мост — Большой Устьинский Мост — Театр Эстрады

Что вас ожидает:

  • В ходе тура вы узнаете от опытного экскурсовода о тайнах и загадках столичного Кремля, одновременно любуясь им с борта. Маршрут пролегает мимо Котельнической набережной, где расположилась знаменитая высотка — символ советской эпохи. Почему она имеет столь символичное значение, вы также узнаете из программы тура. Экскурсовод расскажет обо всех интересных местах, которые вы увидите.
  • Дополняют экскурсию ⛳ уникальная московская атмосфера и живописные пейзажи. Впечатления от круиза, организованного компанией «Мегафлот», останутся самые приятные.
Что входит
  • Речная прогулка
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Начало и место завершения
🚩 причал Патриарший мост (Храм Христа Спасителя)
«Жемчужина Москвы» — речная прогулка с экскурсией на борту (весь центр за час)
«Жемчужина Москвы» — речная прогулка с экскурсией на борту (весь центр за час)
«Жемчужина Москвы» — речная прогулка с экскурсией на борту (весь центр за час)
«Жемчужина Москвы» — речная прогулка с экскурсией на борту (весь центр за час)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мегафлот М.
Мегафлот М.
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18 отзывов оставили туристы

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