Маршрут: Патриарший мост (Храм Христа Спасителя) — Парк 🌳 Горького — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Высотка на Котельнической набережной — Краснохолмский мост — Патриарший мост — Парк Зарядье — Парк Музеон — Памятник Петру — Крымский мост — Большой Каменный мост — Большой Устьинский Мост — Театр Эстрады
Что вас ожидает:
В ходе тура вы узнаете от опытного экскурсовода о тайнах и загадках столичного Кремля, одновременно любуясь им с борта. Маршрут пролегает мимо Котельнической набережной, где расположилась знаменитая высотка — символ советской эпохи. Почему она имеет столь символичное значение, вы также узнаете из программы тура. Экскурсовод расскажет обо всех интересных местах, которые вы увидите.
Дополняют экскурсию ⛳ уникальная московская атмосфера и живописные пейзажи. Впечатления от круиза, организованного компанией «Мегафлот», останутся самые приятные.
Что входит
Речная прогулка
Услуги экскурсовода
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Начало и место завершения
🚩 причал Патриарший мост (Храм Христа Спасителя)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.