На второй экскурсии по женским обителям Москвы мы посетим Новодевичий и Зачатьевский монастыри. Их связывают общие истоки: древнее название Зачатьевского монастыря было Стародевичий, от него пошел другой, более новый монастырь, Новодевичий.

Жемчужина московских монастырейБез всякого преувеличения можно сказать, что Новодевичий — жемчужина московских монастырей! Живописность расположения, уникальная история всегда привлекают к нему множество гостей. С момента своего основания в 1524 году при Василии III сюда ссылались попавшие в опалу царственные особы. Его знаменитыми обитателями благородных кровей были Ирина Годунова, Евдокия Лопухина, сестра Петра I царевна Софья.

Чудом сохранился исторический некрополь Новодевичьего монастыря: здесь покоятся первые монахини обители, в частности, преподобная Елена (Девочкина), члены царских и дворянских династий Годуновых, Нарышкиных, Шереметевых, историки, философы, военные, государственные деятели. Особым образом в монастыре почитаются списки древних икон - Одигитрии Смоленской и Иверской.

Зачатьевский монастырьСтародевичий Зачатьевский монастырь расположен в одном из самых фешенебельных и элитных районов Москвы, вблизи Храма Христа Спасителя. Его возникновение относится к 60-м годам XIV века, когда при святителе Алексии, митрополите Московском, строится первая обитель. На протяжении долгого времени монастырь горел и перестраивался, к тому же меняя свое местоположение. Главной святыней Зачатьевского монастыря является икона Богородицы «Милостивая» (XVIII в.), оригинал которой по преданию был написан св. апостолом Лукой.

На старинных видах города бросается в глаза главный собор Зачатьевского монастыря, храм Рождества Пресвятой Богородицы, выполненный в уникальном для православной Москвы стиле неоготики. В 1930-е годы монастырский комплекс был практически полностью уничтожен, а при его восстановлении в Рождественский собор монастыря был построен уже в традициях древнерусской архитектуры.

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