Женские монастыри Москвы: часть 2

Женские монастыри Москвы

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Продолжаем знакомство с женскими монастырями Москвы во второй части цикла экскурсий.

На этот раз мы побываем в настоящей жемчужине — Новодевичьем монастыре, а также в Зачатьевском монастыре, история которого насчитывает уже много веков.
Женские монастыри Москвы: часть 2
Женские монастыри Москвы: часть 2
Женские монастыри Москвы: часть 2
Женские монастыри Москвы: часть 2
Женские монастыри Москвы: часть 2
Женские монастыри Москвы: часть 2
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Новодевичий женский монастырь
  • Зачатьевский женский монастырь
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Описание

На второй экскурсии по женским обителям Москвы мы посетим Новодевичий и Зачатьевский монастыри. Их связывают общие истоки: древнее название Зачатьевского монастыря было Стародевичий, от него пошел другой, более новый монастырь, Новодевичий.
Жемчужина московских монастырейБез всякого преувеличения можно сказать, что Новодевичий — жемчужина московских монастырей! Живописность расположения, уникальная история всегда привлекают к нему множество гостей. С момента своего основания в 1524 году при Василии III сюда ссылались попавшие в опалу царственные особы. Его знаменитыми обитателями благородных кровей были Ирина Годунова, Евдокия Лопухина, сестра Петра I царевна Софья.
Чудом сохранился исторический некрополь Новодевичьего монастыря: здесь покоятся первые монахини обители, в частности, преподобная Елена (Девочкина), члены царских и дворянских династий Годуновых, Нарышкиных, Шереметевых, историки, философы, военные, государственные деятели. Особым образом в монастыре почитаются списки древних икон - Одигитрии Смоленской и Иверской.
Зачатьевский монастырьСтародевичий Зачатьевский монастырь расположен в одном из самых фешенебельных и элитных районов Москвы, вблизи Храма Христа Спасителя. Его возникновение относится к 60-м годам XIV века, когда при святителе Алексии, митрополите Московском, строится первая обитель. На протяжении долгого времени монастырь горел и перестраивался, к тому же меняя свое местоположение. Главной святыней Зачатьевского монастыря является икона Богородицы «Милостивая» (XVIII в.), оригинал которой по преданию был написан св. апостолом Лукой.
На старинных видах города бросается в глаза главный собор Зачатьевского монастыря, храм Рождества Пресвятой Богородицы, выполненный в уникальном для православной Москвы стиле неоготики. В 1930-е годы монастырский комплекс был практически полностью уничтожен, а при его восстановлении в Рождественский собор монастыря был построен уже в традициях древнерусской архитектуры.
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ежедневно, кроме субботы и воскресенья, см. расписание.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ст. метро Спортивная, выход 2
Завершение: улица Остоженка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, см. расписание.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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