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Живая вода Сольбы (Николо-Сольбинский женский монастырь – Троице-Сергиева Лавра)

Центр Р.
Центр Р. – Гид из Москвы
Живая вода Сольбы (Николо-Сольбинский женский монастырь – Троице-Сергиева Лавра)
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 750 ₽ за человека

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Живая вода Сольбы (Николо-Сольбинский женский монастырь – Троице-Сергиева Лавра)
Живая вода Сольбы (Николо-Сольбинский женский монастырь – Троице-Сергиева Лавра)

Что вы увидите

  • Николо-Сольбинский женский монастырь
  • Троице-Сергиеву лавру
Вдали от оживленных дорог, на берегу тихой речки Сольбы, окруженный нетронутыми лесами, раскинулся древний Николо-Сольбинский женский монастырь, поражающий своим величием и удивительным гостеприимством. Среди значимых святынь монастыря башмачок Спиридона Тримифунтского и чудотворная икона св. Николая Мирликийского. По дороге в Сольбу мы сделаем остановку у Троице-Сергиевой лавры, чтобы помолиться у мощей преподобного Сергия.
в монастыре десять храмов, шесть из которых уже полностью отстроены, в них проводятся службы, горят свечи, звучит непрерывная молитва. За оградой монастыря, на берегу реки Сольба, стоит часовня в честь иконы Божией Матери “Спорительница хлебов”. Рядом источник, освященный в честь преподобных Антония и Феодосия и преподобного Сергия Радонежского. Каждый желающий может набрать святой воды или совершить омовение в купели.
Главный храм - Успенский, он самый древний в стенах обители, построен в XVIII веке. Это классический образец своей эпохи.
Рядом с ним расположен парадный и величественный храм во имя блаженной святой Ксении Петербургской. Его огромный золоченый иконостас радует и пленяет. Мощные купола собора - это перекличка с храмами Псково-Печерской Лавры.
По правую руку от Успенского собора расположены два маленьких и уютных храма. Нижний, в честь основателей русского монашества преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Прототипом для этого храма послужили пещеры Киево- Печерской Лавры. Внутри храм оформлен мозаикой в стиле катакомбных храмов первых веков христианства. Простота, аскетизм внутреннего убранства создает ощущения, что находишься в одном из древних храмов где-то на юге Европы.
Но особое внимание всех гостей привлекает собор во имя Спиридона Тримифунтского. Его яркие, полихромные купола видны ото всюду. Он построен по образу и подобию Никольского собора в Ницце, возведенного по поводу кончины на Лазурном берегу наследника русского престола цесаревича Николая. Почему так получилось, мы узнаем во время нашей экскурсии 🧭 дороге в Николо-Сольбинский мы сделаем остановку в Троице-Сергиевой Лавре. У вас будет свободное время чтобы посетить храмы, прикоснуться к святыням монастыря.
Что входит
  • транспортное обслуживание автобусом туристического класса
  • экскурсия по территории Николо-Соьбинского монастыря с посещщением шести храмов
  • посещение Троице-Сергиевой лавры
  • обед в монастыре
  • услуги гида-сопровождающего
Что не входит
    Начало
    🚩 м. ВДНХ, с правой стороны от гостиницы «Космос»
    Место завершения
    🏁 м. ВДНХ
    Живая вода Сольбы (Николо-Сольбинский женский монастырь – Троице-Сергиева Лавра)
    Живая вода Сольбы (Николо-Сольбинский женский монастырь – Троице-Сергиева Лавра)
    Живая вода Сольбы (Николо-Сольбинский женский монастырь – Троице-Сергиева Лавра)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Центр Р.
    Центр Р.
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