Вдали от оживленных дорог, на берегу тихой речки Сольбы, окруженный нетронутыми лесами, раскинулся древний Николо-Сольбинский женский монастырь, поражающий своим величием и удивительным гостеприимством. Среди значимых святынь монастыря башмачок Спиридона Тримифунтского и чудотворная икона св. Николая Мирликийского. По дороге в Сольбу мы сделаем остановку у Троице-Сергиевой лавры, чтобы помолиться у мощей преподобного Сергия.

в монастыре десять храмов, шесть из которых уже полностью отстроены, в них проводятся службы, горят свечи, звучит непрерывная молитва. За оградой монастыря, на берегу реки Сольба, стоит часовня в честь иконы Божией Матери “Спорительница хлебов”. Рядом источник, освященный в честь преподобных Антония и Феодосия и преподобного Сергия Радонежского. Каждый желающий может набрать святой воды или совершить омовение в купели.

Главный храм - Успенский, он самый древний в стенах обители, построен в XVIII веке. Это классический образец своей эпохи.

Рядом с ним расположен парадный и величественный храм во имя блаженной святой Ксении Петербургской. Его огромный золоченый иконостас радует и пленяет. Мощные купола собора - это перекличка с храмами Псково-Печерской Лавры.

По правую руку от Успенского собора расположены два маленьких и уютных храма. Нижний, в честь основателей русского монашества преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Прототипом для этого храма послужили пещеры Киево- Печерской Лавры. Внутри храм оформлен мозаикой в стиле катакомбных храмов первых веков христианства. Простота, аскетизм внутреннего убранства создает ощущения, что находишься в одном из древних храмов где-то на юге Европы.

Но особое внимание всех гостей привлекает собор во имя Спиридона Тримифунтского. Его яркие, полихромные купола видны ото всюду. Он построен по образу и подобию Никольского собора в Ницце, возведенного по поводу кончины на Лазурном берегу наследника русского престола цесаревича Николая. Почему так получилось, мы узнаем во время нашей экскурсии 🧭 дороге в Николо-Сольбинский мы сделаем остановку в Троице-Сергиевой Лавре. У вас будет свободное время чтобы посетить храмы, прикоснуться к святыням монастыря.