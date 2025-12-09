Приглашаем вас в дивное приключение — в мир лаковой миниатюры, где талант художников оживляет русские сказки. Вас ждет посещение уникальных центров росписи в Федоскино и Жостово. С чаепитием и дегустацией пирогов.
Описание экскурсииФабрика лаковой миниатюры Федоскино Мы окажемся в самом сердце сказочного мира — на федоскинской фабрике лаковой миниатюры. Тут, на современном производстве, свято чтут традиции русских умельцев. Именно здесь, в Федоскино, была мастерская по изготовлению киверов из папье-маше, которая снабжала русскую армию головными уборами! Все изменила мода на табак и путешествия по Германии. Купец Петр Коробов выписал немецких мастеров и стал выпускать более ходовые табакерки, портсигары и шкатулки. Чтобы торговля шла бойко, шкатулки начинают расписывать вручную. Художники выбирают самую сложную технику – живописную миниатюру, которую закрепляют лаком. И вот появляется национальный колорит: русский крестьянский быт, сказки, былины, песни и главный символ — русская тройка. Федоскинцы своими шкатулками покоряют всю Европу! Фабрика росписи в Жостово На экскурсии на фабрику росписи в Жостово вас познакомят со всеми этапами создания подноса. Вы узнаете, что в день из-под кисти мастера выходят 10 непохожих друг на друга подносов! Мы обязательно заглянем в копилку народной фантазии — в фабричный магазин! Храм Рождества Христова (Осташково) На обратном пути сделаем остановку в дивном месте, наполненном святой благодатью — у храма Рождества Христова на территории исторической вотчины князей Черкасских Осташково, первое письменное упоминание о котором относится к началу XVII века, когда оно принадлежало князю Ивану Борисовичу Черкасскому, двоюродному брату и ближнему боярину царя Михаила Фёдоровича Романова. Внешний осмотр храма, который славится своими чудотворными иконами и где более трех веков не прерывается молитва.
- Фабрика росписи в Жостово
- Фабрика лаковой миниатюрной росписи в Федоскино
- Христорождественская церковь в с. Осташково
- Услуги гида-сопровождающего
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Использование устройства «радиогид»
- Обед - 750 руб. /чел.
- Экскурсия в музей-галерею Надежды Стрелкиной - 200 руб. /чел.
Россия, Москва, Бутырская улица
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
