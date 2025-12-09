Описание Фото Ответы на вопросы Приглашаем вас в дивное приключение — в мир лаковой миниатюры, где талант художников оживляет русские сказки. Вас ждет посещение уникальных центров росписи в Федоскино и Жостово. С чаепитием и дегустацией пирогов.

Magput Ваш гид в Москве Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 9 часов На чём проводится На автобусе 4190 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Фабрика лаковой миниатюры Федоскино Мы окажемся в самом сердце сказочного мира — на федоскинской фабрике лаковой миниатюры. Тут, на современном производстве, свято чтут традиции русских умельцев. Именно здесь, в Федоскино, была мастерская по изготовлению киверов из папье-маше, которая снабжала русскую армию головными уборами! Все изменила мода на табак и путешествия по Германии. Купец Петр Коробов выписал немецких мастеров и стал выпускать более ходовые табакерки, портсигары и шкатулки. Чтобы торговля шла бойко, шкатулки начинают расписывать вручную. Художники выбирают самую сложную технику – живописную миниатюру, которую закрепляют лаком. И вот появляется национальный колорит: русский крестьянский быт, сказки, былины, песни и главный символ — русская тройка. Федоскинцы своими шкатулками покоряют всю Европу! Фабрика росписи в Жостово На экскурсии на фабрику росписи в Жостово вас познакомят со всеми этапами создания подноса. Вы узнаете, что в день из-под кисти мастера выходят 10 непохожих друг на друга подносов! Мы обязательно заглянем в копилку народной фантазии — в фабричный магазин! Храм Рождества Христова (Осташково) На обратном пути сделаем остановку в дивном месте, наполненном святой благодатью — у храма Рождества Христова на территории исторической вотчины князей Черкасских Осташково, первое письменное упоминание о котором относится к началу XVII века, когда оно принадлежало князю Ивану Борисовичу Черкасскому, двоюродному брату и ближнему боярину царя Михаила Фёдоровича Романова. Внешний осмотр храма, который славится своими чудотворными иконами и где более трех веков не прерывается молитва.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату