Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Зимний променад по Москве с чаепитием

Погрузиться в рождественские истории столицы на Тверском бульваре и угоститься чаем с десертом

5
2 отзыва
Рецепт нашей зимней прогулки по Москве: огоньки Тверского бульвара, изящные фасады усадеб и доходных домов, новогодние истории и ароматный чай с десертом.

Вам предстоит совершить променад по улочкам, где отмечало Новый год московское дворянство, узнать о рождественских традициях столицы и попробовать праздник на вкус в здании 19 века.
Зимний променад по Москве с чаепитием
Зимний променад по Москве с чаепитием
Зимний променад по Москве с чаепитием
Зимний променад по Москве с чаепитием
Зимний променад по Москве с чаепитием
Зимний променад по Москве с чаепитием
Зимний променад по Москве с чаепитием
Зимний променад по Москве с чаепитием
Зимний променад по Москве с чаепитием
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Описание

Что вас ожидает

Нарядные бульвары: прогулка в прошлое

В зимнюю пору москвичи 19 века неизменно стремились к бульварам — не найти лучше места, чтобы прогуляться, испить чаю с выпечкой и зарядиться весельем! Тверской бульвар в рождественскую неделю и вовсе служил светской гостиной для московского дворянства. Подобно столичным денди и утонченным дамам, мы прогуляемся по сияющей Тверской улице и ее окрестностям. Вы перенесетесь во времена, когда в особняках гремели рождественские балы, а на самом бульваре разворачивались широкие народные гулянья.

Новогодние традиции царской эпохи

Новый год в столице во все времена отмечали с размахом: на прогулке вы узнаете, как встречали праздник московские дворяне и купцы, выясните, как появился «канонический» рецепт всеми любимого «Оливье» и кто первым его приготовил. Обсудим, как москвичи в советское время праздновали Новый год в ресторане «под юбкой», откуда в столице взялись два театра с одним названием. И конечно, полюбуемся доходными домами, старинными усадьбами и особнячками одного из самых красивых районов Москвы.

Чаепитие по-московски!

Теплым и вкусным завершением прогулки станет, как и полагается в гостеприимной Москве, чаепитие. В уютном кафе в историческом здании 19 века вы подкрепитесь вкусным десертом с чаем, заваренным по специальному рецепту.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • В стоимость экскурсии включен завтрак: два блинчика, соус к блинам на выбор (сметана, сгущенка, брусничное варение или мед), а также чай: черный с бергамотом и чабрецом, зеленый с мятой или фруктовый

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Тверская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
25 фев 2021
Индивидуальная экскурсия была прекрасна! Остались великолепные впечатления, много фото и прекрасный заряд энергии от общения с гидом! Обязательно еще пойдем на другие экскурсии! Взяли визитку и как будем в Москве обязательно закажем другие пешие маршруты.
А
11 янв 2021
Все было прекрасно, поддержание новогоднего настроения удалось и по длительности экскурсии самое то, т. к. зимой долго не постоишь на улице и приятный бонус, конечно же, блины с чаем отличная идея:)

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