Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Рецепт нашей зимней прогулки по Москве: огоньки Тверского бульвара, изящные фасады усадеб и доходных домов, новогодние истории и ароматный чай с десертом. Вам предстоит совершить променад по улочкам, где отмечало Новый год московское дворянство, узнать о рождественских традициях столицы и попробовать праздник на вкус в здании 19 века.

Описание

Что вас ожидает

Нарядные бульвары: прогулка в прошлое

В зимнюю пору москвичи 19 века неизменно стремились к бульварам — не найти лучше места, чтобы прогуляться, испить чаю с выпечкой и зарядиться весельем! Тверской бульвар в рождественскую неделю и вовсе служил светской гостиной для московского дворянства. Подобно столичным денди и утонченным дамам, мы прогуляемся по сияющей Тверской улице и ее окрестностям. Вы перенесетесь во времена, когда в особняках гремели рождественские балы, а на самом бульваре разворачивались широкие народные гулянья.

Новогодние традиции царской эпохи

Новый год в столице во все времена отмечали с размахом: на прогулке вы узнаете, как встречали праздник московские дворяне и купцы, выясните, как появился «канонический» рецепт всеми любимого «Оливье» и кто первым его приготовил. Обсудим, как москвичи в советское время праздновали Новый год в ресторане «под юбкой», откуда в столице взялись два театра с одним названием. И конечно, полюбуемся доходными домами, старинными усадьбами и особнячками одного из самых красивых районов Москвы.

Чаепитие по-московски!

Теплым и вкусным завершением прогулки станет, как и полагается в гостеприимной Москве, чаепитие. В уютном кафе в историческом здании 19 века вы подкрепитесь вкусным десертом с чаем, заваренным по специальному рецепту.

Организационные детали