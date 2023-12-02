Зимний Сергиев Посад на винтажном автомобиле с чаем или глинтвейном

Индивидуальная экскурсия в Москве
Откройте для себя древний Посад! Приглашаю Вас на обзорную экскурсию на винтажном автомобиле с прозрачной крышей по родному Сергиеву Посаду. Со мной вы переместитесь на 150 лет назад и узнаете о жизни города в прошлом и настоящем.

А мощный обогреватель, горячий чай, вкусный сюрприз или глинтвейн помогут оказаться в атмосфере праздника.

Наш маршрут пройдет вокруг Лавры, мы проедем по крутым переулкам, куда не добираются обычные туристы.
Зимний Сергиев Посад на винтажном автомобиле с чаем или глинтвейном
Зимний Сергиев Посад на винтажном автомобиле с чаем или глинтвейном
Зимний Сергиев Посад на винтажном автомобиле с чаем или глинтвейном
Зимний Сергиев Посад на винтажном автомобиле с чаем или глинтвейном
Зимний Сергиев Посад на винтажном автомобиле с чаем или глинтвейном
Зимний Сергиев Посад на винтажном автомобиле с чаем или глинтвейном
Зимний Сергиев Посад на винтажном автомобиле с чаем или глинтвейном
Ближайшие даты:
2
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3
дек
9
дек
10
дек
16
дек
17
дек
23
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)1 300 ₽
детский1 000 ₽

Что вас ожидает:

  • Виды Лавры с северной, западной и южной стороны
  • Старый город
  • Набережные рек Вондюги, Кончуры и Копнинки
  • Ильинскую, Воскресенскую и Всехсвятскую церкви
  • Пафнутьев сад
  • Источник Саввы Сторожевского
  • Памятник Петру и Февронье
  • Келарский и Банный пруд
  • Музей Бартрама
  • Красную горку
  • Блинную горку
  • Бульвар Кузнецова

Описание

Что вас ожидает: Интересный рассказ и красивые виды. Мы проедем по всем основным видовым площадкам, и старому городу с его крутыми переулками, куда обычные туристы не заглядывают, это позволит увидеть подлинную красоту Сергиева Посада и Лавры. Друзья на новогодние праздники цена выше на 20%. пока не изменили цену можно бронировать по старой цене. Вы сможете сделать красивые фото, увидеть старый город, его слободы, значимые дома, памятники набережные и крутые переулки. Прогулка занимает около 50 минут за это время посетим все интересные окрестности. Зимой мы едем под прозрачной крышей, включаем мощный автономный отопитель, можно заказать чай и глинтвейн. Друзья чай и вкусный сюрприз стоит 400 рублей на всех, глинтвейн 1100 на всех. Важная информация:
  • Можем забрать Вас из отеля и вернуть в отель это стоит 400 рублей, при наличии свободного от заказов времени, обычно возможно в будни.
  • Можете продлить экскурсию еще на 30 мин это стоит 250 рублей.
  • Минимальный состав группы 3 человека. - Есть вечерняя романтическая прогулка для двоих с чаем, конфетами и глинтвейном 4 т. р.

По выходным с 10:00, каждый час до 16

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и прогулка на авто
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры)
  • Чай, конфеты
  • Глинтвейн.
  • Продление экскурсии
Место начала и завершения?
Аптекарский пер., 1, Сергиев Посад
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным с 10:00, каждый час до 16
Экскурсия длится около 51 минуты
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Минимальный состав группы 3 человека если Вас 1-2 человека, то цена 3800
  • Можете продлить экскурсию еще на 20 мин это стоит 150 р\чел
  • Можно заказать чай и конфеты 200 рублей и глинтвейн 1000 рублей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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