Откройте для себя древний Посад! Приглашаю Вас на обзорную экскурсию на винтажном автомобиле с прозрачной крышей по родному Сергиеву Посаду. Со мной вы переместитесь на 150 лет назад и узнаете о жизни города в прошлом и настоящем.
А мощный обогреватель, горячий чай, вкусный сюрприз или глинтвейн помогут оказаться в атмосфере праздника.
Наш маршрут пройдет вокруг Лавры, мы проедем по крутым переулкам, куда не добираются обычные туристы.
А мощный обогреватель, горячий чай, вкусный сюрприз или глинтвейн помогут оказаться в атмосфере праздника.
Наш маршрут пройдет вокруг Лавры, мы проедем по крутым переулкам, куда не добираются обычные туристы.
Ближайшие даты:
2
дек
дек
3
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
23
дек
дек
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|1 300 ₽
|детский
|1 000 ₽
Что вас ожидает:
- Виды Лавры с северной, западной и южной стороны
- Старый город
- Набережные рек Вондюги, Кончуры и Копнинки
- Ильинскую, Воскресенскую и Всехсвятскую церкви
- Пафнутьев сад
- Источник Саввы Сторожевского
- Памятник Петру и Февронье
- Келарский и Банный пруд
- Музей Бартрама
- Красную горку
- Блинную горку
- Бульвар Кузнецова
Описание
Что вас ожидает: Интересный рассказ и красивые виды. Мы проедем по всем основным видовым площадкам, и старому городу с его крутыми переулками, куда обычные туристы не заглядывают, это позволит увидеть подлинную красоту Сергиева Посада и Лавры. Друзья на новогодние праздники цена выше на 20%. пока не изменили цену можно бронировать по старой цене. Вы сможете сделать красивые фото, увидеть старый город, его слободы, значимые дома, памятники набережные и крутые переулки. Прогулка занимает около 50 минут за это время посетим все интересные окрестности. Зимой мы едем под прозрачной крышей, включаем мощный автономный отопитель, можно заказать чай и глинтвейн. Друзья чай и вкусный сюрприз стоит 400 рублей на всех, глинтвейн 1100 на всех. Важная информация:
- Можем забрать Вас из отеля и вернуть в отель это стоит 400 рублей, при наличии свободного от заказов времени, обычно возможно в будни.
- Можете продлить экскурсию еще на 30 мин это стоит 250 рублей.
- Минимальный состав группы 3 человека. - Есть вечерняя романтическая прогулка для двоих с чаем, конфетами и глинтвейном 4 т. р.
По выходным с 10:00, каждый час до 16
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида и прогулка на авто
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры)
- Чай, конфеты
- Глинтвейн.
- Продление экскурсии
- Место начала и завершения?
- Аптекарский пер., 1, Сергиев Посад
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выходным с 10:00, каждый час до 16Экскурсия длится около 51 минутыБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Минимальный состав группы 3 человека если Вас 1-2 человека, то цена 3800
- Можете продлить экскурсию еще на 20 мин это стоит 150 р\чел
- Можно заказать чай и конфеты 200 рублей и глинтвейн 1000 рублей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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