Что вас ожидает

Столичные адреса Антона Павловича

Москва произвела на юного Чехова ошеломляющее впечатление: «Я ужасно полюбил Москву. Я навсегда москвич». Вы увидите легендарный дом, где Толстой писал «Войну и мир», а Чехов делал первые шаги как журналист. Выйдете к театру, откуда Чехова переманили в МХТ Станиславский и Немирович-Данченко. Также в программе московский дворик, где Чехов и Гиляровский разыграли полицейского, и другие места, сохранившие память о биографии и творческом пути Антона Павловича.

«Тут мой дом и моя карьера»

На встрече поговорим о первых годах после переезда из Таганрога и студенчестве будущего врача, начале большого литературного пути и роли произведений Чехова в реформе сценического искусства. Вы узнаете, чем Москва так полюбилась одному из самых талантливых драматургов в мире, и попробуете взглянуть на нее его глазами.

Отдельно поговорим о «неизвестных Чеховых» — уверены, вы поразитесь интригующим историям, связанным с родственниками классика.

Организационные детали

Экскурсия начнется у метро Чеховская и закончится в Камергерском переулке. Это примерно 2 км. Одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.