Знакомый и неизвестный Чехов

Открыть неожиданные и интересные факты о классике мировой литературы и прикоснуться к Старой Москве

Полюбив город с первого взгляда, Чехов стал его неотъемлемой частью.

Здесь жила семья писателя и герои большинства произведений.

Здесь он получил первый гонорар и прославился как великий драматург.

На экскурсии вы пройдете по стопам великого мастера слова и познакомитесь с Москвой, которую видел сам литератор и его современники более века назад.
Знакомый и неизвестный Чехов
Знакомый и неизвестный Чехов
Знакомый и неизвестный Чехов
Знакомый и неизвестный Чехов
Знакомый и неизвестный Чехов
Знакомый и неизвестный Чехов
Знакомый и неизвестный Чехов
Знакомый и неизвестный Чехов

Что вас ожидает

Столичные адреса Антона Павловича

Москва произвела на юного Чехова ошеломляющее впечатление: «Я ужасно полюбил Москву. Я навсегда москвич». Вы увидите легендарный дом, где Толстой писал «Войну и мир», а Чехов делал первые шаги как журналист. Выйдете к театру, откуда Чехова переманили в МХТ Станиславский и Немирович-Данченко. Также в программе московский дворик, где Чехов и Гиляровский разыграли полицейского, и другие места, сохранившие память о биографии и творческом пути Антона Павловича.

«Тут мой дом и моя карьера»

На встрече поговорим о первых годах после переезда из Таганрога и студенчестве будущего врача, начале большого литературного пути и роли произведений Чехова в реформе сценического искусства. Вы узнаете, чем Москва так полюбилась одному из самых талантливых драматургов в мире, и попробуете взглянуть на нее его глазами.

Отдельно поговорим о «неизвестных Чеховых» — уверены, вы поразитесь интригующим историям, связанным с родственниками классика.

Организационные детали

Экскурсия начнется у метро Чеховская и закончится в Камергерском переулке. Это примерно 2 км. Одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
рядом с метро Чеховская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Лариса и Виктория
Лариса и Виктория
Профессиональные гиды с лицензией правительства Москвы, историки и искусствоведы, члены Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов Москвы. Опыт работы — 5 лет.
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