Майские праздники станут отличной возможностью отправиться на обзорную экскурсию и познакомиться со столицей нашей страны! На комфортабельном автобусе мы отправимся любоваться центральными улицами и главными достопримечательностями Москвы.
Увидим старинные церкви, современный «Москва-сити» и полюбуемся на город с высоты смотровой площадки Воробьевых гор.
Увидим старинные церкви, современный «Москва-сити» и полюбуемся на город с высоты смотровой площадки Воробьевых гор.
Описание экскурсииЭтот экскурсионный маршрут можно отнести к классическим – он поможет посетившим в первый раз столицу ознакомиться с основными достопримечательностями города, а тем, кто уже знаком с Москвой, собрать образ в единое целое. Целью экскурсии можно назвать знакомство с Москвой. В ходе автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы: - узнаете интересные и малоизвестные факты из истории столицы; - вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы; - поймёте, с чего началось строительство города, как он развивался и превратился с течением времени в крупнейший мегаполис; - сравните древнюю и современную застройки города, поразитесь уникальным архитектурным сооружениям. В продолжение 4–х часовой автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы также: - прокатитесь по Тверской улице – главной улице Москвы; - проедетесь по Тверскому и Никитскому бульварам, прокатитесь вдоль Арбатской площади; - увидите знаменитые московские улицы – Знаменку и Моховую; - пройдётесь по Красной площади – главной площади страны, где сможете насладиться великолепным видом на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного; - сможете насладиться удивительной красотой зданий Большого театра, библиотеки им. В. И. Ленина; - узнаете интересные факты из истории строительства дома на Набережной; - прогуляетесь по территории храма Христа Спасителя, зайдёте на Патриарший мост, откуда можно будет сделать великолепные снимки на фоне исторического центра Москвы; - проедетесь вдоль стен Новодевичьего монастыря; - насладитесь великолепным архитектурным стилем главного здания ведущего ВУЗа России – МГУ им. М. В. Ломоносова, и прогуляетесь по смотровой площадке Воробьёвых гор; - прокатитесь вдоль всем известной российской киностудии «Мосфильм»; - увидите Поклонную гору и поразитесь красоте Триумфальной арки; сможете сделать невероятно красивые снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити». По окончании нашей экскурсии Вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы! Важная информация:
- Дети до 5 лет не допускаются на экскурсию в связи с отсутствием у организатора детских автокресел. Вы можете взять ребенка на экскурсию только при наличии собственного автокресла.
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей.
- На 1 взрослый билет можно бронировать не более 3-х детских.
- Без предоплаты наличие мест не гарантируется, и организаторы вправе отказать в посадке.
- Регистрация на экскурсию заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!
С 01.05 по 11.05 в 13:00 и 13:15.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1400 ₽
|Детский билет (школьники и дошкольники)
|1100 ₽
|Льготный билет (студенты, инвалиды, пенсионеры)
|1200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тверской и Никитский бульвары
- Арбатская площадь
- Улицы Знаменка и Моховая
- Здания Большого театра, библиотеки ИМ.В.И. Ленина
- Храм Христа Спасителя
- Новодевичий монастырь
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Смотровая площадка Воробьёвых гор
- Киностудия «Мосфильм»
- Поклонная гора
- Триумфальная арка
- ММДЦ «Москва-Сити»
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Маяковская (выход 4), ступеньки Театра Сатиры
Завершение: СТ.М. Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: С 01.05 по 11.05 в 13:00 и 13:15.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
- Внимание
- Дети до 5 лет не допускаются на экскурсию в связи с отсутствием у организатора детских автокресел. Вы можете взять ребенка на экскурсию только при наличии собственного автокресла
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей
- На 1 взрослый билет можно бронировать не больше 3-х детских
- Регистрация на экскурсию заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
2 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Спасибо.
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