Я проведу вас по метро 🚇, как по музею. Вы увидите массу неожиданных деталей, которых не замечает обычный пассажир. Особенно вас впечатлит информация о секретных бункерах скрытых по соседству с привычными станциями подземки.
На этой экскурсии 🧭 мы познакомимся с закулисной жизнью московского метро и тем, что скрывается за стенами тоннелей.
И вот, что нас ждёт:
вы узнаете каких видов бывают конструкции подземных станций, мы проедем через все их разновидности,
побываем на станциях, которые в прошлом выглядели совершенно иначе,
я покажу место, откуда в метро видно 4-е сталинские высотки,
почему метрополитен является объектом двойного назначения и что это значит,
какова истинная причина появления знаменитого архитектурного убранства станций и почему все они отличаются друг от друга,
узнаем расположение военных и правительственных бункеров глубокого заложения,
пройдём в том самом месте, где в годы Великой Отечественной войны работала Ставка и сам Верховный главнокомандующий,
увидим совершенно неожиданные артефакты на станциях и переходах,
перекусим в ретро-кафе прямо под землёй на платформе станции.
Экскурсию проводит гид, официально аккредитованный Московским метрополитеном.
Что входит
Услуги гида, официально аккредитованного Московским метрополитеном.
Аренда радио-гидов (всё будет хорошо слышно, несмотря на шум поездов)
Что не входит
Обед в кафе (75-150р)
Внимание! В вечернее время мы не сможем зайти в подземное кафе, так как оно работает до 19:00.
Начало
🚩 Станция метро Комсомольская Кольцевая
Место завершения
🏁 Станция метро Киевская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.