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Секреты и устройство московского метро

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20 отзывов
Пётр Я.
Пётр Я. – Гид из Москвы
Я проведу вас по метро 🚇, как по музею.

Вы увидите массу неожиданных деталей, которых не замечает обычный пассажир.

Особенно вас впечатлит информация о секретных бункерах скрытых по соседству с привычными станциями подземки.

На этой экскурсии 🧭 мы познакомимся с закулисной жизнью московского метро.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • Подземная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚇Метро
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 900 ₽ за человека

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Секреты и устройство московского метро
Секреты и устройство московского метро

Что вы увидите

  • Самая большая станция метро
  • самая красивая станция метро
  • первое майоликовое панно в метро
  • окаменелости в метро
  • первый метромост Москвы
  • 9 станций объектов культурного наследия
Я проведу вас по метро 🚇, как по музею. Вы увидите массу неожиданных деталей, которых не замечает обычный пассажир. Особенно вас впечатлит информация о секретных бункерах скрытых по соседству с привычными станциями подземки.
На этой экскурсии 🧭 мы познакомимся с закулисной жизнью московского метро и тем, что скрывается за стенами тоннелей.

И вот, что нас ждёт:

  • вы узнаете каких видов бывают конструкции подземных станций, мы проедем через все их разновидности,
  • побываем на станциях, которые в прошлом выглядели совершенно иначе,
  • я покажу место, откуда в метро видно 4-е сталинские высотки,
  • почему метрополитен является объектом двойного назначения и что это значит,
  • какова истинная причина появления знаменитого архитектурного убранства станций и почему все они отличаются друг от друга,
  • узнаем расположение военных и правительственных бункеров глубокого заложения,
  • пройдём в том самом месте, где в годы Великой Отечественной войны работала Ставка и сам Верховный главнокомандующий,
  • увидим совершенно неожиданные артефакты на станциях и переходах,
  • перекусим в ретро-кафе прямо под землёй на платформе станции.
  • Экскурсию проводит гид, официально аккредитованный Московским метрополитеном.
Что входит
  • Услуги гида, официально аккредитованного Московским метрополитеном.
  • Аренда радио-гидов (всё будет хорошо слышно, несмотря на шум поездов)
Что не входит
  • Обед в кафе (75-150р)
  • Внимание! В вечернее время мы не сможем зайти в подземное кафе, так как оно работает до 19:00.
Начало
🚩 Станция метро Комсомольская Кольцевая
Место завершения
🏁 Станция метро Киевская
Секреты и устройство московского метро
Секреты и устройство московского метро
Секреты и устройство московского метро
Секреты и устройство московского метро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Пётр Я.
Пётр Я.
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20 отзывов оставили туристы

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