Знакомьтесь, Москва: обзорная экскурсия с прогулкой по Красной площади

Познакомьтесь с главными достопримечательностями яркой столицы! За несколько часов мы побываем на центральных улицах Москвы, увидим ее старинные храмы и современные здания, полюбуемся Арбатом, поднимемся на Воробьевы горы и, конечно же, прогуляемся по Красной площади.

В компании профессионального гида вы услышите все, что нужно знать о городе — от истории до занимательных фактов.
4.75
9151 отзыв
Знакомьтесь, Москва: обзорная экскурсия с прогулкой по Красной площади
Знакомьтесь, Москва: обзорная экскурсия с прогулкой по Красной площади
Знакомьтесь, Москва: обзорная экскурсия с прогулкой по Красной площади
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00

Что вас ожидает:

  • Манежная площадь
  • Софийская и Берсеневская набережные
  • Воробьёвы горы
  • Мосфильмовская улица
  • Поклонная гора
  • Тверской и Никитский бульвары
  • Арбатская площадь
  • Улицы Знаменка и Моховая
  • Здания Большого театра и Библиотеки ИМ.В.И. Ленина
  • Храм Христа Спасителя
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
  • Триумфальная арка
  • ММДЦ «Москва-Сити»
  • Красная площадь
  • Башни и стены Кремля
  • Храм Василия Блаженного
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Лобное место
  • Мавзолей
  • ГУМ
  • Могила Неизвестного солдата
  • Гостиница «Метрополь»
  • Лубянская площадь
  • Китай-город
  • Улица Варварка
  • Кремлевская набережная
  • Памятник Петру I
  • Президиум РАН
  • Аллея звезд
  • Посольский городок
  • Парк Победы
  • Гостиница «Украина»
  • Дом Правительства РФ
  • Улица Знаменка
  • Дом Пашкова
  • Памятник князю Владимиру
  • ЦВЗ «Манеж»

Описание экскурсии

Наедине со столицей Мы поможем вам познакомиться со столицей России за несколько часов! На обзорной экскурсии вы побываете в самых популярных туристических локациях Москвы и узнаете, как город менялся на протяжении нескольких веков. В компании профессионального экскурсовода вы услышите самые интересные и уникальные факты о посещаемых местах. Особенным пунктом программы станет прогулка по Красной площади — полюбуемся на красные башни Кремля, прогуляемся к мавзолею и старинному храму Василия Блаженного. Присоединяйтесь к нашему путешествию по главным архитектурным жемчужинам Москвы!

Ежедневно в 11:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18+)1 100 ₽
Льготный (пенсионеры, инвалиды, студенты д/о)900 ₽
Подростки (12-17 лет)900 ₽
Детский (от 3 до 11 лет)900 ₽
Младенцы (от 0 до 2 лет)0 ₽
Взрослыйот 1 200 ₽
Льготный (студенты, инвалиды, пенсионеры)1 100 ₽
Детский (школьники, дошкольники)1 000 ₽
Льготный (дети, пенсионеры, студенты)1 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Манежная площадь
  • Софийская и Берсеневская набережные
  • Воробьёвы горы
  • Мосфильмовская улица
  • Поклонная гора
  • Тверской и Никитский бульвары
  • Арбатская площадь
  • Улицы Знаменка и Моховая
  • Здания Большого театра и Библиотеки ИМ.В.И. Ленина
  • Храм Христа Спасителя
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
  • Триумфальная арка
  • ММДЦ «Москва-Сити»
  • Красная площадь
  • Башни и стены Кремля
  • Храм Василия Блаженного
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Лобное место
  • Мавзолей
  • ГУМ
  • Могила Неизвестного солдата
  • Гостиница «Метрополь»
  • Лубянская площадь
  • Китай-город
  • Улица Варварка
  • Кремлевская набережная
  • Памятник Петру I
  • Президиум РАН
  • Аллея звезд
  • Посольский городок
  • Парк Победы
  • Гостиница «Украина»
  • Дом Правительства РФ
  • Улица Знаменка
  • Дом Пашкова
  • Памятник князю Владимиру
  • ЦВЗ «Манеж»
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсия
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9151 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7530
4
1182
3
319
2
50
1
70
Е
6 июня 2024
Очень понравился гид. Рассказала много интересного. Культурно, вежливо. Спасибо.
O
6 июня 2024
К
6 июня 2024
Было интересно слушать экскурсовода
Д
6 июня 2024
Мне понравилось. Очень динамично. Но по мосфильмовской улице просто проехали без остановки. Автобус с кондером, чистенько. Гид не умолкал-молодец!
В
6 июня 2024
А
6 июня 2024
Обзорная экскурсия понравилась,за 3 часа удалось увидеть много достопримечательностей таких как: Большой кафедральный Собор Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, Воробьёв горы,Поклонников гора, комплекс Москва-Сити, Мосфильм,а также множество памятников и скульптур. Гид очень интересно рассказывала о истории этих достопримечательностей. Рекомендую!
Э
6 июня 2024
Всё то, что было заявлено, всё мы увидели. Нам экскурсия очень понравилась! Экскурсовод рассказывал обо всём подробно, очень интересно, уместно с юмором.
А
6 июня 2024
Рассказ был интересный, познавательный, но хотелось бы посетить больше знаковых мест
Т
6 июня 2024
Понравилось все. Много новой информации. Спасибо.
H
5 июня 2024
Очень понравилась экскурсия и гид комфортный
Т
5 июня 2024
С
5 июня 2024
Все понравилось. Экскурсовод профи. 4 часа пролетели незаметно.
А
5 июня 2024
И
5 июня 2024
М
5 июня 2024
Очень содержательно было! Спасибо 🌺

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