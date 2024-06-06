Познакомьтесь с главными достопримечательностями яркой столицы! За несколько часов мы побываем на центральных улицах Москвы, увидим ее старинные храмы и современные здания, полюбуемся Арбатом, поднимемся на Воробьевы горы и, конечно же, прогуляемся по Красной площади.
В компании профессионального гида вы услышите все, что нужно знать о городе — от истории до занимательных фактов.
В компании профессионального гида вы услышите все, что нужно знать о городе — от истории до занимательных фактов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00
Что вас ожидает:
- Манежная площадь
- Софийская и Берсеневская набережные
- Воробьёвы горы
- Мосфильмовская улица
- Поклонная гора
- Тверской и Никитский бульвары
- Арбатская площадь
- Улицы Знаменка и Моховая
- Здания Большого театра и Библиотеки ИМ.В.И. Ленина
- Храм Христа Спасителя
- Новодевичий монастырь
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Триумфальная арка
- ММДЦ «Москва-Сити»
- Красная площадь
- Башни и стены Кремля
- Храм Василия Блаженного
- Памятник Минину и Пожарскому
- Лобное место
- Мавзолей
- ГУМ
- Могила Неизвестного солдата
- Гостиница «Метрополь»
- Лубянская площадь
- Китай-город
- Улица Варварка
- Кремлевская набережная
- Памятник Петру I
- Президиум РАН
- Аллея звезд
- Посольский городок
- Парк Победы
- Гостиница «Украина»
- Дом Правительства РФ
- Улица Знаменка
- Дом Пашкова
- Памятник князю Владимиру
- ЦВЗ «Манеж»
Описание экскурсии
Наедине со столицей Мы поможем вам познакомиться со столицей России за несколько часов! На обзорной экскурсии вы побываете в самых популярных туристических локациях Москвы и узнаете, как город менялся на протяжении нескольких веков. В компании профессионального экскурсовода вы услышите самые интересные и уникальные факты о посещаемых местах. Особенным пунктом программы станет прогулка по Красной площади — полюбуемся на красные башни Кремля, прогуляемся к мавзолею и старинному храму Василия Блаженного. Присоединяйтесь к нашему путешествию по главным архитектурным жемчужинам Москвы!
Ежедневно в 11:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|1 100 ₽
|Льготный (пенсионеры, инвалиды, студенты д/о)
|900 ₽
|Подростки (12-17 лет)
|900 ₽
|Детский (от 3 до 11 лет)
|900 ₽
|Младенцы (от 0 до 2 лет)
|0 ₽
|Взрослый
|от 1 200 ₽
|Льготный (студенты, инвалиды, пенсионеры)
|1 100 ₽
|Детский (школьники, дошкольники)
|1 000 ₽
|Льготный (дети, пенсионеры, студенты)
|1 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манежная площадь
- Софийская и Берсеневская набережные
- Воробьёвы горы
- Мосфильмовская улица
- Поклонная гора
- Тверской и Никитский бульвары
- Арбатская площадь
- Улицы Знаменка и Моховая
- Здания Большого театра и Библиотеки ИМ.В.И. Ленина
- Храм Христа Спасителя
- Новодевичий монастырь
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Триумфальная арка
- ММДЦ «Москва-Сити»
- Красная площадь
- Башни и стены Кремля
- Храм Василия Блаженного
- Памятник Минину и Пожарскому
- Лобное место
- Мавзолей
- ГУМ
- Могила Неизвестного солдата
- Гостиница «Метрополь»
- Лубянская площадь
- Китай-город
- Улица Варварка
- Кремлевская набережная
- Памятник Петру I
- Президиум РАН
- Аллея звезд
- Посольский городок
- Парк Победы
- Гостиница «Украина»
- Дом Правительства РФ
- Улица Знаменка
- Дом Пашкова
- Памятник князю Владимиру
- ЦВЗ «Манеж»
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9151 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
6 июня 2024
Очень понравился гид. Рассказала много интересного. Культурно, вежливо. Спасибо.
O
Olya
6 июня 2024
К
Кира
6 июня 2024
Было интересно слушать экскурсовода
Д
Дарья
6 июня 2024
Мне понравилось. Очень динамично. Но по мосфильмовской улице просто проехали без остановки. Автобус с кондером, чистенько. Гид не умолкал-молодец!
В
Валентина
6 июня 2024
А
Анна
6 июня 2024
Обзорная экскурсия понравилась,за 3 часа удалось увидеть много достопримечательностей таких как: Большой кафедральный Собор Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, Воробьёв горы,Поклонников гора, комплекс Москва-Сити, Мосфильм,а также множество памятников и скульптур. Гид очень интересно рассказывала о истории этих достопримечательностей. Рекомендую!
Э
Эдуард
6 июня 2024
Всё то, что было заявлено, всё мы увидели. Нам экскурсия очень понравилась! Экскурсовод рассказывал обо всём подробно, очень интересно, уместно с юмором.
А
Александр
6 июня 2024
Рассказ был интересный, познавательный, но хотелось бы посетить больше знаковых мест
Т
Татьяна
6 июня 2024
Понравилось все. Много новой информации. Спасибо.
H
Hi+79993
5 июня 2024
Очень понравилась экскурсия и гид комфортный
Т
Татьяна
5 июня 2024
С
Светлана
5 июня 2024
Все понравилось. Экскурсовод профи. 4 часа пролетели незаметно.
А
Андрей
5 июня 2024
И
Индира
5 июня 2024
М
Марина
5 июня 2024
Очень содержательно было! Спасибо 🌺
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