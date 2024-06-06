Познакомьтесь с главными достопримечательностями яркой столицы! За несколько часов мы побываем на центральных улицах Москвы, увидим ее старинные храмы и современные здания, полюбуемся Арбатом, поднимемся на Воробьевы горы и, конечно же, прогуляемся по Красной площади. В компании профессионального гида вы услышите все, что нужно знать о городе — от истории до занимательных фактов.

Описание экскурсии

Наедине со столицей Мы поможем вам познакомиться со столицей России за несколько часов! На обзорной экскурсии вы побываете в самых популярных туристических локациях Москвы и узнаете, как город менялся на протяжении нескольких веков. В компании профессионального экскурсовода вы услышите самые интересные и уникальные факты о посещаемых местах. Особенным пунктом программы станет прогулка по Красной площади — полюбуемся на красные башни Кремля, прогуляемся к мавзолею и старинному храму Василия Блаженного. Присоединяйтесь к нашему путешествию по главным архитектурным жемчужинам Москвы!