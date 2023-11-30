Приглашаю вас на прогулку по древнему городу у слияния рек Которосль и Волга.
Вы увидите величественные соборы и памятники архитектуры, благодаря которым центр Ярославля был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы прогуляемся по набережным, паркам и уютным улочкам, и я расскажу вам о важных вехах в истории нашего прекрасного города.
Вы увидите величественные соборы и памятники архитектуры, благодаря которым центр Ярославля был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы прогуляемся по набережным, паркам и уютным улочкам, и я расскажу вам о важных вехах в истории нашего прекрасного города.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
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Что вас ожидает:
- Спасо-Преображенский монастырь
- Часовня иконы Казанской Богоматери
- Храм Богоявления XVII в.
- Памятник Ярославу Мудрому
- Волжская набережная
- Храм Николы Надеина XVII в.
- Губернаторский дом
- Храм Ильи Пророка XVII в.
- Ансамбль Советской площади (главной площади города)
- Часовня А. Невского
- Здание бывшего Дома призрения ближнего
- Здание бывшей гостиницы «Бристоль»
- Демидовский сквер
- Здание бывшей мужской гимназии
- Монумент Славы
- Успенский кафедральный собор
- Памятник св. Троице
- Памятный камень об основании Ярославля
- Стрелка
- Митрополичьи палаты
- Храм Никола Рубленый город XVII в.
- Храм Спаса на городу XVII в.
- Храм Михаила Архангела XVII в.
- Ярославский Арбат
Описание
В ходе экскурсии вы увидите:
всю историческую часть города, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО • знаменитую Стрелку — место слияния двух рек • объекты, изображённые на 1000-рублёвой купюре • ожерелье храмов XVII века. Вы узнаете:.
всю историческую часть города, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО • знаменитую Стрелку — место слияния двух рек • объекты, изображённые на 1000-рублёвой купюре • ожерелье храмов XVII века. Вы узнаете:.
что такое ярославская школа культового зодчества XVII века и в чём её особенности • как Ярославль был столицей Русского государства • о жизни наших предков с купеческим размахом • почему Ярославль является родиной первого русского театра • и многое другое.
Любой день, любое удобное время.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Которосльная набережная, 57°37’13.2 «N 39°53’25.0» EЗавершение: Улица Кирова, 7/8
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любой день, любое удобное время.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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