Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Знаменитые архитектурные объекты

Наша прогулка начнется от Казанского вокзала, спроектированного Щусевым. Вы узнаете, чем интересно здание вокзала, а затем спуститесь в метро, где рассмотрите одну из самых помпезных и величественных станций московской подземки – «Комсомольскую». Мы пройдем мимо здания бывшего НКВД на Лубянке и поговорим о его мрачной истории. Осмотрим культовые столичные гостиницы «Славянский базар» и «Москва». Затем отправимся на Красную площадь к одному из самых известных творений Щусева – Мавзолею В.И. Ленина. А завершим экскурсию у белоснежной и удивительной Марфо-Мариинской обители, с её темным куполами и каменным кружевом дверных арок.

Творческий путь Щусева

Прогуливаясь от одного знакового здания к другому, вы проникните в тайны творчества архитектора, а также узнаете, как события в жизни Щусева отражались в его работах. Вы увидите всё многообразие стилей, в которых работал архитектор: от ампира и ар-деко до храмовой архитектуры. Узнаете, как архитектор, поощренный царской властью, смог добиться признания при власти советской. А главное – сможете сами прочувствовать, какое место занимает Щусев в развитии русской архитектуры.