Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

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Зодчий всея Руси

Познакомиться с главными работами гениального архитектора Щусева

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Эта экскурсия ⛳ посвящена Алексею Щусеву – одному из лучших русских архитекторов, который во многом сформировал облик Москвы.

На нашей прогулке 👣 вы увидите самые знаменитые здания Щусева, поймете, что общего у Мавзолея и Марфо-Мариинской обители, а также узнаете о творчестве гения, чьи работы были оценены и русским царем, и советской властью.

2600 за экскурсию

Зодчий всея Руси
Зодчий всея Руси

Что вас ожидает

Знаменитые архитектурные объекты
Наша прогулка начнется от Казанского вокзала, спроектированного Щусевым. Вы узнаете, чем интересно здание вокзала, а затем спуститесь в метро, где рассмотрите одну из самых помпезных и величественных станций московской подземки – «Комсомольскую». Мы пройдем мимо здания бывшего НКВД на Лубянке и поговорим о его мрачной истории. Осмотрим культовые столичные гостиницы «Славянский базар» и «Москва». Затем отправимся на Красную площадь к одному из самых известных творений Щусева – Мавзолею В.И. Ленина. А завершим экскурсию у белоснежной и удивительной Марфо-Мариинской обители, с её темным куполами и каменным кружевом дверных арок.

Творческий путь Щусева
Прогуливаясь от одного знакового здания к другому, вы проникните в тайны творчества архитектора, а также узнаете, как события в жизни Щусева отражались в его работах. Вы увидите всё многообразие стилей, в которых работал архитектор: от ампира и ар-деко до храмовой архитектуры. Узнаете, как архитектор, поощренный царской властью, смог добиться признания при власти советской. А главное – сможете сами прочувствовать, какое место занимает Щусев в развитии русской архитектуры.

Организационные детали

Наш маршрут предполагает 1 поездку на метро и 1 поездку на автобусе, проездные приобретаются отдельно и не входят в стоимость экскурсии.

Зодчий всея Руси
Зодчий всея Руси
Зодчий всея Руси
Зодчий всея Руси
Зодчий всея Руси
Зодчий всея Руси
Зодчий всея Руси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Метро Комсомольская. Вход в Ленинградский вокзал.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Добрый день! Меня зовут Татьяна, я аккредитованный экскурсовод, сотрудник музея Московского метрополитена, работала в музее Москва-Сити. Люблю историю нашей столицы и с большим удовольствием делюсь знаниями и хорошим настроением с экскурсантами.
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