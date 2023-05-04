Золотая миля Москвы

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Ответы на вопросы
Чтобы увидеть одну из самых дорогих жилых улиц мира, где стоимость квадратного метра просто зашкаливает, вам не придется ехать в Нью-Йорк или Париж.

Потому что Золотая миля Москвы является в буквальном смысле слова золотой для желающих приобрести тут жилье.
Золотая миля Москвы
Золотая миля Москвы
Золотая миля Москвы
Золотая миля Москвы
Золотая миля Москвы
Золотая миля Москвы
Ближайшие даты:
4
мая
11
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Кленовый дом
  • Парк Палас
  • Noble Row
  • Дом Кристалл
  • Эфирный дом
  • Купер Хаус
  • ЖК Новая Остоженка
  • Молочный дом
  • ЖК Опера хаус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Самые дорогие квартиры и даже современные особняки.
  • Москва XXI века — это не только небоскребы Москва-сити, но и тихие переулки исторического района между улицей Остоженка и Пречистенской набережной. Именно этот район называют «Золотая миля» в Москве, потому что именно здесь находятся самые дорогие квартиры и даже современные особняки.
  • Но и это еще не все — этот район стал своеобразной выставкой современной архитектуры, здесь можно увидеть и элегантные шедевры, проекты которых выставлены в музее архитектуры, так и поразительные строения, ставшие манифестацией вкуса своих заказчиков.

Во время прогулки по Золотой миле вы:

  • увидите и знаменитый Медный дом,
  • подивитесь архитектуре Эфирного дома,
  • узнаете, почему Кленовый дом называется Кленовым и что такое «клубный дом»,
  • обсудите интриги, окружающие жильцов Молочного дома,
  • а еще научитесь отличать стили Бозар и Ромкап в архитектуре.

Важная информация:

Экскурсия проходит на улице, поэтому одеваемся по погоде.

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, улица Остоженка, 53
Завершение: Москва, улица Остоженка, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на улице
  • Поэтому одеваемся по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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