Чтобы увидеть одну из самых дорогих жилых улиц мира, где стоимость квадратного метра просто зашкаливает, вам не придется ехать в Нью-Йорк или Париж.
Потому что Золотая миля Москвы является в буквальном смысле слова золотой для желающих приобрести тут жилье.
Потому что Золотая миля Москвы является в буквальном смысле слова золотой для желающих приобрести тут жилье.
Ближайшие даты:
4
мая
мая
11
мая
мая
18
мая
мая
25
мая
мая
1
июн
июн
8
июн
июн
15
июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кленовый дом
- Парк Палас
- Noble Row
- Дом Кристалл
- Эфирный дом
- Купер Хаус
- ЖК Новая Остоженка
- Молочный дом
- ЖК Опера хаус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Самые дорогие квартиры и даже современные особняки.
- Москва XXI века — это не только небоскребы Москва-сити, но и тихие переулки исторического района между улицей Остоженка и Пречистенской набережной. Именно этот район называют «Золотая миля» в Москве, потому что именно здесь находятся самые дорогие квартиры и даже современные особняки.
- Но и это еще не все — этот район стал своеобразной выставкой современной архитектуры, здесь можно увидеть и элегантные шедевры, проекты которых выставлены в музее архитектуры, так и поразительные строения, ставшие манифестацией вкуса своих заказчиков.
Во время прогулки по Золотой миле вы:
- увидите и знаменитый Медный дом,
- подивитесь архитектуре Эфирного дома,
- узнаете, почему Кленовый дом называется Кленовым и что такое «клубный дом»,
- обсудите интриги, окружающие жильцов Молочного дома,
- а еще научитесь отличать стили Бозар и Ромкап в архитектуре.
Важная информация:Экскурсия проходит на улице, поэтому одеваемся по погоде.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, улица Остоженка, 53Завершение: Москва, улица Остоженка, 25
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Экскурсия проходит на улице
- Поэтому одеваемся по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании