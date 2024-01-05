Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре

Групповой тур в Москве
Это путешествие ни на что не похоже: поездки от одного маленького городка к другому, чтобы хорошенько рассмотреть терема, скованные льдом реки, и зимний простор! Мы не едем, чтобы посмотреть на храмы и святые места, мы едем, чтобы познакомиться с ещё одним кусочком России, а также с проектами по возрождению маленьких сёл и людьми, которые делают эти места особенными.
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Золотое кольцо: маленькие города, французские круассаны и ночь в монастыре
Ближайшие даты:
5
янв
22
фев
13
июн
26
дек

Что вас ожидает:

Мастер-класс по набойке
Мастер-класс по набойке
Научимся украшать ткани при помощи специальных деревянных дощечек
Увидим две красивые деревни
Увидим две красивые деревни
Если вы не слышали про ассоциацию «Самые красивые деревни России», то мы расскажем и покажем 2 села из этого списка
Мастер-класс пряничков
Мастер-класс пряничков
Да, на фото — карамельное царство, но и на приготовление карамелек мы тоже посмотрим, а сами попробуем испечь и расписать рождественский пряник
Милые частные музеи
Милые частные музеи
В одном расскажут про украшения крестьянок, в другом — рассмотрим прялки, в третьем — послушаем музыку из старинных граммофонов
Чаепитие на творческой даче на берегу Плещеева озера
Чаепитие на творческой даче на берегу Плещеева озера
Будем пить чай и любоваться видами

Программа тура по дням

1 день

Из Москвы в Переславль-Залесский

Выезжаем из Москвы на поезде или машине.

В Переславле заглянем в пекарню, которой владеет самый настоящий француз, сходим в музей, где увидим сарафаны в неоновых лучах и послушаем истории про быт крестьян, а также станем участниками мастер-класса по набойке по ткани — технике украшения ткани красками при помощи дощечек.

Погуляем по замёрзшей реке и заглянем в магазинчик с милыми вещицами.

К вечеру переезжаем в Ростов и ужинаем там.

Из Москвы в Переславль-ЗалесскийИз Москвы в Переславль-ЗалесскийИз Москвы в Переславль-ЗалесскийИз Москвы в Переславль-Залесский
2 день

Ростов Великий

Просыпаемся в монастыре, завтракаем в трапезной и идём гулять по Ростову.

Кремль со сбитнем, озеро Неро с тишиной и маленький музей — такой план на день.

Ужинаем в Ростове.

Вечером в отеле пьём чай и играем в настольные игры.

Ростов ВеликийРостов ВеликийРостов ВеликийРостов Великий
3 день

Ярославль

После завтрака заедем в одну из самых красивых деревень Ярославской области.

Там погуляем с учителем из местной школы и посмотрим на одно очень красивое здание.

В Ярославле сходим в пряничный дом, где попробуем тёплую карамель, приготовленную на наших глазах, и сделаем имбирные сладости для себя и близких.

Приготовьтесь к сладкому шопингу!

Затем отправимся в особенную деревню, чтобы утром проснуться в сказке.

ЯрославльЯрославльЯрославльЯрославльЯрославль
4 день

Секретная деревня

Это место похоже на музей под открытым небом или сюжет из сказки, где есть избушки, дремучий лес и баньки по-чёрному.

Будем гулять по улицам с купеческими домами и музеями, слушать музыку из шарманки и есть солёные огурцы из банки.

После обеда — отъезд в Москву.

Секретная деревняСекретная деревняСекретная деревняСекретная деревняСекретная деревня

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в Ростове Великом, а также в отеле в деревне.

Отели для нас — не просто места для сна в путешествиях.

Мы выбираем не сетевые, а маленькие гостиницы, где можно поболтать с основателями, почитать в библиотеке, посмотреть на коллекцию винтажных вещей или другим способом повзаимодействовать с пространством. Любим, когда у отеля есть история, миссия, душа и свой секрет.

Поэтому в наших программах часто встречаются отели, которых не найти на booking.com. Их владельцы считают, что тем, кому нужно оказаться у них, — найдут способ. И мы не раскрываем их названий, потому что хотим сохранить магию нужного места и времени.

Варианты проживания

Отель в монастыре

2 ночи

Аскетичный отель в монастыре рядом с Ростовом Великим. Тут имеется своя трапезная с оладьями с мёдом на завтрак и виды на звонницы с верхних этажей.

Отель в монастыреОтель в монастыре

Отель в деревне

1 ночь

Отель в маленькой деревне.

Отель в деревнеОтель в деревне

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в двухместных номерах с завтраками
  • Все передвижения из Москвы по маршруту и обратно в Москву
  • Посещение музеев
  • Посещение двух самых красивых сёл России
  • Два мастер-класса
Что не входит
  • Авиабилеты до Москвы и обратно
  • Медицинская страховка
  • Личные расходы
  • Обеды и ужины
  • Баня
Место начала и завершения?
Россия, Москва, метро ВДНХ
Где и во сколько старт и финиш путешествия?

В Москве. Стартуем от станции метро «ВДНХ» на минивене в 9:00-10:00 утра.

Возвращаемся в Москву около 20:00-21:00.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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