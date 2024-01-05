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Программа тура по дням
Из Москвы в Переславль-Залесский
Выезжаем из Москвы на поезде или машине.
В Переславле заглянем в пекарню, которой владеет самый настоящий француз, сходим в музей, где увидим сарафаны в неоновых лучах и послушаем истории про быт крестьян, а также станем участниками мастер-класса по набойке по ткани — технике украшения ткани красками при помощи дощечек.
Погуляем по замёрзшей реке и заглянем в магазинчик с милыми вещицами.
К вечеру переезжаем в Ростов и ужинаем там.
Ростов Великий
Просыпаемся в монастыре, завтракаем в трапезной и идём гулять по Ростову.
Кремль со сбитнем, озеро Неро с тишиной и маленький музей — такой план на день.
Ужинаем в Ростове.
Вечером в отеле пьём чай и играем в настольные игры.
Ярославль
После завтрака заедем в одну из самых красивых деревень Ярославской области.
Там погуляем с учителем из местной школы и посмотрим на одно очень красивое здание.
В Ярославле сходим в пряничный дом, где попробуем тёплую карамель, приготовленную на наших глазах, и сделаем имбирные сладости для себя и близких.
Приготовьтесь к сладкому шопингу!
Затем отправимся в особенную деревню, чтобы утром проснуться в сказке.
Секретная деревня
Это место похоже на музей под открытым небом или сюжет из сказки, где есть избушки, дремучий лес и баньки по-чёрному.
Будем гулять по улицам с купеческими домами и музеями, слушать музыку из шарманки и есть солёные огурцы из банки.
После обеда — отъезд в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в Ростове Великом, а также в отеле в деревне.
Отели для нас — не просто места для сна в путешествиях.
Мы выбираем не сетевые, а маленькие гостиницы, где можно поболтать с основателями, почитать в библиотеке, посмотреть на коллекцию винтажных вещей или другим способом повзаимодействовать с пространством. Любим, когда у отеля есть история, миссия, душа и свой секрет.
Поэтому в наших программах часто встречаются отели, которых не найти на booking.com. Их владельцы считают, что тем, кому нужно оказаться у них, — найдут способ. И мы не раскрываем их названий, потому что хотим сохранить магию нужного места и времени.
Варианты проживания
Отель в монастыре
Аскетичный отель в монастыре рядом с Ростовом Великим. Тут имеется своя трапезная с оладьями с мёдом на завтрак и виды на звонницы с верхних этажей.
Отель в деревне
Отель в маленькой деревне.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в двухместных номерах с завтраками
- Все передвижения из Москвы по маршруту и обратно в Москву
- Посещение музеев
- Посещение двух самых красивых сёл России
- Два мастер-класса
- Что не входит
- Авиабилеты до Москвы и обратно
- Медицинская страховка
- Личные расходы
- Обеды и ужины
- Баня
- Место начала и завершения?
- Россия, Москва, метро ВДНХ
- Где и во сколько старт и финиш путешествия?
В Москве. Стартуем от станции метро «ВДНХ» на минивене в 9:00-10:00 утра.
Возвращаемся в Москву около 20:00-21:00.
- Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору