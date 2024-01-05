1 день

Из Москвы в Переславль-Залесский

Выезжаем из Москвы на поезде или машине.

В Переславле заглянем в пекарню, которой владеет самый настоящий француз, сходим в музей, где увидим сарафаны в неоновых лучах и послушаем истории про быт крестьян, а также станем участниками мастер-класса по набойке по ткани — технике украшения ткани красками при помощи дощечек.

Погуляем по замёрзшей реке и заглянем в магазинчик с милыми вещицами.

К вечеру переезжаем в Ростов и ужинаем там.