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Звени, златая Русь (Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра)

Светлана Л.
Светлана Л. – Гид из Москвы
Звени, златая Русь (Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • 🧘На выходные
  • 📸Фото на память
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Звени, златая Русь (Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра)
Звени, златая Русь (Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра)

Что вы увидите

  • г. Сергиев Посад.
  • Черниговско-Гефсиманский скит.
  • Троице-Сергиева Лавра.
  • Мастерская по росписи деревянной игрушки.
  • Музей "Колокола Руси".
«…Бегут неверные дневные тени.
Высок и внятен колокольный зов.
Озарены церковные ступени,
Их камень жив - и ждет твоих шагов».
Золотые искры на небесно-голубых куполах главного собора Троице-Сергиевой Лавры сияют, как путеводная Вифлеемская звезда. «Русский Ватикан», как часто называют это место иностранные туристы, являет восхищенным путникам величественный блеск и сокровенную благодать духовного центра России. Мы полюбуемся чудесным архитектурным ансамблем монастыря: храмы, башни, кельи, мастерские, пекарня, гостиница для паломников…
Монастырь был основан в 14 веке великим подвижником за землю русскую преподобным Сергием Радонежским. Здесь получил благословение на Куликовскую битву легендарный воин, князь Дмитрий Донской. Здесь жил и творил боговдохновенный иконописец Андрей Рублев.
В суровое время польско-литовского нашествия 1612 года монастырь на 16 героических месяцев стал неприступной твердыней на пути захватчиков к Москве. За стенами обители нашел защиту и опору в борьбе за свое законное место на российском престоле молодой Петр Первый.
Все 700 лет своей истории 📖 монастырь Святого Сергия был оплотом высокой духовности и национального достоинства России.
Узнайте
  • какие чудеса совершал при жизни и даже после упокоения преподобный Сергий Радонежский
  • зачем на Куликовскую битву инок-паладин Пересвет надел не железные доспехи, а монашескую рясу
  • почему монгольского героя Челубея соратники считали бессмертным
  • зачем монастырскую реликвию, дубовый гроб преподобного Сергия, обили железом
  • как святитель Иннокентий обращал в христианство эскимосов Аляски
  • как за стенами Лавры переплелись судьбы последнего царя Рюриковича и того, кто (по укоренившемуся преданию) погубил эту династию
  • что случилось с красноармейцем, дерзнувшим использовать иконы храма как мишень для стрельбы
  • зачем монахи скрывались под землю
  • и многое, многое другое - древние стены буквально дышат вековыми тайнами.
  • Итак, в дорогу. Время в пути пролетит незаметно за рассказом экскурсовода и сменой чудесных пейзажей за окном - холмы, былинные еловые леса, бескрайние поля, живописные деревеньки... «Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона».
Что входит
  • Подорожная экскурсия.
  • Экскурсионное сопровождение в Троице-Сергиевой Лавре.
  • Игра на колоколах в музее - 10 мин/чел.
Что не входит
  • Стоимость проезда на пригородной электричке Москва - Сергиев Посад - Москва (380 руб/чел)
Начало и место завершения
🚩 Комсомольская пл., Ярославский вокзал
Звени, златая Русь (Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра)
Звени, златая Русь (Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра)
Звени, златая Русь (Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра)
Звени, златая Русь (Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра)
Звени, златая Русь (Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра)

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана Л.
Светлана Л.
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