«…Бегут неверные дневные тени.

Высок и внятен колокольный зов.

Озарены церковные ступени,

Их камень жив - и ждет твоих шагов».

Золотые искры на небесно-голубых куполах главного собора Троице-Сергиевой Лавры сияют, как путеводная Вифлеемская звезда. «Русский Ватикан», как часто называют это место иностранные туристы, являет восхищенным путникам величественный блеск и сокровенную благодать духовного центра России. Мы полюбуемся чудесным архитектурным ансамблем монастыря: храмы, башни, кельи, мастерские, пекарня, гостиница для паломников…

Монастырь был основан в 14 веке великим подвижником за землю русскую преподобным Сергием Радонежским. Здесь получил благословение на Куликовскую битву легендарный воин, князь Дмитрий Донской. Здесь жил и творил боговдохновенный иконописец Андрей Рублев.

В суровое время польско-литовского нашествия 1612 года монастырь на 16 героических месяцев стал неприступной твердыней на пути захватчиков к Москве. За стенами обители нашел защиту и опору в борьбе за свое законное место на российском престоле молодой Петр Первый.

Все 700 лет своей истории 📖 монастырь Святого Сергия был оплотом высокой духовности и национального достоинства России.

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