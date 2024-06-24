Мы включили в программу всё самое интересное и красивое: вы побываете в Троице-Сергиевой лавре и
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте
Проживание. Будем жить в отеле «Переславль» 3*, гостинице «Волга» 3*, гостинице «Амакс» 3*, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В программу включены 6 завтраков и 7 обедов. Ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Сергиев Посад, Троице-Сергиева лавра, Александров и Переславль-Залесский
Встретимся в Москве на Ленинградском вокзале в 9:15 и отправимся в Сергиев Посад. Местная святыня — Троице-Сергиева лавра — манит паломников, историков и путешественников со всей страны. В монастыре покоятся мощи Сергия Радонежского. А ещё здесь находится резиденция патриарха, Московская духовная академия и семинария.
После экскурсии в лавру посетим Гефсиманский Черниговский скит и спустимся в подземелье. В пещерах находятся церкви, кельи и другие монашеские помещения. Пообедаем в местной трапезной: отведаем монастырские блюда из натуральных продуктов с самопёкными хлебами.
Дальше поедем в Александров, столицу опричнины при Иване Грозном. Мы побываем в царских палатах в Покровской церкви, а затем поднимемся на Распятскую колокольню и полюбуемся Государевым двором с высоты.
Заглянем в усадьбу купца Первушина, часть Александровского художественно-краеведческого музея. В привратной нас уже будет ждать Дуняша, которая проведёт к гостеприимным хозяевам дома. Они расскажут про жизнь, обычаи, быт и уклад купцов.
Переедем в Переславль-Залесский и поужинаем по-царски. Вас ждёт настоящий боярский пир с блюдами по старинным русским рецептам и напитками из местных погребов под народные песни. А после трапезы устроим весёлые игры. Ужин оплачивается отдельно, можно заплатить прямо на маршруте.
Заселимся в гостиницу выбранной категории.
Прогулка по Рыбной слободе, Ростов Великий и Ярославль
Утром устроим пешеходную экскурсию по городу, в устье реки Трубеж. Вы окажетесь в Рыбной слободе, которой заправляли московские князья. Ни одно крупное княжеское застолье не обходилось без «переславской сельди» — ряпушки из Плещеева озера. А ещё увидите место, где Пётр I устраивал бои потешной флотилии.
По крепостным валам доберёмся до Красной площади и полюбуемся Спасо-Преображенским собором. Переедем в Ростов Великий. Пообедаем в кафе «Луковая Слобода» и отведаем ростовскую уху с луковой булочкой.
Затем начнём экскурсию. Посетим Ростовский кремль, полюбуемся фресками XVII века, погрузимся в историю старинного города. Кстати, именно на территории кремля снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию».
Дальше программа зависит от вашего желания. Вы можете погулять самостоятельно или за доплату отправиться в музей финифти (пакет «музейный»). Разглядывая экспозиции, вы познакомитесь с уникальным ростовским ремеслом.
Переедем в Ярославль. По прибытии неспешно пройдёмся по улочкам города, основанного в XI веке. Полюбуемся поющими фонтанами, старинными храмами и Стрелкой — мысе при впадении реки Которосль в Волгу. Ярославль прозвали «Северной Флоренцией» за светлую и торжественную архитектуру.
Увидим Спасо-Преображенский монастырь и храм Ильи Пророка и прогуляемся по набережной. Дальше отправимся в Кострому, заселимся в гостиницу. Ужин за доплату.
Прогулка по Костроме, Плёс, Иваново и прибытие во Владимир
После завтрака поедем в Кострому — тихий, спокойный и уютный городок. На его улочках можно забыть наконец о гуле мегаполисов. Мы полюбуемся абсолютно круглой Сусанинской площадью, которую называют «сковородкой». Проедем по мосту через речку Кострома и увидим Ипатьевский монастырь. Его мы затем посетим и заглянем в палаты.
Посетим Богоявленско-Анастасиин женский монастырь и осмотрим Феодоровскую икона Божией Матери. Далее — свободное время или программа за доплату.
Пакет «гастрономический». Отправимся в музей сыра с дегустацией. Сомелье расскажет необычные факты о костромском сыре, проведёт по комнатам старинного особняка. В дегустационном подвале отведаем этот вкуснейший символ города.
На обеде в кафе вы сможете попробовать фирменные костромские оладушки. Переедем в Плёс, манящий художников чистым воздухом, завораживающими дух просторами и видами Волги. Мы полюбуемся домами плёсского купечества, поднимемся на гору Свободы и осмотрим Успенский собор. Заглянем в музейно-выставочный комплекс «Присутственные места», а на набережной посетим музей художника И. И. Левитана. Рядом с местной пристанью снимали часть сцен фильма «Жестокий романс».
После прогулки — свободное время или программа за доплату (пакет «гастрономический»). Вас ждёт дегустация свежей рыбки горячего копчения с местным пивом в частной коптильне.
Дальше поедем в город Иваново. Какими только прозвищами его не наградили: и «ситцевый край» и «город невест», и «русский Манчестер». По дороге расскажем вам историю городка.
К вечеру прибудем во Владимир и заселимся в отель.
Гаврилов Посад и Суздаль
Позавтракаем и поедем в Гаврилов Посад, где вывели знаменитую на всю страну породу лошадей со звучным названием — Владимирский тяжеловоз. А ещё, говорят, именно местные купцы показали европейским, как варить хмельное пиво. Продолжим изучать историю в музее Российских национальных напитков.
Дальше поедем в Суздаль. Вас ждёт обзорная экскурсия по этому сказочному городу, где повсюду блестят на солнце купола церквей. Вы увидите святыни, построенные без единого гвоздя в музее Деревянного зодчества. Заглянем в Суздальский кремль XIII века и полюбуемся городом со смотровой площадки.
На обед отведаем наваристую деревенскую похлёбку в горшочке, с ней подадут хрустящий бочковой огурчик. Суздаль славится своими солёными огурцами!
Программа дальше зависит от того, какой пакет экскурсий вы выберете. Также вы можете погулять по городу самостоятельно.
Вариант 1. Пакет «музейный». Мы посетим грандиозный Спасо-Евфимиев мужской монастырь XIV века, осмотрим музейную экспозицию внутри и погрузимся в историю сооружения.
Вариант 2. Пакет «гастрономический». Что нам музеи — мы отправимся дегустировать 10 сортов суздальской медовухи. Стрелец укажет путь к медовым погребам, где нас уже будет ждать хлебосольная хозяйка. Она усадит за дубовые столы и под рассказы и переливы гуслей угостит медовухой. Закусывать будем печёными яблоками, мочёной рябиной и другими яствами.
К вечеру прибудем во Владимир, заселимся в отель выбранной категории и поужинаем.
Церковь Покрова на Нерли и прогулка по Владимиру
После завтрака поедем в село Боголюбово, стоящее на месте слияние рек Нерли и Клязьмы. Здесь в XII веке Андрей Боголюбский устроил княжескую резиденцию, поэтому в округе есть на что посмотреть. Мы увидим собор Рождества Богородицы и знаменитую церковь Покрова на Нерли. На экскурсии вы узнаете, как создавался один из самых красивых древнерусских храмов.
Вернёмся во Владимир и пообедаем. Сегодня вы попробуете традиционный владимирский курник. После трапезы — экскурсия по городу. Осмотрим Золотые ворота и Водонапорную башню, пройдём по Георгиевской улице, где в старину находился двор Юрия Долгорукого.
По пути нам встретятся учёный кот и художник, скульптура пожарного с действующей водокачкой, а ещё символ города — памятник Владимирской вишне. Сделаем красивые кадры со смотровых площадок: отсюда открывается вид на Клязьму и Успенский собор. Побываем у первой в городе аптеки и осмотрим памятник фармацевту. Говорят, если потереть его нос и лысину — крепкое здоровье обеспечено.
В гости нас уже ждёт Баба-яга, а на готове у неё местные настойки. После дегустации полюбуемся Успенским собором, где сохранились фрески Андрея Рублёва, и Дмитриевским собором с великолепной белокаменной резьбой.
Затем — свободное время или экскурсия за доплату.
Пакет «музейный». Посетим музей «Старый Владимир» и познакомимся с городским бытом XIX–XX веков. Здесь воссоздали интерьеры трактира, церковной лавки и даже кабинета начальника тюрьмы с решёткой из камеры Владимирского централа. В музее хрусталя осмотрим удивительные произведения искусства мастеров из Гусь-Хрустального. Или посетим действующую кузницу. Местный ремесленник проведёт для нас экскурсию, расскажет о кузнечном мастерстве, покажет инструменты и скуёт гвоздь так, как это столетиями делали наши предки.
Вечером вернёмся в гостиницу. Ужин за доплату.
Юрьев Польский и Киржач
Позавтракаем и отправимся в Юрьев Польский. На экскурсии увидим белокаменный Георгиевский собор и оборонительные земляные валы, в центре которых находится Михайло-Архангельский монастырь. Заглянем на пасеку в село Малолучинское. Отведаем местный мёд и познакомимся с технологией производства лакомства.
После обеда переедем в старинный городок Киржач со множеством нарядных купеческих усадеб. А ещё здесь находится Типографский мост, самый длинный пешеходный мост в России! Он протянулся на 555 метров.
Со смотровой площадки «Зайчушка» полюбуемся пейзажами. В пойме реки Большой Киржач всегда водилось множество зайцев. Затем побываем в арт-пространстве «Паньковская керамика»: заглянем в шоу-рум, где полюбуемся работам художника Ирины Паньковской. Желающие смогут приобрести что-то в подарок себе и близким.
Дальше программа зависит от вашего желания и приобретённых пакетов экскурсий. За доплату можем посетить Музей меди и латуни и Дом Аргунов. Вы узнаете в чём особенность киржачских наличников и что символизирует орнамент на них, а ещё научитесь «читать» наличник. Заглянем на фотовыставку в мини-музей наличника и познакомимся с аргуновской резьбой по дереву. А в Музее иконописи и реставрации узнаем секреты «владимирских богомазов».
Вечером вернёмся в гостиницу.
Гороховец: купцы, ремёсла и мастер-классы
После завтрака соберёмся у Владимирского академического театра драмы и поедем в Гороховец. Покажется, будто наш автобус превратился в машину времени и перенёс нас в прошлое. Вокруг нас будут не панельные дома и современные магазины, а белокаменные церкви, купеческие особняки, деревянные терема с резными ставнями.
Побываем в Никольском монастыре. Он живописно расположился на вершине горы Пужаловой, откуда открывается завораживающий вид на город. Затем заглянем в Дом сапожника. Здесь осмотрим музейную экспозицию «Русское купечество: связь времен и судеб». Внучки владельцев дома, Сапожниковых, бережно сохранили семейные реликвии и воссоздали купеческий быт.
Пообедаем и отправимся во владения купца Семёна Ершова, где вас ждёт анимационная программа «Ехал с ярмарки купец». Нас встретят гостеприимные хозяева и проводят в палаты и проведут по многочисленным комнатам. Затем — мастер-класс по набойке на ткань. Вы своими руками создадите красивый набивной платочек.
Дальше программа зависит от вашего желания и приобретённого пакета экскурсий. За доплату можем отправиться в Дом Морозовых — сказочный терем в стиле модерн. Осмотрим экспозицию «Марфа Посадница» и узнаем, кто такие крестьяне-отходники, чем они занимались и какой след в истории страны оставили. В Ремесленной слободе увидим якушей и якушек, осмотрим поделки-потешки, коников, птичек и красавиц. А затем вас ждёт мастер-класс: вы сами распишите коника в гороховецкой технике и заберёте уникальный сувенир домой.
Затем отправимся во Владимир или в Москву на скоростном поезде.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание по программе
- Экскурсии
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги гида
- Трансферы по маршруту на автобусе
- Ж. - д. билеты из Москвы в Сергиев Посад
Что не входит в цену
- Ужин по программе на человека - 2350 руб
- Доплата за иностранного гражданина - 400 руб
- Пакет «гастрономический» (оплата на месте) - 1650 руб. (по желанию)
- Пакет «музейный» (оплата на месте) - 3850 руб. (по желанию)
- Царский ужин - оплата наличными во время тура. Стоимость 2200 руб. (с алкоголем) и 1800 руб. (безалкогольный)