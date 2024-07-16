1 день

Пятница. ВДНХ: макет Москвы и музей коньяка с дегустацией

Самостоятельное прибытие в отель.

Индивидуальный трансфер по желанию, за доп. плату.

Гарантированное размещение после 15:00.

Если вы приехали и раньше, свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

14:00 Встреча с гидом — у арки Главного входа на ВДНХ (ст. м. ВДНХ) — до места встречи вы добираетесь самостоятельно.

Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. плату — 1 000 руб. /машина.

14:00-15:30 Экскурсия по ВДНХ «Легенды и мифы».

15:30-16:00 Павильон «Макет Москвы».

16:00-17:00 Посещение музея коньяка с дегустацией в павильоне Армения.

Свободное время.

По желанию за дополнительную плату мы можем приобрести для вас входные билеты на следующие экскурсионные объекты (указать при бронировании тура):

Москвариум на ВДНХ. Стоимость входных билетов: взрослые — 1 500 руб., дети (3-12 лет) — 950 руб. Часы работы: 10:00-21:00;

Павильон Авиация и космонавтика. Стоимость входных билетов: взрослые — 500 руб., дети (до 16 включительно) — 250 руб. Часы работы: 11:00- 22:00.

Самостоятельное возвращение в отель.