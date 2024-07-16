Отправимся на экскурсию по Московскому Кремлю с посещением одного из
Программа тура по дням
Вторник. Обзорная экскурсия, канатная дорога и Москва-Сити
Самостоятельное прибытие в отель.
Индивидуальный трансфер по желанию, за доп. плату.
Гарантированное размещение после 15:00.
Если вы приехали раньше, свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.
11:00 Встреча с гидом — у памятника Г. К. Жукову (ст. м. Охотный ряд) — до места встречи вы добираетесь самостоятельно.
Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. плату — 1 000 руб. /машина.
11:00-14:30 Обзорная автобусная экскурсия «Москва приглашает на свидание» с проездом на канатной дороге (во время экскурсии предусмотрено несколько выходов: Красная площадь, Храм Христа Спасителя, Смотровая площадка на Воробьевых горах).
11:00-11:30 Пешеходная экскурсия по Красной площади (внешний осмотр ГУМа, Собора Василия Блаженного, Мавзолея, Исторического музея, Кремля) — входит в обзорную экскурсию.
13:00-13:30 Проезд на Московской канатной дороге — входит в обзорную экскурсию.
14:30-15:00 Прогулка с экскурсоводом по кварталу небоскребов Москва-Сити — входит в обзорную экскурсию.
15:00-16:00По желанию, за доп. плату:
- Смотровая площадка Москва-Сити PANORAMA 360 на 89 этаже башни Федерация с дегустацией мороженого «Чистая линия» в неограниченном количестве: взрослые (с 15 лет) — 2 490 руб., дет. (6-14 лет) — 1 650 руб.
Посещение торгового центра Афимолл Сити (самостоятельно).
На территории ТЦ находится большая зона фудкорта (более 50-ти точек питания), где вы можете самостоятельно пообедать.
Самостоятельное возвращение в отель.
Среда. Экскурсия по Замоскворечью и Третьяковская галерея
07:00-10:00 Завтрак в отеле (шведский стол).
15:00 Встреча с гидом у выхода ст. м. Третьяковская.
До места встречи вы добираетесь самостоятельно.
Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. плату — 1 000 руб. /машина.
15:00-18:00 Экскурсия по Замоскворечью и Третьяковская галерея (входные билеты).
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Четверг. Храм Христа Спасителя
07:00-10:00 Завтрак в отеле (шведский стол).
15:00 Встреча с гидом — у главного входа в Храм Христа Спасителя (ст. м. Кропоткинская).
До места встречи вы добираетесь самостоятельно.
Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. плату — 1 000 руб. /машина.
15:00-16:00 Экскурсия в Храм Христа Спасителя.
16:00-16:30 Подъем на смотровую площадку Храма Христа Спасителя, откуда вы увидите центр Москвы с высоты птичьего полета.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Пятница. ВДНХ: макет Москвы и музей коньяка с дегустацией
07:00-10:00 Завтрак в отеле (шведский стол).
14:00 Встреча с гидом — у арки Главного входа на ВДНХ (ст. м. ВДНХ) — до места встречи вы добираетесь самостоятельно.
Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. плату — 1 000 руб. /машина.
14:00-15:30 Экскурсия по ВДНХ «Легенды и мифы».
15:30-16:00 Павильон «Макет Москвы».
16:00-17:00 Посещение музея коньяка с дегустацией.
Свободное время.
По желанию за доп. плату мы можем приобрести для вас входные билеты на следующие экскурсионные объекты (указать при бронировании тура):
- Москвариум на ВДНХ. Стоимость входных билетов: взрослые — 1 500 руб., дети (3-12 лет) — 950 руб. Часы работы: 10:00-21:00;
- Павильон Авиация и космонавтика. Стоимость входных билетов: взрослые — 500 руб., дети (до 16 включительно) — 250 руб. Часы работы: 11:00- 22:00.
Самостоятельное возвращение в отель.
Суббота. Московский Кремль
07:00-10:00 Завтрак в отеле (шведский стол).
13:45 Встреча с представителем в Александровском саду у касс Московского Кремля (ст. м. Александровский сад) — до места встречи вы добираетесь самостоятельно.
Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места отправления за доп. плату — 1 000 руб. /машина.
14:00-15:30 Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного собора.
Свободное время.
Самостоятельный отъезд.
Воскресенье. Свободный день
07:00-10:00 Завтрак в отеле (шведский стол).
Освобождение номеров до 12:00.
Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.
Свободный день.
По желанию за доп. плату вы можете присоединиться к нашим экскурсиям из списка ниже (указать при бронировании тура):
- 11:00-13:00 Пешеходная экскурсия «Красная площадь + ГУМ + Александровский сад: Легенды Москвы». Стоимость: взрослые — 650 руб., пенсионер — 600 руб., дети (5-14 лет) — 550 руб.;
- 14:00-18:00 Автобусная экскурсия «Тайны сталинских высоток». Стоимость: взрослые — 1 600 руб., пенсионер — 1 400 руб., дети (5-14 лет) — 1 200 руб.;
- 15:00-17:00 Пешеходная экскурсия «Варварка — путешествие в глубь веков». Стоимость: взрослые — 650 руб., пенсионер — 600 руб., дети (5-14 лет) — 550 руб.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах (если выбран тариф с размещением).
Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:
|Вариант размещения
1-местное размещение
2-местное размещение
Размещение на доп. месте
|Без размещения
|Взрослый
13 140
13 140
13 140
|Ребенок (0-4 лет)
3 600
3 600
|Дети (5-14 лет)
11 820
11 820
|Космос 3*
|Взрослый
46 140
31 140
31 140
|Ребенок (0-4 лет)
3 600
3 600
|Дети (5-14 лет)
29 820
29 820
|Ибис Павелецкая 3*
|Взрослый
42 540
30 240
27 840
|Ребенок (0-4 лет)
3 600
3 600
|Дети (5-14 лет)
28 920
26 520
|Измайлово 3*
|Взрослый
47 340
32 340
32 340
|Ребенок (0-4 лет)
3 600
3 600
|Дети (5-14 лет)
31 020
31 020
|Арбат 3*
|Взрослый
47 940
33 540
29 940
|Ребенок (0-4 лет)
3 600
3 600
|Дети (5-14 лет)
32 220
28 620
|Райкин РLAZA 4*
|Взрослый
48 540
34 140
31 140
|Ребенок (0-4 лет)
3 600
3 600
|Дети (5-14 лет)
32 820
29 820
|Президент-Отель 4*
|Взрослый
55 140
38 940
34 740
|Ребенок (0-4 лет)
3 600
3 600
|Дети (5-14 лет)
37 620
33 420
|Рэдиссон Славянская 4*
|Взрослый
51 540
36 540
32 940
|Ребенок (0-4 лет)
3 600
3 600
|Дети (5-14 лет)
35 220
31 620
|Сафмар Тверская 4* (бывшая Марриотт Тверская)
|Взрослый
52 140
35 940
32 940
|Ребенок (0-4 лет)
3 600
3 600
|Дети (5-14 лет)
34 620
31 620
|Сафмар Палас 5* (бывшая Шератон Палас)
|Взрослый
70 140
47 940
44 340
|Ребенок (0-4 лет)
3 600
3 600
|Дети (5-14 лет)
46 620
43 020
|Золотое Кольцо 5*
|Взрослый
71 940
47 340
43 740
|Ребенок (0-4 лет)
3 600
3 600
|Дети (5-14 лет)
46 020
42 420
|Сафмар Грандъ 5* (бывшая Марриотт Гранд)
|Взрослый
67 140
48 540
44 940
|Ребенок (0-4 лет)
3 600
3 600
|Дети (5-14 лет)
47 220
43 620
|Сафмар Аврора Люкс 5* (бывшая Марриотт Ройал «Аврора»)
|Взрослый
111 540
66 840
62 340
|Ребенок (0-4 лет)
3 600
3 600
|Дети (5-14 лет)
65 520
61 020
|Националь (Luxury Collection Hotel)
|Взрослый
112 140
67 140
62 940
|Ребенок (0-4 лет)
3 600
3 600
|Дети (5-14 лет)
65 820
61 620
|Арарат Парк Хаятт Москва
|Взрослый
229 140
121 140
109 140
|Ребенок (0-4 лет)
3 600
3 60
|Дети (5-14 лет)
119 820
107 820
Варианты проживания
Космос 3
Отель расположен рядом с Всероссийским выставочным центром. К услугам гостей спа-центр с бассейном, фитнес-центром и массажным кабинетом. До станции метро «ВДНХ» — 400 метров. Номера гостиницы «Космос» оформлены в ярких тонах. В числе удобств Wi-Fi, холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями. В ресторане «Калинка» подают завтрак в русском стиле. Поездка на метро от отеля до центра Москвы занимает 15 минут.
Ибис Павелецкая 3
Отель «Ибис Москва Павелецкая» расположен в центре Москвы, в тихом районе, рядом со станциями метро «Павелецкая» и «Серпуховская». В пешей доступности находится Павелецкий вокзал и остановка аэроэкспресса до аэропорта «Домодедово».
Завтраки проходят в ресторане Ibis Kitchen в формате «шведский стол». Выпить чашку кофе, бокал вина и заказать блюда «a la carte» можно в лобби-баре, который работает круглосуточно.
На территории отеля работает бесплатный WI-FI.
Отель подходит как для семейного отдыха с детьми, так и для бизнес-гостей.
Гостиница располагает 147 номерами, категорий «стандарт» и «премиум», в том числе номера для людей с ограниченными возможностями. В каждом номере гости найдут необходимое для комфортного проживания. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Измайлово 3
Отель «Измайлово Гамма» расположен в историческом районе Москвы, в окружении Измайловского парка, рядом с Музеем-усадьбой Измайлово и культурно-развлекательным комплексом «Кремль в Измайлово». До станции метро «Партизанская», станции МЦК «Измайлово» и остановки наземного транспорта, откуда можно за 15 минут доехать до Красной площади и других достопримечательностей столицы, 5 минут ходьбы. Номера отеля «Измайлово Гамма» с панорамным видом на пейзажный город или Серебряно-Виноградный пруд оформлены в современном стиле. В числе удобств телевизор и сейф. По прибытии гостям предоставляется бутилированная минеральная вода. Ванная комната укомплектована феном, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Также в числе удобств выбор подушек. В распоряжении гостей отеля хорошо развитая инфраструктура: отделение банка, почта, магазины, спа-центр, фитнес-центр и камера хранения багажа. В отеле работает конгресс-центр с 19 многофункциональными кондиционированными залами вместимостью от 12 до 500 человек с современным оборудованием и зоной для кофе-брейков. В ресторане при отеле «Измайлово Гамма» подают блюда русской и интернациональной кухни, на завтрак и ужин для гостей сервируют «шведский стол». При возникновении каких-либо вопросов всегда можно связаться с сотрудниками круглосуточной стойки регистрации.
Арбат 3
Этот классический отель с очаровательным садом и террасой расположен в центре Москвы. К услугам гостей просторные номера с завтраком. В комфортабельных номерах гостиницы «Арбат» установлены рабочий стол и кондиционер. В просторных люксах обустроена отдельная гостиная зона. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «Арбат» предоставят туристическую информацию и организуют экскурсии в сопровождении гида-переводчика. Кроме того, в отеле работают элегантный лобби-бар и стильный ресторан. Завтрак подается в ресторане Regent by Rico. При необходимости гости могут воспользоваться услугами бизнес-центра. В номерах предоставляется Wi-Fi.
Райкин PLAZA 4
Отель «Райкин Плаза» находится в Москве, в зелёном районе — Марьина Роща, в непосредственной близости от делового и культурного центра столицы. Отель находится в сквере рядом с театром «Сатирикон» и молодёжным центром «КВН», в пешей доступности от станции метро «Марьина Роща» и торгово-развлекательного комплекса РАЙКИН PLAZA, недалеко от ВДНХ Экспо.
Гости могут прекрасно провести время в ресторане или баре отеля, а также бесплатно воспользоваться тренажёрным залом и ИК сауной.
Отель предоставляет гостям бесплатный доступ на подземную парковку (по запросу), также может предложить услуги индивидуального трансфера. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
В отеле возможно размещение с домашними животными.
В отеле 54 номера, большинство из которых оснащены кухнями. Номера отлично подходят для длительного проживания с детьми.
Все номера отеля являются некурящими.
Президент-отель 4
«Президент-Отель» расположен в Москве, на берегу Москвы-реки и недалеко от центра города. К услугам гостей стильные номера с бесплатным Wi-Fi и панорамным видом на реку и город. Территория отеля охраняется. Просторные номера «Президент-Отеля» оформлены в индивидуальном стиле. Ванные комнаты с ванной или душем укомплектованы бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В «Президент-Отеле» работает крытый бассейн, хорошо оборудованный тренажерный зал и 2 сауны. В ресторане «Ассамблея» на 14 этаже предлагаются блюда русской и европейской кухни. Из окон ресторана открывается вид на Москву.
Рэдиссон Славянская 4
Отель «Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center, Moscow» расположен рядом с железнодорожным вокзалом и станцией метро Киевская, в пешей доступности от речных вокзалов, а также от терминала «Аэроэкспресс», откуда можно попасть в международный аэропорт Внуково. Недалеко от отеля: Арбат, Красная площадь, Кремль, Большой театр. Расстояние до станции метро Киевская и торгового центра «Европейский» составляет 300 метров.
Гости, проживающие в отеле, могут бесплатно пользоваться услугами спортивного центра с тренажерным залом, студией групповых программ, 23-метровым бассейном с джакузи, раздельными для мужчин и женщин саунами и хамамами.
В расположенном на территории отеля итальянском ресторане «Талавера» гости могут насладиться завтраком в формате «шведский стол», также гостям предлагается посетить лобби-бар, ресторан японской кухни «Сумосан» и грузинский ресторан «Мукузани». К услугам гостей также круглосуточная доставка еды в номер.
Номера отеля оснащены собственной ванной комнатой, кондиционером, тапочками, утюгом, гладильной доской, сейфом, принадлежностями для приготовления чая/кофе и телевизором с плоским экраном. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Дизайн и интерьер номеров могут отличаться от фотографий, представленных на сайте.
Все номера отеля оснащены собственной ванной комнатой, кондиционером, тапочками, утюгом, гладильной доской, принадлежностями для приготовления чая/кофе и телевизором с плоским экраном. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Сафмар Тверская 4* (бывший Марриотт Тверская)
Отель 4 звезды Сафмар Тверская Москва (бывший Марриотт Тверская) приглашает вас познакомиться с Москвой, проживая в самом центре столицы. Наш отель располагается всего в пяти минутах от Белорусского вокзала, откуда отправляются аэроэкспрессы до Шереметьево. До основных достопримечательностей: Кремля, Красной площади, ЦУМа, Исторического музея и новой достопримечательности Москвы, парка Зарядье, - от отеля можно добраться за 20 минут. Сафмар Тверская Москва (бывший Марриотт Тверская) предлагает вам 162 уютных, элегантных номера. В каждом номере можно найти: высокоскоростной интернет, удобные кровати, телевизор, набор банных принадлежностей и мягкий халат. Также в каждом номере размещено комфортное рабочее место, что будет идеально для бизнес-путешественников. Помимо прекрасного номерного фонда мы можем предложить всем гостям: фитнес-зал с сауной, высококлассный ресторан и лобби-бар, где можно попробовать вкуснейшие блюда от шеф-повара. В отеле размещается современный бизнес-центр. Любители шоппинга смогут по достоинству оценить удачное расположение отеля: неподалеку находятся магазины крупных мировых брендов.
Сафмар Палас 5* (бывший Шератон Москва Палас)
Наш отель, расположенный в деловом центре Москвы, предлагает комфортабельные номера для бизнес-поездок и отдыха. Вкусный завтрак и ароматный кофе в ресторане Владимир с видом на 1-ю Тверскую-Ямскую улицу помогут идеально начать Ваш день. А уютная атмосфера лобби бара Пиано, предлагающего классическую кухню, позволит приятно провести время с коллегами и друзьями после напряженного рабочего дня. В фитнес-центре отеля предусмотрено все для Ваших занятий спортом. Просторные конференц-залы и переговорные комнаты прекрасно подойдут для продуктивного проведения мероприятий.
С какой бы целью бы Вы ни приехали в столицу России, остановившись в отеле Сафмар Палас Москва (бывший Шератон Москва Палас), вы откроете для себя все самое лучшее!
Золотое кольцо 5
Гостиница «Золотое кольцо» расположена в центре культурной и деловой жизни Москвы, напротив знаменитого высотного здания МИД России и исторической улицы Арбат, неподалёку от станции метро Смоленская.
Всегда в распоряжении гостей отеля: круглосуточное обслуживание номеров, услуги консьержа, подземный охраняемый паркинг, организация трансферов от/до аэропортов и вокзалов, визовая поддержка, обмен валют.
В отеле 293 номера различных категорий, включая два роскошных Президентских люкса. Интерьеры номеров выполнены итальянскими и швейцарскими дизайнерами в стиле элегантной классики. Номера оснащены всем необходимым для комфортабельного проживания гостей: кровати с ортопедическими матрасами, шторы с полным затемнением, кондиционер, Hotel TV & WiFi, горизонтальный сейф, мини-бар, зарядная станция для мобильных устройств, органическая косметика и другие современные удобства.
Сафмар Грандъ 5* (бывший Марриотт Гранд)
Пятизвездочный отель Сафмар Грандъ Москва (бывший Марриотт Гранд) открыл свои двери для гостей в 1997 году. Отель удачно вписан в архитектурный облик Тверской улицы и находится в непосредственной близости к самым красивым историческим местам Москвы и в центре культурной жизни столицы.
В отеле 385 номеров, включая люксы, и три представительских этажа. Гости представительских номеров и люксов имеют доступ в представительскую гостиную. Все номера отеля 5 звезд Сафмар Грандъ Москва оборудованы кондиционерами и удобными кроватями и рабочими местами.
Имеется собственный спортивный оздоровительный центр с бассейном, СПА, круглосуточный бизнес-центр. Ресторан и лобби-бар предлагают блюда международной и русской кухни. В нашем отеле 5 звезд Москва десять конференц-залов, общей площадью свыше 850 кв. м.
Сафмар Аврора Люкс 5
Националь (Luxury Collection Hotel)
Арарат Парк Хаятт Москва
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле (5 ночей), если выбран тариф с размещением
- Питание, указанное в программе (5 завтраков), если выбран тариф с размещением
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе: экскурсия по Храму Христа Спасителяобзорная автобусная экскурсия по Москвепешеходная экскурсия по кварталу небоскребов Москва-Ситиэкскурсия по территории Кремляпешеходная экскурсия по ВДНХэкскурсия по Замоскворечью
- Экскурсия по Храму Христа Спасителя
- Обзорная автобусная экскурсия по Москве
- Пешеходная экскурсия по кварталу небоскребов Москва-Сити
- Экскурсия по территории Кремля
- Пешеходная экскурсия по ВДНХ
- Экскурсия по Замоскворечью
- Все входные билеты по программе: проезд на Московской канатной дорогемакет Москвы на ВДНХсмотровая площадка Храма Христа СпасителяТретьяковская галерея
- Проезд на Московской канатной дороге
- Макет Москвы на ВДНХ
- Смотровая площадка Храма Христа Спасителя
- Третьяковская галерея
- Дегустация коньяка в павильоне Армения на ВДНХ
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Москву и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды, ужины завтраки - если выбран тариф без размещения
- Дополнительные экскурсии
- Речные прогулки
- Билеты в театр, цирк
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт - 3 000 руб. /машина в одну сторону
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница - ж/д вокзал - 1 000 руб. /машина в одну сторону
Место начала и завершения?
Где происходит встреча?
Встреча с гидом у памятника Г. К. Жукову (ст. м. Охотный ряд). До места встречи вы добираетесь самостоятельно. .
Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. плату — 1 000 руб. /машина.
Какие есть дополнительные экскурсии?
- Смотровая площадка Москва-Сити PANORAMA 360 на 89 этаже башни Федерация с дегустацией мороженого «Чистая линия» в неограниченном количестве: взрослые (с 15 лет) — 2 490 руб., дет. (6-14 лет) — 1 650 руб.;
- Москвариум на ВДНХ. Стоимость входных билетов: взрослые — 1 500 руб., дети (3-12 лет) — 950 руб.;
- Пешеходная экскурсия «Красная площадь + ГУМ + Александровский сад: Легенды Москвы». Стоимость: взрослые — 650 руб., пенсионер — 600 руб., дети (5-14 лет) — 550 руб.;
- Автобусная экскурсия «Тайны сталинских высоток». Стоимость: взрослые — 1 600 руб., пенсионер — 1 400 руб., дети (5-14 лет) — 1 200 руб.;
- Пешеходная экскурсия «Варварка — путешествие в глубь веков». Стоимость: взрослые — 650 руб., пенсионер — 600 руб., дети (5-14 лет) — 550 руб. Часы работы: 10:00-21:00.
- Павильон Авиация и космонавтика. Стоимость входных билетов: взрослые — 500 руб., дети (до 16 включительно) — 250 руб. Часы работы: 11:00- 22:00.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.