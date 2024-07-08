Перезагрузка на Бали с экскурсиями и посещением Сингапура (перелёт включён)

Увидеть все значимые достопримечательности острова, отдохнуть у океана и погулять в «городе льва»
Отправимся в жаркое путешествие мечты к белоснежным пляжам, Индийскому океану, кофейным плантациям и аутентичным храмам на остров Бали.

Всё продумано до мелочей — самые интересные экскурсии отобраны, авиабилеты с вылетом из
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Москвы и Санкт-Петербурга куплены, проверенные отели и трансфер забронированы. В туре идеально сочетается пляжный отдых с поездками к значимым локациям острова.

Вы увидите костюмированное представление, понаблюдаете за зверьком, участвующим в производстве самого дорогого кофе в мире, совершите омовение в водном храме, посетите главную святыню Бали и прогуляетесь по утопающему в зелени Сингапуру.

Перезагрузка на Бали с экскурсиями и посещением Сингапура (перелёт включён)
Перезагрузка на Бали с экскурсиями и посещением Сингапура (перелёт включён)
Перезагрузка на Бали с экскурсиями и посещением Сингапура (перелёт включён)
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание тура

Организационные детали

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура. Экскурсионно-транспортный пакет оплачивается наличными.

Для въезда в страну потребуется полис с покрытием риска COVID-19 и страховой суммой не менее 25 тыс. долларов. Медицина в Индонезии дорогостоящая, поэтому рекомендуем выбирать сумму от 50 тыс. Срок действия загранпаспорта должен превышать 6 месяцев с момента возвращения из поездки. За пару дней до въезда в страну необходимо оформить электронное разрешение на официальном сайте иммиграции: https://ecd.beacukai.go.id (может сделать сотрудник компании за доплату).

Рекомендуем оформить двукратную визу в Сингапур во избежание задержек на паспортном контроле. Сингапур мы посещаем транзитом, поэтому виза не обязательна. Для въезда в Сингапур необходимо оформить двукратную миграционную карту за 72 часа до прилёта в Сингапур. Миграционную карту можно оформить самостоятельно либо воспользоваться помощью сотрудников компании за доплату.

Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, пробок на дороге и других отклонений от графика.

Проживание. В 3-звёздочном отеле в 2-местных номерах. Если вы едете без компании, доплата за 1-местный номер обязательна.

Питание. Включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Виза. Индонезия: виза не нужна, заранее необходимо оформить страховку и электронное разрешение. Сингапур: посещение транзитом, поэтому виза не обязательна, но мы рекомендуем оформить двукратную визу и миграционную карту. Необходим загранпаспорт, действительный ещё 6 месяцев с даты возвращения.

Программа тура по дням

1 день

Вылет из Москвы и Санкт-Петербурга

Летим на Бали с пересадкой в Стамбуле. Билеты на самолёт уже входят в стоимость тура. Точное время отправления сообщит организатор после бронирования. В аэропорту необходимо быть минимум за 2 часа.

2 день

Стамбул-Сингапур

Ночная пересадка в Стамбуле. Вылет в Сингапур. По прилёте вас отвезут в отель. Далее свободное время.

Стамбул-СингапурСтамбул-СингапурСтамбул-Сингапур
3 день

Добро пожаловать на Бали

После завтрака вы отправитесь на внутренний перелёт Сингапур-Денпасар (Бали). Вас встретят в аэропорту и отвезут в отель на южной стороне острова. Уже сегодня вы сможете искупаться и насладиться пляжным отдыхом.

Вас ждёт жаркий отпуск на райском острове в Малайском архипелаге! Температура здесь практически всегда около 30 градусов выше нуля. Бали покрыт живописными террасами рисовых полей, лесами и цветами. Вы будете жить недалеко от океана и сможете купаться, отдыхать на пляже и заниматься водными видами спорта каждый день.

В программу уже включены групповые экскурсии, но есть и свободные дни, когда вы сами выберете, чем хотите заняться. Организатор всегда будет на связи и рад вас проконсультировать по развлечениям и дополнительным экскурсиям.

Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. Без потери качества и объёма предоставляемых услуг.

Добро пожаловать на БалиДобро пожаловать на БалиДобро пожаловать на БалиДобро пожаловать на Бали
4 день

Местные традиции, исцеляющий источник, усыпальница в скале и плантации

Пора познакомиться с экстремальным, познавательным, спокойным и безмятежным Бали!

На групповой экскурсии вы посетите деревню мастеров Убуд, где узнаете о традициях, обычаях и культуре народа. Далее отправитесь к исцеляющему источнику в водный храм Тирта Эмпул. Огромное количество зелени создаёт прохладу и тень — будет комфортно даже в жару. Комплекс оснащён тремя бассейнами, где можно совершить омовение. Рядом находится сувенирный рынок с приятными ценами. Следующая локация — усыпальница королевской династии, высеченная в скале. Желающие смогут пообедать с видом на вулкан Батур (за доплату).

Во второй половине дня вы посетите кофейные плантации, где увидите сад с экзотическими растениями и фруктами и бесплатно продегустируете различные сорта чая и кофе. Понаблюдаете за зверьком, участвующим в производстве самого дорогого кофе в мире.

Вечером вернётесь в отель.

Местные традиции, исцеляющий источник, усыпальница в скале и плантацииМестные традиции, исцеляющий источник, усыпальница в скале и плантацииМестные традиции, исцеляющий источник, усыпальница в скале и плантацииМестные традиции, исцеляющий источник, усыпальница в скале и плантацииМестные традиции, исцеляющий источник, усыпальница в скале и плантации
5 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сами выберете занятие по душе. А гид поможет подобрать наиболее интересный для вас вариант.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
6 день

Священные места Бали: храмы, святилища и озеро в горах

Сегодня вы посетите королевский индуистский храм Таман Аюн, название которого переводится как «садовые качели», и увидите изящные пагоды и мостики, башни разных уровней и скульптуры. Прогуляетесь по живописной ухоженной территории и понаблюдаете, как реализовывается в архитектуре и ландшафте балийская концепция двойственности.

Далее продолжите путь в горы к святилищу Улун Дану на берег озера Бератан. Водоём служит наиболее крупным источником пресной воды, из которого местные жители орошают рисовые поля.

Последняя локация на сегодня — храм Танах Лот, построенный на скале у океана. Создаётся впечатление, что святилище находится прямо на воде. На Бали считают, что море является обителью демонов и злых духов, поэтому для защиты строились подобные храмы.

Вечером вы вернётесь в отель.

Священные места Бали: храмы, святилища и озеро в горахСвященные места Бали: храмы, святилища и озеро в горахСвященные места Бали: храмы, святилища и озеро в горахСвященные места Бали: храмы, святилища и озеро в горах
7 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

Желающие за дополнительную плату смогут отправиться на групповую экскурсию по знаковым местам острова — к водному дворцу Тирта Ганга, в храм-святилище и пещеру летучих мышей Гоа Лавах, на пляж с чёрным песком и на один из самых труднодоступных и фотогеничных пляжей на Бали.

Минимальное количество человек для проведения дополнительной экскурсии — 15.

Свободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсия
8 день

День в вашем распоряжении

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
9 день

«Матерь храмов», местная культура и музейный комплекс под открытым небом

После завтрака вы отправитесь к подножию горы Агунг, где располагается одна из главных святынь острова — «матерь храмов» Пура Бесаких. Комплекс включает несколько десятков построек и поражает своими масштабами. Вы подниметесь по украшенной демонами-охранниками лестнице центрального храма Пура Пенетеран Агунг. Когда-то в нескольких метрах от святыни прошли потоки лавы, вообще не задев постройки, что укрепило веру местных жителей в храм.

Затем вы посетите одну из самых чистых деревень на планете — Пенглипуран. Ещё глубже погрузитесь в традиции и быт. Заедете в музейный комплекс «Керта Госа» посмотреть на здание правосудия, скульптуры, артефакты и элементы индуистской культуры.

Вечером вернётесь в отель.

«Матерь храмов», местная культура и музейный комплекс под открытым небом«Матерь храмов», местная культура и музейный комплекс под открытым небом«Матерь храмов», местная культура и музейный комплекс под открытым небом«Матерь храмов», местная культура и музейный комплекс под открытым небом«Матерь храмов», местная культура и музейный комплекс под открытым небом
10 день

Костюмированное представление, храм на обрыве и шикарный пляж

Сегодня вы посетите один из наиболее интересных культурных парков всей Юго-Восточной Азии, где посмотрите на костюмированное представление. «GWK» поразит вас не только захватывающим зрелищем, но и одной из самых высоких религиозных статуй мира.

Далее для вас откроются двери храма Улувату. Он возвышается над Индийским океаном и располагается у обрыва. Потрясающие виды обеспечены! Вы познакомитесь и с обитателями святилища — макаками.

Во второй половине дня будет возможность отдохнуть на шикарном пляже Пандава, искупаться, сделать эффектные фотографии с видом на скалы.

Вечером вы вернётесь в отель.

Костюмированное представление, храм на обрыве и шикарный пляжКостюмированное представление, храм на обрыве и шикарный пляжКостюмированное представление, храм на обрыве и шикарный пляжКостюмированное представление, храм на обрыве и шикарный пляж
11 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

Желающие за дополнительную плату посетят морской и сафари парки. Место соединило в себе классическое африканское сафари и балийскую культуру. Здесь обитает более 60 видов экзотических животных! В том числе редкие и исчезающие виды. Все животные располагаются в просторных вольерах, где условия приближены к диким. По территории можно перемещаться только на специальном транспорте под контролем сотрудников. Морской парк впечатлит вас аттракционами, огромным аквариумом, где живут белая акула и пираньи.

Свободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсия
12 день

День в вашем распоряжении

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
13 день

Перелёт в Сингапур

После завтрака освобождаем номера и отправляемся в аэропорт на перелёт в Сингапур. Далее заселение в отель и отдых.

Для желающих вечером будет организована обзорная экскурсия по Сингапуру в яркой подсветке (за доплату). Небольшой город-государство поражает своей архитектурой, достопримечательностями и достижениями. Порт Сингапура является самым загруженным в мире, а видов растений здесь больше, чем во всей Северной Америке.

Перелёт в СингапурПерелёт в СингапурПерелёт в Сингапур
14 день

Экскурсия по Сингапуру

После завтрака вы отправитесь на обзорную экскурсию. Узнаете значение названия государства и много интересных фактов, отметите чистоту и ухоженность улиц, большое количество зелёных зон и высокий уровень жизни.

У вас будет свободное время на шопинг и самостоятельную прогулку. Рекомендуем посетить ботанические сады с орхидеями и экзотическими растениями и футуристический парк у залива с редкими видами лиан и папоротников (входные билеты оплачиваются дополнительно).

Поздно вечером вы отправитесь на вылет в аэропорт. Ночной перелёт в Стамбул.

Экскурсия по СингапуруЭкскурсия по СингапуруЭкскурсия по СингапуруЭкскурсия по Сингапуру
15 день

Вылет в Москву и Санкт-Петербург

В Стамбуле вы сделаете пересадку на нужный вам рейс — в Москву или в Санкт-Петербург.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2 426
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Международный перелёт Москва/Санкт-Петербург-Бали-Москва/Санкт-Петербург с пересадкой в Стамбуле («Turkish Airlines», багаж до 30 кг, ручная кладь до 8 кг)
  • Перелёт Сингапур-Денпасар-Сингапур (багаж до 20 кг, ручная кладь до 7 кг)
  • Проживание
  • Завтраки
  • Пассажирские налоги
  • Экскурсионная программа в сопровождении русскоязычного гида - входит в стоимость, но оплачивается наличными (399 евро): 5 экскурсий на весь день, трансфер из/в аэропорт
  • Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. При этом сохраняется объём и качество предоставляемых услуг
Что не входит в цену
  • 1-местное размещение - 300 евро
  • Обеды и ужины - около 15-20 евро за 1 приём пищи
  • Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия
  • Туристический сбор - 15 евро
  • Государственный сбор за проживание в отеле в Сингапуре - около 3 евро за ночь с человека
  • Дополнительные экскурсии (по желанию) - 30-35 евро
  • Помощь организатора в оформлении миграционной карты в Сингапур - 20 евро
  • Оформление визы в Сингапур - около 16 000 руб
  • Цена тура может поменяться в связи с подорожанием авиабилетов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, аэропорт, перелёт на Бали с пересадкой в Стамбуле и Сингапуре авиалиниями «Turkish Airlines», точное время вылета сообщит организатор
Завершение: Москва / Санкт-Петербург, перелёт с Бали с пересадкой в Стамбуле и Сингапуре авиалиниями «Turkish Airlines», точное время вылета сообщит организатор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры

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