В 9:00 выезжаем в Новую Деревню. Для вас подготовлена анимационная программа с мастер-классом по ткачеству поясов. Современные дизайнеры часто вдохновляются русскими народными мотивами в одежде, а мы познакомимся с истоками. Создадим собственный модный аксессуар и приобретём авторские изделия при желании. Потанцуем и, конечно, отведаем вкусный местный чай.

После этого отправимся в деревню Сабурово. Увидим деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенную по заказу И. Р. Баташёва.

Затем доберёмся до Елатьмы и погуляем по уютному посёлку. Со смотровой площадки полюбуемся видами на Оку. Во время экскурсии вы узнаете, как появился елатомский стакан и электростанция, что здесь делали предки А. С. Пушкина, и ещё много интересных фактов.

Пообедаем в интерактивном пространстве на базе кафе и попробуем любимые блюда Александра Сергеевича Пушкина. Далее проследуем в историко-культурный центр «Дом с характером» — дом предпринимательницы Марии Поповой. В купеческом особняке прочувствуем атмосферу быта 19 века и узнаем, почему он носит такое название.