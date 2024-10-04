По городам и весям: Егорьевск, Гусь-Железный, Касимов, Новая Деревня и Елатьма

Соткать пояс, побывать на кофейном производстве и попробовать любимые блюда А.С. Пушкина
Весело, вкусно, душевно — именно так пройдёт наше путешествие по Рязанской и Московской областям. Всего за 3 дня мы посетим 5 поселений, каждое из которых подарит незабываемые впечатления. Мы побываем
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в театра А. Р. Баташёва «Орлиное гнездо» и посмотрим комедийную постановку, заглянем на производство кофе в Касимове и познакомимся с творчеством местных художников. Устроим посиделки в Новой Деревне и полакомимся любимыми блюдами А. С. Пушкина в Елатьме.

А ещё узнаем, почему «Дом с характером» носит такое название, и осмотрим экспозицию интерактивного музея «Тара под градусом».

По городам и весям: Егорьевск, Гусь-Железный, Касимов, Новая Деревня и Елатьма
По городам и весям: Егорьевск, Гусь-Железный, Касимов, Новая Деревня и Елатьма
По городам и весям: Егорьевск, Гусь-Железный, Касимов, Новая Деревня и Елатьма
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

Проживание. Двухместное размещение в отеле «Касимов» 3*. За доплату возможно одноместное размещение.

Питание. В стоимость входят завтраки, обеды и дегустации. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Егорьевск и Гусь-Железный: купеческое застолье и посещение усадебного театра А.Р. Баташёва

Стартуем утром из Москвы и направляемся в Егорьевск. Первым делом заглянем в Историко-художественный музей, где нас ждёт интерактивная программа. Во время неё вы узнаете много интересного о культуре пития в России и ощутите атмосферу купеческого застолья, слушая рассказ об истории Гуслицкого края.

Затем пообедаем в ресторане. При желании за дополнительную плату вы сможете продегустировать местное пиво. Далее поедем в город Гусь-Железный. Здесь мы побываем в усадебном театре А. Р. Баташёва «Орлиное гнездо». В фойе состоится комедийная постановка по мотивам драм 18 века. После этого — фуршет и беседы с актёрами.

К вечеру прибудем в отель «Касимов».

Егорьевск и Гусь-Железный: купеческое застолье и посещение усадебного театра А.Р. БаташёваЕгорьевск и Гусь-Железный: купеческое застолье и посещение усадебного театра А.Р. БаташёваЕгорьевск и Гусь-Железный: купеческое застолье и посещение усадебного театра А.Р. БаташёваЕгорьевск и Гусь-Железный: купеческое застолье и посещение усадебного театра А.Р. БаташёваЕгорьевск и Гусь-Железный: купеческое застолье и посещение усадебного театра А.Р. Баташёва
2 день

Развлечения в Новой Деревне, Сабурово и экскурсия по Елатьме

В 9:00 выезжаем в Новую Деревню. Для вас подготовлена анимационная программа с мастер-классом по ткачеству поясов. Современные дизайнеры часто вдохновляются русскими народными мотивами в одежде, а мы познакомимся с истоками. Создадим собственный модный аксессуар и приобретём авторские изделия при желании. Потанцуем и, конечно, отведаем вкусный местный чай.

После этого отправимся в деревню Сабурово. Увидим деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенную по заказу И. Р. Баташёва.

Затем доберёмся до Елатьмы и погуляем по уютному посёлку. Со смотровой площадки полюбуемся видами на Оку. Во время экскурсии вы узнаете, как появился елатомский стакан и электростанция, что здесь делали предки А. С. Пушкина, и ещё много интересных фактов.

Пообедаем в интерактивном пространстве на базе кафе и попробуем любимые блюда Александра Сергеевича Пушкина. Далее проследуем в историко-культурный центр «Дом с характером» — дом предпринимательницы Марии Поповой. В купеческом особняке прочувствуем атмосферу быта 19 века и узнаем, почему он носит такое название.

Развлечения в Новой Деревне, Сабурово и экскурсия по ЕлатьмеРазвлечения в Новой Деревне, Сабурово и экскурсия по ЕлатьмеРазвлечения в Новой Деревне, Сабурово и экскурсия по Елатьме
3 день

Касимов: кофейное производство Keeper of grains, Галерея Лебедевых и музей «Тара под градусом»

Позавтракав, отправимся в Касимов, где сначала посетим производство кофе Keeper of grains. Нас ждёт дегустация, во время которой мы попробуем не менее трёх видов кофе и освоим несколько способов его заваривания. Бариста поможет вам в выборе напитка для покупки.

Затем пойдём гулять по Касимову и поднимемся на минарет. Заглянем в Галерею Лебедевых, чтобы насладиться работами касимовских художников. После чего у вас будет свободное время на то, чтобы закупиться сувенирами.

Пообедаем в этнокафе и пойдём в интерактивный музей «Тара под градусом». Здесь собрана коллекция из нескольких сотен алкогольных напитков. Вы узнаете историю Касимовского ликёро-водочного завода, а также познакомитесь с секретами приготовления домашних напитков и попробуете их.

В 16:00 выезжаем в Москву. До новых встреч!

Касимов: кофейное производство Keeper of grains, Галерея Лебедевых и музей «Тара под градусом»Касимов: кофейное производство Keeper of grains, Галерея Лебедевых и музей «Тара под градусом»Касимов: кофейное производство Keeper of grains, Галерея Лебедевых и музей «Тара под градусом»Касимов: кофейное производство Keeper of grains, Галерея Лебедевых и музей «Тара под градусом»Касимов: кофейное производство Keeper of grains, Галерея Лебедевых и музей «Тара под градусом»Касимов: кофейное производство Keeper of grains, Галерея Лебедевых и музей «Тара под градусом»Касимов: кофейное производство Keeper of grains, Галерея Лебедевых и музей «Тара под градусом»Касимов: кофейное производство Keeper of grains, Галерея Лебедевых и музей «Тара под градусом»

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды
  • Трансфер из/до Москвы
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии
  • Услуги гида
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Ужины - 1000 руб
  • Одноместное размещение - 26 350 руб
  • Дегустация пива
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 8:00
Завершение: Москва, станция метро «Котельники», время зависит от времени прибытия в город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхЛитература и искусствоВсе туры3-дневные турыПерезагрузкаОт метро

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