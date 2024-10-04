Описание тура
Организационные детали
Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.
Проживание. Двухместное размещение в отеле «Касимов» 3*. За доплату возможно одноместное размещение.
Питание. В стоимость входят завтраки, обеды и дегустации. Ужины оплачиваются отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Егорьевск и Гусь-Железный: купеческое застолье и посещение усадебного театра А.Р. Баташёва
Стартуем утром из Москвы и направляемся в Егорьевск. Первым делом заглянем в Историко-художественный музей, где нас ждёт интерактивная программа. Во время неё вы узнаете много интересного о культуре пития в России и ощутите атмосферу купеческого застолья, слушая рассказ об истории Гуслицкого края.
Затем пообедаем в ресторане. При желании за дополнительную плату вы сможете продегустировать местное пиво. Далее поедем в город Гусь-Железный. Здесь мы побываем в усадебном театре А. Р. Баташёва «Орлиное гнездо». В фойе состоится комедийная постановка по мотивам драм 18 века. После этого — фуршет и беседы с актёрами.
К вечеру прибудем в отель «Касимов».
Развлечения в Новой Деревне, Сабурово и экскурсия по Елатьме
В 9:00 выезжаем в Новую Деревню. Для вас подготовлена анимационная программа с мастер-классом по ткачеству поясов. Современные дизайнеры часто вдохновляются русскими народными мотивами в одежде, а мы познакомимся с истоками. Создадим собственный модный аксессуар и приобретём авторские изделия при желании. Потанцуем и, конечно, отведаем вкусный местный чай.
После этого отправимся в деревню Сабурово. Увидим деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенную по заказу И. Р. Баташёва.
Затем доберёмся до Елатьмы и погуляем по уютному посёлку. Со смотровой площадки полюбуемся видами на Оку. Во время экскурсии вы узнаете, как появился елатомский стакан и электростанция, что здесь делали предки А. С. Пушкина, и ещё много интересных фактов.
Пообедаем в интерактивном пространстве на базе кафе и попробуем любимые блюда Александра Сергеевича Пушкина. Далее проследуем в историко-культурный центр «Дом с характером» — дом предпринимательницы Марии Поповой. В купеческом особняке прочувствуем атмосферу быта 19 века и узнаем, почему он носит такое название.
Касимов: кофейное производство Keeper of grains, Галерея Лебедевых и музей «Тара под градусом»
Позавтракав, отправимся в Касимов, где сначала посетим производство кофе Keeper of grains. Нас ждёт дегустация, во время которой мы попробуем не менее трёх видов кофе и освоим несколько способов его заваривания. Бариста поможет вам в выборе напитка для покупки.
Затем пойдём гулять по Касимову и поднимемся на минарет. Заглянем в Галерею Лебедевых, чтобы насладиться работами касимовских художников. После чего у вас будет свободное время на то, чтобы закупиться сувенирами.
Пообедаем в этнокафе и пойдём в интерактивный музей «Тара под градусом». Здесь собрана коллекция из нескольких сотен алкогольных напитков. Вы узнаете историю Касимовского ликёро-водочного завода, а также познакомитесь с секретами приготовления домашних напитков и попробуете их.
В 16:00 выезжаем в Москву. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 150 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды
- Трансфер из/до Москвы
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии
- Услуги гида
- Дегустации
Что не входит в цену
- Ужины - 1000 руб
- Одноместное размещение - 26 350 руб
- Дегустация пива