Позавтракаем и поедем в Мышкин, настоящий музей под открытым небом, где можно насладиться тишиной и покоем и полюбоваться старинными купеческими домами. Символ города — маленькая милая мышка. А ещё здесь очень развито кузнечное и гончарное дело.

Вас ждёт обзорная экскурсия по Мышкину: погуляем по Аллее славы, полюбуемся Успенским собором и заглянем в музей «Русские валенки», где можно не только узнать, как делают знаменитую обувь, но и купить пару валенок в подарок. Продолжим знакомиться с ремеслом и посетим город мастеров «Мышгород»: заглянем в кузницу и гончарную мастерскую.

Следующая локация — царские хоромы «Мышкины палаты». Здесь нас уже ждут царь и царица: они расскажут, тяжела ли корона, и как спастись от кошачьих напастей. Вы побываете в хоромах, запустите руку в царские закрома и увидите экзотических мышек.

Дальше поедем в Мартыново, где живут кацкари — люди, сохранившие уникальный финно-угорский диалект и старинные традиции. Они очень любят праздники, веселье и гостей. Вы услышите удивительные кацкие мифы и даже сможете побахорить (поговорить) на местном диалекте и выучить пару фраз.

Посетим этнографический музей кацкарей в избе XIX века. После знакомства с бытом и традициями крестьян вас ждёт театрально-развлекательная программа на кацком диалекте. Будем много смеяться и веселиться, а после побалуем себя вкусным обедом. Для вас приготовят блюда из русской печи: щи, картошку с курицей, сметану, пироги, разносолы, топлёное молоко и чай.

Отправимся обратно в Москву на автобусе. Прибудем примерно в 23:30.