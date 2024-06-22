В Ростове Великом вы увидите кремль, где снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию», а в Плёсе прогуляетесь по причалу, где ходили герои картины
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте
Проживание. Будем жить в гостинице «Амакс» 3*, «Космос» 3*, «Чайка» (или в «Мышк Инн 3*», «Азимут 3*»), 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В программу включены три завтрака и четыре обеда. Ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Калязин и Углич
В 08:15 встретимся в Москве, на станции метро «ВДНХ» и на автобусе отправимся в город-крепость Калязин. Волгой он разделён на старинные и новые районы. Увидим символ города — затопленную колокольню Никольского собора, стоящую посреди воды на искусственном островке. Святыня оказалась в Волге из-за наводнения во время строительства водохранилища в Угличе. Весь собор пришлось разобрать, а колокольню оставили в качестве маяка.
Переедем в Углич и пообедаем в местном ресторане. Затем отправимся исследовать городок. Увидим церковь Димитрия на Крови, посетим палаты угличских князей и полюбуемся Спасо-Преображенским собором в самом сердце кремля. Дальше побываем в Алексеевском монастыре и осмотрим Успенскую «Дивную» церковь, где хранится чудотворная икона Божией Матери.
Заселимся в гостиницу, за доплату поужинаем в ресторане отеля.
Тишь и покой Мышикина и знакомство с кацкари
Позавтракаем и поедем в Мышкин, настоящий музей под открытым небом, где можно насладиться тишиной и покоем и полюбоваться старинными купеческими домами. Символ города — маленькая милая мышка. А ещё здесь очень развито кузнечное и гончарное дело.
Вас ждёт обзорная экскурсия по Мышкину: погуляем по Аллее славы, полюбуемся Успенским собором и заглянем в музей «Русские валенки», где можно не только узнать, как делают знаменитую обувь, но и купить пару валенок в подарок. Продолжим знакомиться с ремеслом и посетим город мастеров «Мышгород»: заглянем в кузницу и гончарную мастерскую.
Следующая локация — царские хоромы «Мышкины палаты». Здесь нас уже ждут царь и царица: они расскажут, тяжела ли корона, и как спастись от кошачьих напастей. Вы побываете в хоромах, запустите руку в царские закрома и увидите экзотических мышек.
Дальше поедем в Мартыново, где живут кацкари — люди, сохранившие уникальный финно-угорский диалект и старинные традиции. Они очень любят праздники, веселье и гостей. Вы услышите удивительные кацкие мифы и даже сможете побахорить (поговорить) на местном диалекте и выучить пару фраз.
Посетим этнографический музей кацкарей в избе XIX века. После знакомства с бытом и традициями крестьян вас ждёт театрально-развлекательная программа на кацком диалекте. Будем много смеяться и веселиться, а после побалуем себя вкусным обедом. Для вас приготовят блюда из русской печи: щи, картошку с курицей, сметану, пироги, разносолы, топлёное молоко и чай.
Отправимся обратно в Москву на автобусе. Прибудем примерно в 23:30.
Сергиев Посад, Троице-Сергиева лавра, Александров и Переславль-Залесский
Встретимся с гидом на парковке у отеля «Космос» и отправимся в Сергиев Посад. Местная святыня — Троице-Сергиева лавра — манит паломников, историков и путешественников со всей страны. В монастыре покоятся мощи Сергия Радонежского. А ещё здесь находится резиденция патриарха, Московская духовная академия и семинария.
После экскурсии в лавру посетим Гефсиманский Черниговский скит и спустимся в подземелье. В пещерах находятся церкви, кельи и другие монашеские помещения. Пообедаем в местной трапезной: отведаем монастырские блюда из натуральных продуктов с самопёкными хлебами.
Дальше поедем в Александров, столицу опричнины при Иване Грозном. Мы побываем в царских палатах в Покровской церкви, а затем поднимемся на Распятскую колокольню и полюбуемся Государевым двором с высоты.
Заглянем в усадьбу купца Первушина, часть Александровского художественно-краеведческого музея. В привратной нас уже будет ждать Дуняша, которая проведёт к гостеприимным хозяевам дома. Они расскажут про жизнь, обычаи, быт и уклад купцов.
Переедем в Переславль-Залесский и поужинаем по-царски. Вас ждёт настоящий боярский пир с блюдами по старинным русским рецептам и напитками из местных погребов под народные песни. А после трапезы устроим весёлые игры. Ужин оплачивается отдельно, можно заплатить прямо на маршруте.
Заселимся в гостиницу выбранной категории.
Прогулка по Рыбной слободе, Ростов Великий и Ярославль
Утром устроим пешеходную экскурсию по городу, в устье реки Трубеж. Вы окажетесь в Рыбной слободе, которой заправляли московские князья. Ни одно крупное княжеское застолье не обходилось без «переславской сельди» — ряпушки из Плещеева озера. А ещё увидите место, где Пётр I устраивал бои потешной флотилии.
По крепостным валам доберёмся до Красной площади и полюбуемся Спасо-Преображенским собором. Переедем в Ростов Великий. Пообедаем в кафе «Луковая Слобода» и отведаем ростовскую уху с луковой булочкой.
Затем начнём экскурсию. Посетим Ростовский кремль, полюбуемся фресками XVII века, погрузимся в историю старинного города. Кстати, именно на территории кремля снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию».
Дальше программа зависит от вашего желания. Вы можете погулять самостоятельно или отправиться в музей финифти. Разглядывая экспозиции, вы познакомитесь с уникальным ростовским ремеслом.
Переедем в Ярославль. По прибытии неспешно пройдёмся по улочкам города, основанного в XI веке. Полюбуемся поющими фонтанами, старинными храмами и Стрелкой — мысе при впадении реки Которосль в Волгу. Ярославль прозвали «Северной Флоренцией» за светлую и торжественную архитектуру.
Увидим Спасо-Преображенский монастырь и храм Ильи Пророка и прогуляемся по набережной. Дальше отправимся в Кострому, заселимся в гостиницу. Ужин за доплату.
Прогулка по Костроме, Плёс, Иваново и прибытие во Владимир
После завтрака поедем в Кострому — тихий, спокойный и уютный городок. На его улочках можно забыть наконец о гуле мегаполисов. Мы полюбуемся абсолютно круглой Сусанинской площадью, которую называют «сковородкой». Проедем по мосту через речку Кострома и увидим Ипатьевский монастырь. Его мы затем посетим и заглянем в палаты.
Посетим Богоявленско-Анастасиин женский монастырь и осмотрим Феодоровскую икона Божией Матери. Далее — свободное время или программа за доплату.
Пакет «гастрономический». Отправимся в музей сыра с дегустацией. Сомелье расскажет необычные факты о костромском сыре, проведёт по комнатам старинного особняка. В дегустационном подвале отведаем этот вкуснейший символ города.
На обеде в кафе вы сможете попробовать фирменные костромские оладушки. Переедем в Плёс, манящий художников чистым воздухом, завораживающими дух просторами и видами Волги. Мы полюбуемся домами плёсского купечества, поднимемся на гору Свободы и осмотрим Успенский собор. Заглянем в музейно-выставочный комплекс «Присутственные места», а на набережной посетим музей художника И. И. Левитана. Рядом с местной пристанью снимали часть сцен фильма «Жестокий романс».
После прогулки — свободное время или программа за доплату (пакет «гастрономический»). Вас ждёт дегустация свежей рыбки горячего копчения с местным пивом в частной коптильне.
Дальше поедем в город Иваново. Какими только прозвищами его не наградили: и «ситцевый край» и «город невест», и «русский Манчестер». По дороге расскажем вам историю городка.
К вечеру прибудем во Владимир и заселимся в отель.
Гаврилов Посад и Суздаль
Позавтракаем и поедем в Гаврилов Посад, где вывели знаменитую на всю страну породу лошадей со звучным названием — Владимирский тяжеловоз. А ещё, говорят, именно местные купцы показали европейским, как варить хмельное пиво. Продолжим изучать историю в музее Российских национальных напитков.
Дальше поедем в Суздаль. Вас ждёт обзорная экскурсия по этому сказочному городу, где повсюду блестят на солнце купола церквей. Вы увидите святыни, построенные без единого гвоздя в музее Деревянного зодчества. Заглянем в Суздальский кремль XIII века и полюбуемся городом со смотровой площадки.
На обед отведаем наваристую деревенскую похлёбку в горшочке, с ней подадут хрустящий бочковой огурчик. Суздаль славится своими солёными огурцами!
Программа дальше зависит от того, какой пакет экскурсий вы выберете. Также вы можете погулять по городу самостоятельно.
Вариант 1. Пакет «музейный». Мы посетим грандиозный Спасо-Евфимиев мужской монастырь XIV века, осмотрим музейную экспозицию внутри и погрузимся в историю сооружения.
Вариант 2. Пакет «гастрономический». Что нам музеи — мы отправимся дегустировать 10 сортов суздальской медовухи. Стрелец укажет путь к медовым погребам, где нас уже будет ждать хлебосольная хозяйка. Она усадит за дубовые столы и под рассказы и переливы гуслей угостит медовухой. Закусывать будем печёными яблоками, мочёной рябиной и другими яствами.
На этом наше путешествие завершится. На автобусе отправимся в Москву. За доплату возможно отправление на скоростном поезде.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 950 ₽
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Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание по программе
- Экскурсии
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги гида
- Трансферы по маршруту на автобусе
Что не входит в цену
- Ужин по программе на человека - 2350 руб
- Доплата за иностранного гражданина - 400 руб
- Пакет «гастрономический» (оплата на месте) - 1650 руб. (по желанию)
- Пакет «музейный» (оплата на месте) - 3850 руб. (по желанию)
- Царский ужин - оплата наличными во время тура. Стоимость 2200 руб. (с алкоголем) и 1800 руб. (безалкогольный)