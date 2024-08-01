Все – туры в Москве

Найдено 4 тура в категории «Все» в Москве, цены от 12 970 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
На автобусе
1 отзыв
3 дня
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
Побывать в Плёсе, узнать, какие тайны скрывают монастырские стены, и отдохнуть от городской суеты
Начало: Ростов Великий, ж. - д. вокзал, 10:15
13 авг в 10:00
20 авг в 08:00
20 800 за человека
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
На автобусе
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1 отзыв
2 дня
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
Подняться на колокольню Нило-Столобенской пустыни и поучаствовать в монастырской трапезе
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 06:00
24 авг в 08:00
12 970 за человека
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
На автобусе
2 дня
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 0...
24 авг в 07:15
28 сен в 07:15
15 900 за человека
Русь златоглавая да белокаменная: на автобусе по всем городам Золотого кольца и на теплоходе по Оке
На автобусе
На теплоходе
На микроавтобусе
6 дней
Русь златоглавая да белокаменная: на автобусе по всем городам Золотого кольца и на теплоходе по Оке
Погулять по русскому Ватикану, набрать воды из святых источников и обойти места съёмок фильмов
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», 09:15
12 авг в 09:15
9 сен в 09:15
37 800 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Все»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
  2. Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
  3. Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
  4. Русь златоглавая да белокаменная: на автобусе по всем городам Золотого кольца и на теплоходе по Оке
Какие места ещё посмотреть в Москве
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Ростовский кремль
  6. Ипатьевский монастырь
  7. Кремль
  8. Плещеево Озеро
Сколько стоит тур в Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Все" можно забронировать 4 тура от 12 970 до 37 800. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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