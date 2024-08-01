3 дня
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
Побывать в Плёсе, узнать, какие тайны скрывают монастырские стены, и отдохнуть от городской суеты
Начало: Ростов Великий, ж. - д. вокзал, 10:15
13 авг в 10:00
20 авг в 08:00
20 800₽ за человека
2 дня
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
Подняться на колокольню Нило-Столобенской пустыни и поучаствовать в монастырской трапезе
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 06:00
24 авг в 08:00
12 970₽ за человека
2 дня
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 0...
24 авг в 07:15
28 сен в 07:15
15 900₽ за человека
6 дней
Русь златоглавая да белокаменная: на автобусе по всем городам Золотого кольца и на теплоходе по Оке
Погулять по русскому Ватикану, набрать воды из святых источников и обойти места съёмок фильмов
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», 09:15
12 авг в 09:15
9 сен в 09:15
37 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюбовь1 августа 2024Тур очень понравился, всё было интересно, правда немного не повезло с погодой, был дождь и ветер, хотя это не помешало получить удовольствие от экскурсий. От нашего гида Ирины Викторовны получили очень много интересной информации, спасибо большое за экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Все»
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- Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
- Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
- Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
- Русь златоглавая да белокаменная: на автобусе по всем городам Золотого кольца и на теплоходе по Оке
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