Л Любовь

Тур очень понравился, всё было интересно, правда немного не повезло с погодой, был дождь и ветер, хотя это не помешало получить удовольствие от экскурсий. От нашего гида Ирины Викторовны получили очень много интересной информации, спасибо большое за экскурсии.