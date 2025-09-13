Индивидуальная
до 10 чел.
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
Начало: В центре Старого города
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
22 сен в 10:00
23 сен в 10:00
16 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле
Начало: Перед зданием касс Бородинского музея
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
16 300 ₽ за всё до 4 чел.
