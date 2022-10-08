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Описание
Кто вас ожидает
Чукотские ездовые
Почти мифическая порода, ошибочно называвшаяся американцами вымершей в начале 20 века. Эти собаки пришли вместе с людьми на берег Ледовитого океана самой восточной точки Евразии. Их потомки отправились дальше, расселяясь с эскимосами вдоль Северной Америки до Гренландии и по ней. А чукотские ездовые так и живут в суровом климате, как и тысячелетия назад: делят с человеком жилье и ходят на охоту на морской лед. Привыкшие в долгие дни и недели непогоды к созерцательному образу жизни, они охотно контактируют с человеком и легко настраивают на умиротворение и сердечный покой.
Аляскинские хаски
А эти ребята поселились у нас меньше десяти лет назад. Как и многих, нас покорило их постоянное желание бежать вперед. Полторы тысячи километров они пробегают за 7-8 дней, выигрывая все длинные гонки в мире. Увидев их, посетители в первую очередь восклицают: «Это не хаски!». Но на самом деле «хаски» — это второе слово в названии ездовых пород Северной Америки. Их несколько, и они очень разные. А аляскинские — и вовсе удивительная порода. У этих собак длинные родословные и самый почетный титул «вожак Золотая Шлейка» (в родословных наших собак тоже предки с этим титулом). Вы узнаете, почему они бегают в попонках, гольфиках и носочках. И, несомненно, ощутите энергию и любовь к движению, которыми они способны заразить каждого. Снежные или грунтовые трассы — все равно. Главное — вперед!
🐺 Собаки моего питомника путешествуют и работают вместе со мной в разных регионах России и Финляндии. В 2021 году мы вернулись с длительной работы на Шпицбергене. Там мы вместе разрабатывали туристические маршруты для Центра Арктического туризма и строили один из самых северных в мире кеннелов. Успешно приняли участие в самой северной гонке на собачьих упряжках. Интересные факты о ездовых собаках я расскажу не только у их домиков, но и во время совместной прогулки по лесу или (на ваш выбор) в поездке — на норвежском карте в бесснежное время года либо на традиционных нартах по снегу.
💙 Душа и энергия Арктики — в ее животных, а из них лишь собака близка к человеку настолько, что совместные путешествия становятся глубоким постижением Духа Севера. Приехав к нам, вы попробуете взглянуть на этот древний союз иначе.
Организационные детали
Сейчас мы располагаемся около города Можайск. К нам можно доехать на машине, предварительно договорившись о встрече.
Для катаний в сырую погоду мы выдаем комбинезоны, а для прогулок по лесу вам понадобится спортивная обувь или сапоги
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в деревне Елево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Можайске
Меня зовут Елена, с 90-х годов занимаюсь ездовыми собаками, и моему питомнику 23 года. Мы много путешествовали и жили в разных странах. Я автор книги, посвященной ездовым собакам, а мои статьи переведены на 5 языков, включая финский и голландский. Особым моим интересом являются ездовые собаки российского Севера — сейчас редкие и вымирающие. Мои собаки снимались в фильме с Владимиром Машковым и красовались на обложке книги о Трансконтинентальной экспедиции французского издательства Робер Ляфон. По Шпицбергену каждая из этих собак пробежала 2500-3000 км, а я — около 6 тысяч. Мы приглашаем гостей, чтобы разделить с ними нашу любовь к Арктике. А еще ездовые собаки — отличные психотерапевты, легко умиротворяют и настраивают на позитив!