Сплав на байдарках с проживанием в глэмпинге

Экскурсионный тур «Сплав на байдарках с проживанием в глэмпинге» на 3 дня

5
3 отзыва
Сплав на байдарках с проживанием в глэмпинге
Сплав на байдарках с проживанием в глэмпинге
Сплав на байдарках с проживанием в глэмпинге
Сплав на байдарках с проживанием в глэмпинге
Сплав на байдарках с проживанием в глэмпинге
Сплав на байдарках с проживанием в глэмпинге
Сплав на байдарках с проживанием в глэмпинге
Сплав на байдарках с проживанием в глэмпинге
Сплав на байдарках с проживанием в глэмпинге
Сплав на байдарках с проживанием в глэмпинге
Сплав на байдарках с проживанием в глэмпинге
Сплав на байдарках с проживанием в глэмпинге
Сплав на байдарках с проживанием в глэмпинге
Ближайшие даты:
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Описание

Из Тульской в Орловскую область стремительно несет свои воды река Зуша. Новый маршрут насыщен интересными местами, и отлично подходит для семейного отдыха. Зуша — интересная река со скалистыми берегами. До впадения в Оку ее длина составляет 235 км. На ее скалистых обрывистых берегах стоят древние города Новосиль и Мценск, которые могут многое рассказать о своем прошлом путешественникам, заглянувшим на старинные улочки. Живописные пейзажи реки с ее высокими берегами, а также посещение древнего городища Новосиль, Свято-Духова мужского монастыря и военно-исторического мемориала «Вяжи» – оставит яркие незабываемые впечатления от путешествия.

Преимущества этого путешествия:

  • уединение с природой – ночевки в палатках в живописных местах;
  • комбинированная программа – во время сплава у Вас будет возможность посетить достопримечательности, которые будут встречаться на Вашем пути;
  • семейный отдых – в туре нет ограничений по возрасту и физической подготовки участников;
  • проверка своего опыта – Вам предоставят возможность соревнований по технике водного туризма среди участников сплава.

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы, Мценск

16.35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721Ч.

Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск;

С 18:00 Заезд в кемпинг на личном автотранспорте.

20:10 Встреча с инструктором на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

Переезд на берег реки, в кемпинг «Сплав стихий».

21:00 Поздний ужин в кафе кемпинга.

Вечер знакомств и игры у костра;

Встреча группы, МценскВстреча группы, Мценск
2 день

Начало сплава

9:00 Завтрак в кафе кемпинга.

10:30 Переезд к месту начала сплава.

11:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава.

Отправляемся в путь (17 км).

13:00 Остановка на обед в полевых условиях.

15:00 Продолжение сплава по реке.

На реке нам будет некогда скучать.

На протяжении всего сплава наш путь будут преграждать мосты, которые образуют мощные сливы.

На этих участках путешественники должны быть особенно внимательными и осторожными.

Стремительное течение реки будет нести байдарки мимо крутых живописных склонов и известковых выходов.

Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля.

Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.

Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.

17:00 Прибытие в кемпинг «Сплав стихий».

19:00 Ужин в кафе кемпинга.

21:00 Походная баня, игры и развлечения у костра.

Вечером есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды.

На Руси поход в баню всегда был ритуалом, в парилке не только получали удовольствие, но и исцеляли тело.

Начало сплаваНачало сплава
3 день

Экскурсия на городище Новосиль, продолжение сплава, отъезд

8:30 Завтрак в кафе кемпинга.

9:30 Экскурсия на городище Новосиль.

Перед началом сплава мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле.

На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала.

В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.

Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России.

И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи, мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова, Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников.

Культурный слой в городище составляет до 1,5 м, и содержит отложения XII-XIII.

11:00 Продолжение сплава по реке (11 км).

Осмотр Свято-Духова мужского монастыря.

Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь.

Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей.

Это обусловливало его важное стратегическое значение в прошлом.

Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши.

Мы проведем на воде до обеда, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.

14:30 Окончание сплава.

15:00 Обед в кафе кемпинга.

17:30 Отъезд на ж. д. вокзал г Мценска.

19:15 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву. (Поезд №716Ч «Ласточка»).

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:55 прибытие в Москву на Курский вокзал.

время указано ориентировочное

порядок проведения мероприятий может быть изменен

Экскурсия на городище Новосиль, продолжение сплава, отъездЭкскурсия на городище Новосиль, продолжение сплава, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на выбор в глэмпинге или в двух- и трехместных палатках.

Стоимость тура в зависимости от размещения и возраста участника:

Активный глэмпинг Сплав стихийапрель-июньС 27 июня
Двухместный модуль Призма на склоне без удобств
Взрослый на основном месте1190012900
Ребёнок 3—6 лет на основном месте65006500
Ребёнок 7—12 лет на основном месте1090011900
Одноместное размещение1600017000
Двухместный модуль Сафари ЮГ наверху склона с удобствами
Взрослый на основном месте1390014900
Ребёнок 3—6 лет на основном месте1090011900
Ребёнок 7—12 лет на основном месте1190012900
Взрослый на дополнительном месте1290013900
Ребёнок 3—6 лет на дополнительном месте75007500
Ребёнок 7—12 лет на дополнительном месте1090011900
Одноместное размещение2000021000
Семейный модуль Сафари ЮГ наверху склона с удобствами
Взрослый на основном месте1390014900
Ребёнок 3—6 лет на основном месте1090011900
Ребёнок 7—12 лет на основном месте1190012900
Взрослый на дополнительном месте1290013900
Ребёнок 3—6 лет на дополнительном месте75007500
Ребёнок 7—12 лет на дополнительном месте89008900
Одноместное размещение2000021000
Палаточный лагерь
Двухместная палатка TRAMP LAIR 2
Взрослый на основном месте89009900
Ребёнок 3—6 лет на основном месте45004500
Ребёнок 7—12 лет на основном месте80009000
Одноместное размещение990010900
Трехместная палатка TRAMP LAIR 3
Взрослый на основном месте89009900
Ребёнок 3—6 лет на основном месте45004500
Ребёнок 7—12 лет на основном месте80009000
Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от г. Мценска до начала маршрута / до ж. д. вокзала г. Мценска
  • Комплексное питание по программе
  • Прокат инвентаря (палатки, байдарки, гермомешки, спасательные жилеты, спальные мешки, туристические коврики, костровое оборудование, коллективный тент)
  • Развлекательная программа
  • Экскурсионная программа
  • Страховка
  • Сопровождение инструктором
Что не входит
  • Авиа- и жд билеты до г. Мценска и обратно
  • Продукты, не включенные в меню
  • Дополнительные услуги
  • Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
г. Мценск и г. Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • сумка или рюкзак;
  • нож;
  • миска, кружка, ложка (не обязательно);
  • небольшой фонарик (с комплектом сменных батареек);
  • вкладыш в спальный мешок или простыню;
  • удобная обувь для сплава (кеды или кроссовки);
  • комплект теплых вещей (свитер, куртка, шерстяные носки);
  • комплект сменной одежды на случай ухудшения погоды;
  • накидку от дождя или непромокаемую куртку;
  • сменная обувь (кроссовки или ботинки для легкого треккинга, сланцы);
  • солнцезащитные очки;
  • головной убор от солнца, крем от загара (коэффициент защиты не менее 15);
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
  • необходимые индивидуальные лекарственные средства;
  • мази и репелленты от кровососущих насекомых.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какое предоставляется снаряжение?
  • двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T»;
  • двух-трехместные байдарки «Таймень»;
  • трехместные каркасно-надувные байдарки «Хатанга»;
  • двух-трехместные палатки с тамбуром;
  • спальные мешки;
  • туристские коврики;
  • спасжилеты;
  • гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров;
  • походная баня с печкой.
Будет ли сотовая связь на маршруте?

Сотовая связь неустойчивая, полное отсутствие связи на 20 % маршрута.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
14 июня 2022
Очень понравилось, был с детьми 8 и 5 лет, дети в восторге (младший поменьше) но было очень интересно, все снаряжение выдают, кормят вкусно, походная банька, вообщем за 2 дня устали и отдохнули, будем приезжать еще. Такое чувство что приехал к друзьям в гости, очень радушный прием
Н
14 июня 2022
Встерили на вокзале, место удобное, рядом немного шумит платина, но звук перестаешь слышать через 30 минут. Все очень доброжелательный и гостеприимны
Н
3 мая 2018
Спасибо большое организаторам! Нам всё очень понравилось - постараемся приехать ещё. Порадовал, не зависящий от капризов погоды, высокий уровень сервиса! Все Вы большие молодцы - от инструкторов до неизменно бдящих организаторов. Обед из четырёх блюд рулит!))
Спасибо за организацию сплава. Нам понравилось, было интересно, весело и очень вкусно.

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