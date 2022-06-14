Встреча группы, Мценск

Из Тульской в Орловскую область стремительно несет свои воды река Зуша. Новый маршрут насыщен интересными местами, и отлично подходит для семейного отдыха. Зуша — интересная река со скалистыми берегами. До впадения в Оку ее длина составляет 235 км. На ее скалистых обрывистых берегах стоят древние города Новосиль и Мценск, которые могут многое рассказать о своем прошлом путешественникам, заглянувшим на старинные улочки. Живописные пейзажи реки с ее высокими берегами, а также посещение древнего городища Новосиль, Свято-Духова мужского монастыря и военно-исторического мемориала «Вяжи» – оставит яркие незабываемые впечатления от путешествия.
Преимущества этого путешествия:
16.35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721Ч.
Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск;
С 18:00 Заезд в кемпинг на личном автотранспорте.
20:10 Встреча с инструктором на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
Переезд на берег реки, в кемпинг «Сплав стихий».
21:00 Поздний ужин в кафе кемпинга.
Вечер знакомств и игры у костра;
9:00 Завтрак в кафе кемпинга.
10:30 Переезд к месту начала сплава.
11:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Начало сплава.
Отправляемся в путь (17 км).
13:00 Остановка на обед в полевых условиях.
15:00 Продолжение сплава по реке.
На реке нам будет некогда скучать.
На протяжении всего сплава наш путь будут преграждать мосты, которые образуют мощные сливы.
На этих участках путешественники должны быть особенно внимательными и осторожными.
Стремительное течение реки будет нести байдарки мимо крутых живописных склонов и известковых выходов.
Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля.
Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.
Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.
17:00 Прибытие в кемпинг «Сплав стихий».
19:00 Ужин в кафе кемпинга.
21:00 Походная баня, игры и развлечения у костра.
Вечером есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды.
На Руси поход в баню всегда был ритуалом, в парилке не только получали удовольствие, но и исцеляли тело.
8:30 Завтрак в кафе кемпинга.
9:30 Экскурсия на городище Новосиль.
Перед началом сплава мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле.
На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала.
В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.
Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России.
И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи, мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова, Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников.
Культурный слой в городище составляет до 1,5 м, и содержит отложения XII-XIII.
11:00 Продолжение сплава по реке (11 км).
Осмотр Свято-Духова мужского монастыря.
Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь.
Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей.
Это обусловливало его важное стратегическое значение в прошлом.
Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши.
Мы проведем на воде до обеда, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.
14:30 Окончание сплава.
15:00 Обед в кафе кемпинга.
17:30 Отъезд на ж. д. вокзал г Мценска.
19:15 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву. (Поезд №716Ч «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:55 прибытие в Москву на Курский вокзал.
время указано ориентировочное
порядок проведения мероприятий может быть изменен
Тур предусматривает проживание на выбор в глэмпинге или в двух- и трехместных палатках.
Стоимость тура в зависимости от размещения и возраста участника:
|Активный глэмпинг Сплав стихий
|апрель-июнь
|С 27 июня
|Двухместный модуль Призма на склоне без удобств
|Взрослый на основном месте
|11900
|12900
|Ребёнок 3—6 лет на основном месте
|6500
|6500
|Ребёнок 7—12 лет на основном месте
|10900
|11900
|Одноместное размещение
|16000
|17000
|Двухместный модуль Сафари ЮГ наверху склона с удобствами
|Взрослый на основном месте
|13900
|14900
|Ребёнок 3—6 лет на основном месте
|10900
|11900
|Ребёнок 7—12 лет на основном месте
|11900
|12900
|Взрослый на дополнительном месте
|12900
|13900
|Ребёнок 3—6 лет на дополнительном месте
|7500
|7500
|Ребёнок 7—12 лет на дополнительном месте
|10900
|11900
|Одноместное размещение
|20000
|21000
|Семейный модуль Сафари ЮГ наверху склона с удобствами
|Взрослый на основном месте
|13900
|14900
|Ребёнок 3—6 лет на основном месте
|10900
|11900
|Ребёнок 7—12 лет на основном месте
|11900
|12900
|Взрослый на дополнительном месте
|12900
|13900
|Ребёнок 3—6 лет на дополнительном месте
|7500
|7500
|Ребёнок 7—12 лет на дополнительном месте
|8900
|8900
|Одноместное размещение
|20000
|21000
|Палаточный лагерь
|Двухместная палатка TRAMP LAIR 2
|Взрослый на основном месте
|8900
|9900
|Ребёнок 3—6 лет на основном месте
|4500
|4500
|Ребёнок 7—12 лет на основном месте
|8000
|9000
|Одноместное размещение
|9900
|10900
|Трехместная палатка TRAMP LAIR 3
|Взрослый на основном месте
|8900
|9900
|Ребёнок 3—6 лет на основном месте
|4500
|4500
|Ребёнок 7—12 лет на основном месте
|8000
|9000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Сотовая связь неустойчивая, полное отсутствие связи на 20 % маршрута.