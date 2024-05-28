Авторские туры в Териберку – экскурсии в Мурманске

Найдено 7 экскурсий в категории «Авторские туры в Териберку» в Мурманске, цены от 4 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Териберка: арктическая сказка на краю земли
🚗 На машине
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
867 отзывов
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500 за человека
Морская прогулка из Териберки
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Увлекательная морская прогулка из Териберки: наблюдение за морскими животными
Откройте для себя волшебство Баренцева моря во время морской прогулки из Териберки. Вас ждут встречи с китами, дельфинами и захватывающие виды
Начало: Причалы Териберки
Расписание: В 08:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 5 000 за человека
Экскурсия в Териберку
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200 за человека
Териберка. Все краски Крайнего Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 25 000 за всё до 3 чел.
Териберка - ворота Арктики
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Териберка - ворота Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 17 540 за человека
Териберка и киты на краю земли
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
15 отзывов
Териберка и киты на краю земли
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: Группы формируются до 09:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Териберка: незабываемые выходные
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
20 отзывов
Териберка: незабываемые выходные
Начало: Место вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • h
    hi+79627
    28 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Отлично провели время. Понравилось, что нас было всего трое, комфортно было в пути и отлично провели время в Териберке. Гид Александр легко и не навязчиво провел экскурсию. Довольна на все что процентов! Ре
  • Р
    Ренат
    26 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Увидел Кольскую ГЭС, пляж в Териберке и природный парк. Когда ехали обратно, мимо нас пролетели несколько военных вертолетов, тоже круто. Антон
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    очень много рассказал про Мурманскую область, город и село Териберка. Слушать было интересно, узнал много нового, подача с юмором и эмоциями, здорово. Во время всей поездки он поддерживал диалог, был дружелюбным, отвечал на все вопросы. Экскурсия очень понравилась, всё было на высоте, порадовало, что нам дали пакетик с перекусом и чай в термосе. Большое спасибо Антону и вашей команде и успехов вам!

  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Красивое место, пропитано духом севера, интересной историей. Завораживающие северные пейзажи! Наш гид Александр, профессионал! Увлекательно, постепенно погружает в атмосферу места! Рекомендую его, если хотите услышать и увидеть то, что другие не покажут и не расскажут!!!
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Териберка: незабываемые выходные
    Все прекрасно. Красивые виды, чистый морской воздух, красивый водопад, тюлени, чаепитие и музыка. Спасибо гиду Роману.
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки
    Всё супер! Единственное китов не увидели, не повезло. . (
  • С
    Сергей
    12 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки
    Хоть китов и не встретили, но отлично прогулялись, посмотрели на арктическую природу, которая начинает просыпаться после зимы.
  • Ю
    Юлия
    12 марта 2024
    Экскурсия в Териберку
    Большое спасибо гиду Вячеславу! Он не давал заскучать всю поездку, интересно рассказывает👍🏻 Виды потрясающие, захватывает. Нам не удалось выйти в море, закрыли из-за погодных условий, но даже это не испортило настроение. Большое спасибо за организацию!
  • И
    Илья
    16 февраля 2024
    Териберка: незабываемые выходные
    Экскурсия на 5 баллов, спасибо большое гиду Артему за увлекательное путешествия в Териберку. Очень многое узнали о Севере, городе Мурманске и его истории.
  • К
    Ксения
    16 февраля 2024
    Териберка и киты на краю земли
    Экскурсию брали на 7 человек, нам всем очень понравилось❤️❤️❤️ Профессиональный подход, постоянно на связи, нам даже помогли найти такси, хотя это
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    совсем не входило в их обязанности. Конечно, хочется отметить нашего гида в Териберку, просто высший класс🫶 Он вообще не замолкал и смешил нас, рассказывал про историю, про то куда лучше сходить, где вкуснее еда, где лучше покупать рыбу🤤 В поездке прислушивались ко всем нашим просьбам, останавливались, когда мы просили. Маршрут экскурсии тоже поразил, это стоит увидеть своими глазами, природа завораживает и даже не верится, что мы увидели это все своими глазами😊 Морская прогулка тоже восторг, у нас был очень приятный капитан, мы увидели китов, но нас всех укачало, советую принимать таблетки перед выходом в море🐋 Если вы думаете где взять экскурсию, то можете не сомневаться и смело заказывать экскурсии у Анны🔥🔥🔥

  • Н
    Наталья
    13 февраля 2024
    Экскурсия в Териберку
    Экскурсия в Териберку начала моё путешествие в Мурманске. Я впечатлена и самой экскурсией, и гидом-водителем Артёмом. Он проводил экскурсию, рассказывал
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    о Кольском полуострове бОльшую часть времени. Был включён в каждого участника группы все 10 часов нашего путешествия. Учитывал желания и умел встроить их гибко в структуру поездки. Удивительно приятное впечатление от направленности на нас. И от его профессионализма: информация интересна, подаётся эмоционально, речь грамотная. Очень профессионально. Рекомендую на 100%. Спасибо за этот день. Мои впечатления начались с глубокой любви, переданной мне - к этой земле.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Авторские туры в Териберку»

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  7. Кольский мост
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  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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