1 чел.
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скидка
10%
Групповая
10 часов
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Увлекательная морская прогулка из Териберки: наблюдение за морскими животными
Откройте для себя волшебство Баренцева моря во время морской прогулки из Териберки. Вас ждут встречи с китами, дельфинами и захватывающие виды
Начало: Причалы Териберки
Расписание: В 08:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 5 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Териберка - ворота Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 17 540₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Териберка и киты на краю земли
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: Группы формируются до 09:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Териберка: незабываемые выходные
Начало: Место вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- hhi+7962728 мая 2024Отлично провели время. Понравилось, что нас было всего трое, комфортно было в пути и отлично провели время в Териберке. Гид Александр легко и не навязчиво провел экскурсию. Довольна на все что процентов! Ре
- РРенат26 мая 2024Увидел Кольскую ГЭС, пляж в Териберке и природный парк. Когда ехали обратно, мимо нас пролетели несколько военных вертолетов, тоже круто. Антон
- ССергей26 мая 2024Красивое место, пропитано духом севера, интересной историей. Завораживающие северные пейзажи! Наш гид Александр, профессионал! Увлекательно, постепенно погружает в атмосферу места! Рекомендую его, если хотите услышать и увидеть то, что другие не покажут и не расскажут!!!
- ЕЕлена15 мая 2024Все прекрасно. Красивые виды, чистый морской воздух, красивый водопад, тюлени, чаепитие и музыка. Спасибо гиду Роману.
- ООльга12 мая 2024Всё супер! Единственное китов не увидели, не повезло. . (
- ССергей12 мая 2024Хоть китов и не встретили, но отлично прогулялись, посмотрели на арктическую природу, которая начинает просыпаться после зимы.
- ЮЮлия12 марта 2024Большое спасибо гиду Вячеславу! Он не давал заскучать всю поездку, интересно рассказывает👍🏻 Виды потрясающие, захватывает. Нам не удалось выйти в море, закрыли из-за погодных условий, но даже это не испортило настроение. Большое спасибо за организацию!
- ИИлья16 февраля 2024Экскурсия на 5 баллов, спасибо большое гиду Артему за увлекательное путешествия в Териберку. Очень многое узнали о Севере, городе Мурманске и его истории.
- ККсения16 февраля 2024Экскурсию брали на 7 человек, нам всем очень понравилось❤️❤️❤️ Профессиональный подход, постоянно на связи, нам даже помогли найти такси, хотя это
- ННаталья13 февраля 2024Экскурсия в Териберку начала моё путешествие в Мурманске. Я впечатлена и самой экскурсией, и гидом-водителем Артёмом. Он проводил экскурсию, рассказывал
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Авторские туры в Териберку»
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