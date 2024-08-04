Что ещё посмотреть – экскурсии в Мурманске

Найдено 9 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Мурманске, цены от 910 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Водопады в окрестностях Мурманска
На машине
скидка
35%
37 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
Лучший выбор
Путешествие к водопадам и пляжу Мурманска с пикником
Отправьтесь на увлекательное путешествие к водопадам на реках Ура и Большая Лавна, посетите северный пляж и насладитесь пикником с видом на водопад
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
64004 160 за человека
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
На машине
скидка
15%
334 отзыва
13 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
1320011 220 за человека
Териберка: дыхание Ледовитого океана
На машине
скидка
10%
415 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
В тренде
Териберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
50004 500 за человека
Мурманские муралы
Пешая
164 отзыва
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
6 авг в 16:00
7 авг в 16:00
910 за человека
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Пешая
На снегоступах
скидка
35%
35 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Лучший выбор
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 58503 803 за человека
Ловозерские тундры - красота и мистика Севера
На машине
52 отзыва
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Ловозерским тундрам: уникальные пейзажи и захватывающие истории
Отправьтесь в мини-группе до 7 человек к Ловозерским тундрам. Вас ждут фантастические пейзажи, горные цирки и заброшенные штольни
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 09:00
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
9 500 за человека
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
Пешая
152 отзыва
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Сопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
2 600 за человека
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Джиппинг
На машине
58 отзывов
12 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
11 600 за человека
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
На машине
24 отзыва
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 августа 2024
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Экскурсия супер! Гид Игорь всю дорогу туда и обратно очень интересно рассказывал про историю Териберки, местную жизнь, флору и фауну. Вышли
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    в море, увидели белух, серого кита, бакланов Очень классно погуляли по природному парку с красивым пляжем и водопадом Вкусно покушали и пообщались с оленями Спасибо большое за такие впечатления!

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2024
    Териберка: дыхание Ледовитого океана
    Бронировали экскурсию в Териберку у Милы, гид Александр. Впечатления от поездки только положительные! Гид - отличный рассказчик, грамотный, доброжелательный, профессиональный
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    водитель и внимательный ко всем спутникам. Териберка оказалась необычным и очень душевным местом, к посещению просто обязательна! Ограничений по возрасту и физической подготовки не вижу.

  • Н
    Наталья
    3 августа 2024
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Териберка прекрасна! Большое спасибо экскурсоводу Павлу за интересный рассказ про историю Мурманска, Териберки, за четкую организацию, внимательное отношение к туристам. Водителю Алексею - аккуратное и бережное вождение.
  • А
    Алена
    3 августа 2024
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Были на экскурсии 30.07 С организацией все четко и понятно, администратор на связи, был отдельный чат. Очень повезло с гидом Павлом (далее
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    подробно), водителем Алексеем - бережное отношение к транспорту и пассажирам, комфортабельным автобусом! Ну и конечно группа, всем спасибо за компанию! Павел просто супер гид и очень приятный человек! Всю дорогу рассказывал историю своего родного края, интересно, без лишних дат и академической информации, которую никогда не можешь запомнить и вообще не понимаешь, зачем она тебе. Уместные шутки, четкая речь, богатая лексика. Ну и конечно сама Териберка ❤️ это в сердце навсегда, очень много эмоций, впечатлений, мы обязательно вернемся. Киты не были для нас целью, но нам повезло и мы их увидели 🐳 Единственный нюанс по экскурсии это обед, который был мягко говоря не очень, но тут это связано с проблемами то с водой, то с электричеством. Но я бы все же предложила дать свободное время около нормального кафе, а там уж кому что, кто хочет гуляет, кто хочет обедает. Большое спасибо за экскурсию!

    Были на экскурсии 30.07Были на экскурсии 30.07Были на экскурсии 30.07Были на экскурсии 30.07Были на экскурсии 30.07
  • Д
    Дмитрий
    3 августа 2024
    Териберка: дыхание Ледовитого океана
    Прекрасное путешествие! Организовано отлично. Не видя, не зная друг друг создаëтся впечатление, что общаешься с давними знакомымы. Инструкции, рекомендации даны
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    заблаговременно. Группа в автомобиле 4 человека. Забрала Мила из гостиницы, а вечером вернула (а это экономия на такси, если бы назначали место сбора и исключение риска опоздать). В дороге приятное общение-посмотрите налево, посмотрите направо😊Остановки размятся, пофотографировать. В месте назначения организовано всë-место в ресторане, посещение всех достопримечательностей, пешее путешествие вместе с Милой, рассказы обо всëм интересующем. Угощение чаем, бутербродами. Спокойно, без спешки. Просто классно👍

  • Н
    Наталья
    2 августа 2024
    Водопады в окрестностях Мурманска
    Отличная экскурсия. По пути в машине гид рассказывал об истории Мурманска и местной природе. Водопады доступны для всех - и
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    детей и взрослых. Ребёнок по пути наелся ягод - черники, водники и немного морошки. Всем всё понравилось, все в восторге! Спасибо!

  • O
    Olga
    2 августа 2024
    Мурманские муралы
    Мне понравилась экскурсия. Необычная, интересная, показывает Мурманск с современной и творческой стороны. Мария - любит свой город и рассказывает о нем с большим теплом и красивой улыбкой.
  • А
    Андрей
    2 августа 2024
    Териберка: дыхание Ледовитого океана
    Все было класс! Териберка в наших сердцах на всю жизнь! Обязательно прилетим еще зимой)
    Все было класс! Териберка в наших сердцах на всю жизнь! Обязательно прилетим еще зимой)Все было класс! Териберка в наших сердцах на всю жизнь! Обязательно прилетим еще зимой)Все было класс! Териберка в наших сердцах на всю жизнь! Обязательно прилетим еще зимой)Все было класс! Териберка в наших сердцах на всю жизнь! Обязательно прилетим еще зимой)Все было класс! Териберка в наших сердцах на всю жизнь! Обязательно прилетим еще зимой)Все было класс! Териберка в наших сердцах на всю жизнь! Обязательно прилетим еще зимой)Все было класс! Териберка в наших сердцах на всю жизнь! Обязательно прилетим еще зимой)Все было класс! Териберка в наших сердцах на всю жизнь! Обязательно прилетим еще зимой)Все было класс! Териберка в наших сердцах на всю жизнь! Обязательно прилетим еще зимой)Все было класс! Териберка в наших сердцах на всю жизнь! Обязательно прилетим еще зимой)
  • G
    Galina
    2 августа 2024
    Водопады в окрестностях Мурманска
    Отличное мини-путешествие по окрестностям Мурманска. Красивые виды, водопады и сами рассказы экскурсовода. Мы ездили с гидом Геннадием, с нами были
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    дети 13 и 6 лет, они в восторге. Напились чаю с печеньем на привале. Пешая часть маршрута несложная. Нам понравилось, рекомендуем.

  • Н
    Надежда
    2 августа 2024
    Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
    Совершенно спонтанно поехали с подругой в Мурманск на ее день рождения и в качестве подарка был выбран этот экскурсионный маршрут.
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    Хочется поблагодарить менеджера Веру и нашего экскурсовода Веру за участие в организации мини сюрприза и подарки от компании, было очень неожиданно и приятно! По самому туру - организация на высшем уровне. Время и точка, откуда нас забирали были согласованы заранее, нас забрали даже чуть раньше. Вместо 5-7 человек нас было всего трое. По пути Вера делилась с нами множеством интересных подробностей о жизни в Мурманске, его особенностях и многом другом. По пути невозможно было оторваться от красоты тундры, природа просто невероятная. Дорога до Териберки (местным жителям будет приятно, если вы будете произносить название правильно - ТерИберка, а не ТерибЕрка) заняла примерно 1,5 часа. В самой Териберке людей достаточно много, даже учитывая что это было начало недели. Есть много мест где можно сделать отличные кадры, просто прогуляться по песчаному пляжу, позагорать. Также есть несколько ресторанчиков\кафе где можно очень вкусно поесть\выпить. Правда из-за аномальной жары и наплыва посетителей почти ничего к нашему приезду не осталось, но это не сильно нас расстроило, плюс очень приятная девушка-официантка быстро сориентировала нас по позициям и предложила альтернативы. Следующим по плану был выход в море. Китов мы не увидели (разве что издали что-то похожее на хвост), если собираетесь ехать ради китов - либо выбирайте более длительную морскую прогулку, чтобы корабль уходил дальше в море, либо нужно ехать позже, когда в бухту заплывают большие киты). Также наш корабль сломался, в том числе поэтому мы никого не увидели. Но зато удалось бесплатно порыбачить и организатор предлагал нам повторно выйти в море, но мы отказались. За морскую прогулку нам вернули деньги, так что несмотря на этот неприятный инцедент мы остались довольны. После буксировки нашего судна в Териберку мы направились к Батарейскому водопаду (идти может быть тяжеловато, если вы не фанат ходьбы\подъемов в гору). Виды опять же какие-то космические, фотографии просто не передают всю величественность этих мест. Также посмотрели на пляж яйца дракона, кладбище кораблей. Очень яркие впечатления оставила дегустация морепродуктов - гребешки, морские огурцы, модиолус - все очень вкусное (на ежей не успели, их разобрали до нашего приезда). На этом наша экскурсия была окончена и мы уставшие, но счастливые поехали обратно. Доехали комфортно, без особых приключений (после длительной прогулки и свежего воздуха всю дорогу обратно проспали). Если же вы бывалый путешественник, скорее всего вам будет скучновато (сами точки маршрута - пляж, кладбище кораблей, качели живописные но очень "туристические" и на фото выглядят более масштабно и круто чем в реальности, времени на спокойное исследование почти нет, если не повезло с другими участниками тура - то вообще пиши пропало. По итогу - если вы впервые в Мурманске и хотите провести день в необычном приключении - дерзайте, это поездка для вас. Идеально подойдет для того, чтобы познакомится с особенностями этой местности, узнать "подводные камни" путешествий здесь и понять для себя, что и как вы хотите посмотреть в следующий раз, потому что точно захочется вернуться еще. Тур хороший, много познавательных и интересных фактов мы узнали о жизни в Мурманске и Териберке, о том, куда можно еще сходить\съездить, гид интересный.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Водопады в окрестностях Мурманска
  2. Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
  3. Териберка: дыхание Ледовитого океана
  4. Мурманские муралы
  5. Свидание с Севером на сопке Мишукова
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
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