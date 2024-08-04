скидка
35%
4.5 часа
Индивидуальная
Лучший выборПутешествие к водопадам и пляжу Мурманска с пикником
Отправьтесь на увлекательное путешествие к водопадам на реках Ура и Большая Лавна, посетите северный пляж и насладитесь пикником с видом на водопад
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
64004 160₽ за человека
скидка
15%
13 часов
Водная прогулка
Лучший выборТериберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
1320011 220₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
В трендеТериберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
50004 500₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
6 авг в 16:00
7 авг в 16:00
910₽ за человека
скидка
35%
4 часа
Индивидуальная
Лучший выборСопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 58503 803₽ за человека
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Ловозерским тундрам: уникальные пейзажи и захватывающие истории
Отправьтесь в мини-группе до 7 человек к Ловозерским тундрам. Вас ждут фантастические пейзажи, горные цирки и заброшенные штольни
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 09:00
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
9 500₽ за человека
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборСопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
2 600₽ за человека
12 часов
Водная прогулка
Лучший выборТериберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
11 600₽ за человека
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 августа 2024Экскурсия супер! Гид Игорь всю дорогу туда и обратно очень интересно рассказывал про историю Териберки, местную жизнь, флору и фауну. Вышли
- ЮЮлия4 августа 2024Бронировали экскурсию в Териберку у Милы, гид Александр. Впечатления от поездки только положительные! Гид - отличный рассказчик, грамотный, доброжелательный, профессиональный
- ННаталья3 августа 2024Териберка прекрасна! Большое спасибо экскурсоводу Павлу за интересный рассказ про историю Мурманска, Териберки, за четкую организацию, внимательное отношение к туристам. Водителю Алексею - аккуратное и бережное вождение.
- ААлена3 августа 2024Были на экскурсии 30.07 С организацией все четко и понятно, администратор на связи, был отдельный чат. Очень повезло с гидом Павлом (далее
- ДДмитрий3 августа 2024Прекрасное путешествие! Организовано отлично. Не видя, не зная друг друг создаëтся впечатление, что общаешься с давними знакомымы. Инструкции, рекомендации даны
- ННаталья2 августа 2024Отличная экскурсия. По пути в машине гид рассказывал об истории Мурманска и местной природе. Водопады доступны для всех - и
- OOlga2 августа 2024Мне понравилась экскурсия. Необычная, интересная, показывает Мурманск с современной и творческой стороны. Мария - любит свой город и рассказывает о нем с большим теплом и красивой улыбкой.
- ААндрей2 августа 2024Все было класс! Териберка в наших сердцах на всю жизнь! Обязательно прилетим еще зимой)
- GGalina2 августа 2024Отличное мини-путешествие по окрестностям Мурманска. Красивые виды, водопады и сами рассказы экскурсовода. Мы ездили с гидом Геннадием, с нами были
- ННадежда2 августа 2024Совершенно спонтанно поехали с подругой в Мурманск на ее день рождения и в качестве подарка был выбран этот экскурсионный маршрут.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Что ещё посмотреть»
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