читать дальше

Хочется поблагодарить менеджера Веру и нашего экскурсовода Веру за участие в организации мини сюрприза и подарки от компании, было очень неожиданно и приятно! По самому туру - организация на высшем уровне. Время и точка, откуда нас забирали были согласованы заранее, нас забрали даже чуть раньше. Вместо 5-7 человек нас было всего трое. По пути Вера делилась с нами множеством интересных подробностей о жизни в Мурманске, его особенностях и многом другом. По пути невозможно было оторваться от красоты тундры, природа просто невероятная. Дорога до Териберки (местным жителям будет приятно, если вы будете произносить название правильно - ТерИберка, а не ТерибЕрка) заняла примерно 1,5 часа. В самой Териберке людей достаточно много, даже учитывая что это было начало недели. Есть много мест где можно сделать отличные кадры, просто прогуляться по песчаному пляжу, позагорать. Также есть несколько ресторанчиков\кафе где можно очень вкусно поесть\выпить. Правда из-за аномальной жары и наплыва посетителей почти ничего к нашему приезду не осталось, но это не сильно нас расстроило, плюс очень приятная девушка-официантка быстро сориентировала нас по позициям и предложила альтернативы. Следующим по плану был выход в море. Китов мы не увидели (разве что издали что-то похожее на хвост), если собираетесь ехать ради китов - либо выбирайте более длительную морскую прогулку, чтобы корабль уходил дальше в море, либо нужно ехать позже, когда в бухту заплывают большие киты). Также наш корабль сломался, в том числе поэтому мы никого не увидели. Но зато удалось бесплатно порыбачить и организатор предлагал нам повторно выйти в море, но мы отказались. За морскую прогулку нам вернули деньги, так что несмотря на этот неприятный инцедент мы остались довольны. После буксировки нашего судна в Териберку мы направились к Батарейскому водопаду (идти может быть тяжеловато, если вы не фанат ходьбы\подъемов в гору). Виды опять же какие-то космические, фотографии просто не передают всю величественность этих мест. Также посмотрели на пляж яйца дракона, кладбище кораблей. Очень яркие впечатления оставила дегустация морепродуктов - гребешки, морские огурцы, модиолус - все очень вкусное (на ежей не успели, их разобрали до нашего приезда). На этом наша экскурсия была окончена и мы уставшие, но счастливые поехали обратно. Доехали комфортно, без особых приключений (после длительной прогулки и свежего воздуха всю дорогу обратно проспали). Если же вы бывалый путешественник, скорее всего вам будет скучновато (сами точки маршрута - пляж, кладбище кораблей, качели живописные но очень "туристические" и на фото выглядят более масштабно и круто чем в реальности, времени на спокойное исследование почти нет, если не повезло с другими участниками тура - то вообще пиши пропало. По итогу - если вы впервые в Мурманске и хотите провести день в необычном приключении - дерзайте, это поездка для вас. Идеально подойдет для того, чтобы познакомится с особенностями этой местности, узнать "подводные камни" путешествий здесь и понять для себя, что и как вы хотите посмотреть в следующий раз, потому что точно захочется вернуться еще. Тур хороший, много познавательных и интересных фактов мы узнали о жизни в Мурманске и Териберке, о том, куда можно еще сходить\съездить, гид интересный.