скидка
35%
4.5 часа
Индивидуальная
Лучший выборПутешествие к водопадам и пляжу Мурманска с пикником
Отправьтесь на увлекательное путешествие к водопадам на реках Ура и Большая Лавна, посетите северный пляж и насладитесь пикником с видом на водопад
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
64004 160₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
Погрузиться в историческое прошлое города и узнать его тайны на обзорной экскурсии
Начало: На парковке около Мемориала «Защитникам Советского...
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 3 000₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
6 авг в 16:00
7 авг в 16:00
910₽ за человека
скидка
35%
4 часа
Индивидуальная
Лучший выборСопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 58503 803₽ за человека
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборСопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
2 600₽ за человека
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 августа 2024Отличная экскурсия. По пути в машине гид рассказывал об истории Мурманска и местной природе. Водопады доступны для всех - и
- OOlga2 августа 2024Мне понравилась экскурсия. Необычная, интересная, показывает Мурманск с современной и творческой стороны. Мария - любит свой город и рассказывает о нем с большим теплом и красивой улыбкой.
- GGalina2 августа 2024Отличное мини-путешествие по окрестностям Мурманска. Красивые виды, водопады и сами рассказы экскурсовода. Мы ездили с гидом Геннадием, с нами были
- ЕЕкатерина2 августа 2024Была в июле на экскурсии с Марией! Просто восторг! Никогда не видела район Росты таким невероятным. Понравилось абсолютно все. Даже если вы
- ЕЕлена2 августа 2024Отличная экскурсия, очень интересный маршрут, огромное спасибо гиду Анатолию за интересные рассказы о Мурманске, о северном крае! Чувствовали себя в
- ССергей29 июля 2024Все очень понравилось, дружелюбный гид, если сомневаетесь ехать или нет то смело в путь! Ходил по мокрому мху и по вершине горы босым) было круто 👍
- ВВиктория29 июля 2024Гуляли с Машей полдня по Мурманским муралам, а также по основным достопримечательностям. Было комфортно и приятно, Маша интересно рассказывает. Единственное
- ННаталья28 июля 2024Экскурсия очень понравилась, все подготовлено и спланировано. Маршрут несложный, было несколько остановок, чтобы передохнуть и пофотографировать. Маша по дороге рассказывала о растениях
- ААлександр26 июля 2024Отличная прогулка со знающим человеком. История города с лучшими видами. Рекомендую.
- ЕЕвгения26 июля 2024Отличная локация для того, чтобы составить представление о городе, насладиться прекрасными видами и даже погулять на природе в черте города. Спасибо Алексею за содержательный рассказ, истории из жизни, за неспешную прогулку! Однозначно рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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