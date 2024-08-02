Экскурсии для пенсионеров

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Мурманске, цены от 910 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Водопады в окрестностях Мурманска
На машине
скидка
35%
37 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
Лучший выбор
Путешествие к водопадам и пляжу Мурманска с пикником
Отправьтесь на увлекательное путешествие к водопадам на реках Ура и Большая Лавна, посетите северный пляж и насладитесь пикником с видом на водопад
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
64004 160 за человека
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
Пешая
21 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
Погрузиться в историческое прошлое города и узнать его тайны на обзорной экскурсии
Начало: На парковке около Мемориала «Защитникам Советского...
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 3 000 за всё до 2 чел.
Мурманские муралы
Пешая
164 отзыва
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
6 авг в 16:00
7 авг в 16:00
910 за человека
Свидание с Севером на сопке Мишукова
Пешая
На снегоступах
скидка
35%
35 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Лучший выбор
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 58503 803 за человека
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
Пешая
152 отзыва
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Сопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
2 600 за человека
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
На машине
24 отзыва
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 августа 2024
    Водопады в окрестностях Мурманска
    Отличная экскурсия. По пути в машине гид рассказывал об истории Мурманска и местной природе. Водопады доступны для всех - и
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    детей и взрослых. Ребёнок по пути наелся ягод - черники, водники и немного морошки. Всем всё понравилось, все в восторге! Спасибо!

  • O
    Olga
    2 августа 2024
    Мурманские муралы
    Мне понравилась экскурсия. Необычная, интересная, показывает Мурманск с современной и творческой стороны. Мария - любит свой город и рассказывает о нем с большим теплом и красивой улыбкой.
  • G
    Galina
    2 августа 2024
    Водопады в окрестностях Мурманска
    Отличное мини-путешествие по окрестностям Мурманска. Красивые виды, водопады и сами рассказы экскурсовода. Мы ездили с гидом Геннадием, с нами были
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    дети 13 и 6 лет, они в восторге. Напились чаю с печеньем на привале. Пешая часть маршрута несложная. Нам понравилось, рекомендуем.

  • Е
    Екатерина
    2 августа 2024
    Мурманские муралы
    Была в июле на экскурсии с Марией! Просто восторг! Никогда не видела район Росты таким невероятным. Понравилось абсолютно все. Даже если вы
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    не интересуетесь уличным искусством, воспользуйтесь шансом провести 2 часа в качестве слушателя, причем слушание активное) Большое количество работ. Маршрут отлично составлен, не делает перемещения утомительными. Каждый мурал- отдельная история, очень тонко рассказанная Марией. Много этномотивов. Рекомендую, всем местным и гостям города, оригинальный подарок самому себе!

  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Водопады в окрестностях Мурманска
    Отличная экскурсия, очень интересный маршрут, огромное спасибо гиду Анатолию за интересные рассказы о Мурманске, о северном крае! Чувствовали себя в
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    поездке очень раскрепощенно, все локации очень понравились, нагулялись по северной красивой природе,"вишенкой на торте" был очень вкусный чай у водопада! Однозначно рекомендую!!

    Отличная экскурсия, очень интересный маршрут, огромное спасибо гиду Анатолию за интересные рассказы о Мурманске, о северномОтличная экскурсия, очень интересный маршрут, огромное спасибо гиду Анатолию за интересные рассказы о Мурманске, о северномОтличная экскурсия, очень интересный маршрут, огромное спасибо гиду Анатолию за интересные рассказы о Мурманске, о северномОтличная экскурсия, очень интересный маршрут, огромное спасибо гиду Анатолию за интересные рассказы о Мурманске, о северномОтличная экскурсия, очень интересный маршрут, огромное спасибо гиду Анатолию за интересные рассказы о Мурманске, о северном
  • С
    Сергей
    29 июля 2024
    Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
    Все очень понравилось, дружелюбный гид, если сомневаетесь ехать или нет то смело в путь! Ходил по мокрому мху и по вершине горы босым) было круто 👍
  • В
    Виктория
    29 июля 2024
    Мурманские муралы
    Гуляли с Машей полдня по Мурманским муралам, а также по основным достопримечательностям. Было комфортно и приятно, Маша интересно рассказывает. Единственное
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    возможно было б проще встретиться сразу там, где мы начинали, чтоб не ехать на автобусе по жаре. а так нам все понравилось, контрасты города на лицо. Рекомендуем, чтоб узнать о городе больше)

  • Н
    Наталья
    28 июля 2024
    Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
    Экскурсия очень понравилась, все подготовлено и спланировано. Маршрут несложный, было несколько остановок, чтобы передохнуть и пофотографировать. Маша по дороге рассказывала о растениях
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    и об их применении. Даже была остановка покушать голубику и чернику. Виды сверху потрясающие, воздух наполнен растительным ароматом. Спасибо Маше за чай и перекус, было очень кстати))) а еще за хорошую беседу) не всегда можно так быстро найти общий язык) Желаю Маше развития в этой интересной сфере туризма)

    Экскурсия очень понравилась, все подготовлено и спланированоЭкскурсия очень понравилась, все подготовлено и спланированоЭкскурсия очень понравилась, все подготовлено и спланировано
  • А
    Александр
    26 июля 2024
    История Мурманска с высоты Зелёного мыса
    Отличная прогулка со знающим человеком. История города с лучшими видами. Рекомендую.
  • Е
    Евгения
    26 июля 2024
    История Мурманска с высоты Зелёного мыса
    Отличная локация для того, чтобы составить представление о городе, насладиться прекрасными видами и даже погулять на природе в черте города. Спасибо Алексею за содержательный рассказ, истории из жизни, за неспешную прогулку! Однозначно рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Водопады в окрестностях Мурманска
  2. История Мурманска с высоты Зелёного мыса
  3. Мурманские муралы
  4. Свидание с Севером на сопке Мишукова
  5. Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
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