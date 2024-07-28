5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Бескрайние сопки и залив: иной вид на Мурманск
Начало: Ул. Коминтерна, 14, Мурманск
Расписание: С понедельника по воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 600₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
Завтра в 17:00
7 авг в 09:00
90008 100₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Пятница,суббота,воскресенье
30 авг в 08:30
31 авг в 08:30
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТимофей28 июля 2024Очень приятная экскурсия с интересным маршрутом. Гид приветливо и доброжелательно показала маршрут и множество ягод и растений по дороге. Виды были просто отличные!
- ТТатьяна28 июля 2024Организация экскурсии на высоте! Мария - гид очаровательная девушка! На маршрутке доехали до начала пути, гид выдала каждому "сидушку" и
- ВВалерия27 июля 2024Мы стали богаче на одно воспоминание, потому что решили в свою поездку в Мурманск включить эту прогулку с гидом Марией!
- ССветлана11 июля 2024Экскурсия была организована на высшем уровне. Замечательный гид Илья профессионал своего дела. Все продуманно до мелочей. Спасибо за организаторам за возможность путешествовать с комфортом!!!
- ИИванова30 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гид Влад отличный водитель и замечательный экскурсовод! Спасибо вам за полученные эмоции!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Экскурсии и походы в горы»
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