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Получился незабываемый опыт! Мы поднимались вместе на сопку, слушая рассказы Марии, как лесной волшебницы- она все знает о местных растениях. Там мы увидели бескрайнюю тундру, наелись морошки, черники, голубики и даже попробовали воронику. Увидели необыкновенный вид на Мурманск, испытали много новых ощущений, например, босиком шли по «арктическому болотцу», которое совсем неглубокое, но есть ощущение погружения. Лежали на ягеле, пили вкусный чай с пирожками. Мария все сделала для того, чтоб нам было легко и ненапряжно гулять в гору и при этом увидеть в пути самые красивые локации. Советую и вам испытать это приключение! А Марии желаем успехов! ❤️