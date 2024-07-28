Экскурсии и походы в горы

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии и походы в горы» в Мурманске, цены от 2 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Бескрайние сопки и залив: иной вид на Мурманск
Пешая
На автобусе
51 отзыв
5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Бескрайние сопки и залив: иной вид на Мурманск
Начало: Ул. Коминтерна, 14, Мурманск
Расписание: С понедельника по воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 600 за человека
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Пешая
На машине
скидка
10%
8 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
Завтра в 17:00
7 авг в 09:00
90008 100 за человека
Кировск - сердце Хибин
На машине
48 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Пятница,суббота,воскресенье
30 авг в 08:30
31 авг в 08:30
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тимофей
    28 июля 2024
    Бескрайние сопки и залив: иной вид на Мурманск
    Очень приятная экскурсия с интересным маршрутом. Гид приветливо и доброжелательно показала маршрут и множество ягод и растений по дороге. Виды были просто отличные!
  • Т
    Татьяна
    28 июля 2024
    Бескрайние сопки и залив: иной вид на Мурманск
    Организация экскурсии на высоте! Мария - гид очаровательная девушка! На маршрутке доехали до начала пути, гид выдала каждому "сидушку" и
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    туристические палки и в путь! Красота неописуемая вокруг! Маршрут очень хорошо построен, есть время на отдых, подъем осилит любой человек. На пути есть сырой участок, мы проходили его босиком, погода позволяла. На вершине сопки пили чай с калитками и вкуснейшими пирожками! Рекомендую экскурсию! Тундра у выших ног!

  • В
    Валерия
    27 июля 2024
    Бескрайние сопки и залив: иной вид на Мурманск
    Мы стали богаче на одно воспоминание, потому что решили в свою поездку в Мурманск включить эту прогулку с гидом Марией!
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    Получился незабываемый опыт! Мы поднимались вместе на сопку, слушая рассказы Марии, как лесной волшебницы- она все знает о местных растениях. Там мы увидели бескрайнюю тундру, наелись морошки, черники, голубики и даже попробовали воронику. Увидели необыкновенный вид на Мурманск, испытали много новых ощущений, например, босиком шли по «арктическому болотцу», которое совсем неглубокое, но есть ощущение погружения. Лежали на ягеле, пили вкусный чай с пирожками. Мария все сделала для того, чтоб нам было легко и ненапряжно гулять в гору и при этом увидеть в пути самые красивые локации. Советую и вам испытать это приключение! А Марии желаем успехов! ❤️

  • С
    Светлана
    11 июля 2024
    Кировск - сердце Хибин
    Экскурсия была организована на высшем уровне. Замечательный гид Илья профессионал своего дела. Все продуманно до мелочей. Спасибо за организаторам за возможность путешествовать с комфортом!!!
  • И
    Иванова
    30 июня 2024
    Кировск - сердце Хибин
    Экскурсия очень понравилась! Гид Влад отличный водитель и замечательный экскурсовод! Спасибо вам за полученные эмоции!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бескрайние сопки и залив: иной вид на Мурманск
  2. Ловозерские тундры и гора Аллуайв
  3. Кировск - сердце Хибин
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 8 100 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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