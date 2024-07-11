12 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Териберка: незабываемые выходные
Начало: Место вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Пятница,суббота,воскресенье
30 авг в 08:30
31 авг в 08:30
7 500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
Начало: Рябиновая аллея, пр. Капитана Тарана, 16
Расписание: В любой день с 10:00 до 19:00.
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 6 300₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана11 июля 2024Экскурсия была организована на высшем уровне. Замечательный гид Илья профессионал своего дела. Все продуманно до мелочей. Спасибо за организаторам за возможность путешествовать с комфортом!!!
- ИИванова30 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гид Влад отличный водитель и замечательный экскурсовод! Спасибо вам за полученные эмоции!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Экскурсии на Новый год»
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