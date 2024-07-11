Экскурсии на Новый год

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на Новый год» в Мурманске, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Териберка: незабываемые выходные
На машине
22 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Териберка: незабываемые выходные
Начало: Место вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200 за человека
Кировск - сердце Хибин
На машине
48 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Пятница,суббота,воскресенье
30 авг в 08:30
31 авг в 08:30
7 500 за человека
Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
Пешая
20 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
Начало: Рябиновая аллея, пр. Капитана Тарана, 16
Расписание: В любой день с 10:00 до 19:00.
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 6 300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    11 июля 2024
    Кировск - сердце Хибин
    Экскурсия была организована на высшем уровне. Замечательный гид Илья профессионал своего дела. Все продуманно до мелочей. Спасибо за организаторам за возможность путешествовать с комфортом!!!
  • И
    Иванова
    30 июня 2024
    Кировск - сердце Хибин
    Экскурсия очень понравилась! Гид Влад отличный водитель и замечательный экскурсовод! Спасибо вам за полученные эмоции!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Экскурсии на Новый год»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Териберка: незабываемые выходные
  2. Кировск - сердце Хибин
  3. Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 4 200 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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